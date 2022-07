Inside Lines #13: Snowshoe, sonst Nichts.

Freedom, Burger und Pick-Up Trucks, sind wohl die ersten Klischees, die einem bei den USA in den Sinn kommen, aber eher weniger mit dem anstehenden Downhill Weltcup zu tun haben. Snowshoe liegt in West-Virginia, im Osten der USA und dient im Winter einzig und allein der Bespaßung von Skifahrern. Wie praktisch, dass man im Sommer dann die Lifte für Mountainbikes benutzen kann. Und zwar so gut, dass man direkt einen Weltcup austrägt.

