Inside Lines #15: Lauter, verrückter, schneller – die WM in Les Gets

Hohe Erwartungen hat der Ort bereits bekannt gegeben, denn es sollen bis zu 200.000 Zuschauer zum wichtigsten Downhill-Spektakel des Jahres in das kleine Ski-Städtchen Les Gets reisen, um die Weltmeisterschaft hautnah mitzuerleben.

Die Region Portes du Soleil stellt aber natürlich genügend Raum und Unterkünfte, um die motivierten Mountainbike Horden in den umliegenden Orten unterzubekommen.

In Frankreich ist die Stimmung immer besonders herausragend. © Bartek Wolinski / Red Bull Contentpool

Jeder der schonmal dort war, liebt die Region für unzählige Downhillstrecken, eine vorbildliche Lift-Infrastruktur und die entspannten Mountainbike-Vibes in allen Bars und Kaffees. Kein Wunder, dass zum spannendsten Downhillrennen des Jahres so viele Zuschauer gerne den Weg in dieses Bike Paradies antreten.

Camille Balanche im WM Trikot auf der Strecke in Les Gets. Startet sie? © Bartek Wolinski / Red Bull Contentpool

Ein Rennen, eine Sieger*in, ein Trikot. Das ist die Weltmeisterschaft im Mountainbike Sport. Anders als beim Weltcup gibt es keine Punktewertung, keinen Gesamtsieg, es gibt nur diese eine unwiederbringliche Chance im Jahr den Titel der Weltmeister*in zu ergattern.

Dementsprechend hoch ist natürlich auch der Druck oder positiver formuliert – die Motivation hier die Höchstleistung zu erbringen.

Was ist aber noch anders?

Bei diesem Titel-Event ist der Fahrer nicht im Auftrag seines Teams oder Sponsors am Start, an diesem Rennen wird unter der jeweiligen Landesflagge gestartet. Ein Kampf der Nationen bzw. leider auch ein Event der Verbände. Im Downhillsport ist die Verbandsarbeit weit entfernt von der Qualität wie bei Olympischen Disziplinen, sodass es vor Ort meist zu kleinen Abstimmungsproblemchen kommen kann. Zu wenig Downhill-Expertise in den Verbänden lässt den ein oder anderen Privateer (Teilnehmer*in ohne Team) bei diesem so wichtigen Event verzweifeln.

Die großen Teams sind aber natürlich trotzdem am Start und nehmen ihre Athleten*in wie gewohnt an die Hand und bieten den Fels in der Brandung oder familiären Rückhalt.

Finn Iles dieses Jahr ohne Sonderlackierung, dafür auf einem Prototyp. © Bartek Wolinski / Red Bull Contentpool

Eine besonders persönliche Aufmerksamkeit für Teilnehmer*innen gibt es in massiv individualisierten Bikes und Outfits passend zur jeweiligen Landedesflagge. Wie sagt man so schön: „Customization has no Limits“. Getreu diesem Motto ist die soziale Medienwelt voll mit Spezial-Lackierungen, extra angefertigten Race-Kits, Helmen und sogar Fingernägeln.

Abert auch das macht die WM einfach jedes Jahr zum absoluten Saison-Höhepunkt für Zuschauer*innen und Teilnehmer*innen.

Les Gets bietet zudem noch die Kirsche auf das Sahnehäubchen. Denn als sowieso schon sehr beliebte Strecke des Rennzirkus wurde dieses Jahr eine absolute Spitzenstrecke designt.

Ein hoher Grundspeed, viele offene Kurven in Waldsektionen, unterschiedliche Linienoptionen, große Sprünge und steile Anlieger. Hier kann das Repertoire einer fleißigen Weltcupfahrer*in ausgeschöpft werden. Inside, Outside, High, Low, viele Sektionen bieten wilde Manöver und verbogene Körperarbeit auf dem Bike.

Das wird dann auch von Abfahrt zu Abfahrt etwas krasser, da die Strecke teils durch unberührten Wald gelegt ist. Hier fahren sich neue Wurzeln und Rinnen aus, neue Optionen oder auch neue Löcher, die für stetige Veränderung sorgen.

Die trockenen Wetterverhältnisse lassen den staubigen Boden schneller als normal in luftige Löcher pulverisieren.

Aaron Gwin zeigt wie Haltung bewahren funktioniert. © Bartek Wolinski / Red Bull Contentpool

Die Strecke zeichnet sich aus durch definierte Bremspunkte, offensichtliche Progressionen und so genannten G-Spots in den Kurven. Das G steht hierbei für Gravitation und bezeichnet den Punkt in der Kurve, an dem das Bike und Fahrer*in am meisten zusammengedrückt werden, nicht dass ihr auf andere Gedanken kommt...

Die ersten Videos aus dem Training lassen bereits erahnen, wie spannend das Rennen am Samstag werden kann. Unterschiedlichste Linien bei harten Einschlägen und rutschenden Reifen. Der Zeitplan ist selbstverständlich auch nicht gewöhnlich, wenn es schon um den Weltmeister*in Titel geht.

Mehr Training und mehr Zeit vor dem Rennen beinhalten auch mehr Zeit zum Zerfahren der Strecke und verbrauchen der eigenen Energie. Und genau da ist die Krux, denn zu viel Training kann natürlich an die Kraft gehen, die für den Rennlauf gebraucht wird. Zu wenig Training bietet den anderen die Möglichkeit bessere Linien zu finden, das Fahrwerk feiner abzustimmen und sich besser an die Strecke zu gewöhnen.

Spannend deshalb, weil hier die Diversität des Downhillsports mal wieder deutlich wird. So unterschiedlich wie die Fahrer*innen in ihren Körperproportionen, ihren ausgewählten Bikeparts und Teamkonstellationen sind, so unterschiedlich sind auch die Strategien im Training. Einige brauchen mehr Training, andere mehr Trackwalks, wiederum andere mehr Pausen zwischen den Abfahrten. Egal wie, die Trainingszeiten einer WM bieten das Potential an den richtigen Stellschrauben zu drehen, oder sie auch komplett zu überdrehen.

Vali Höll hat den Fokus gefunden. Findet sie auch die Zehntel für den Sieg? © Bartek Wolinski / Red Bull Contentpool

Ich persönlich hoffe einfach, dass das Wetter am Samstag mitspielt und alle Athleten*innen mit den gleichen Bedingungen starten dürfen.

Favoriten*innen gibt es zu viele, um vorherzusagen, wer das Rennen macht. Es bleibt also spannender denn je, wenn sich die besten Downhiller*innen in Les Gets die Zehntel um die Ohren hauen, um das ganze folgende Jahr im Regenbogen-Trikot starten zu dürfen.

Schaltet ein auf Red Bull TV, wenn ich euch zusammen mit Christopher Ryan die spektakulären Abfahrten analysieren und kommentieren darf.

Bis dahin, euer Jasper.

Die Livestreams der MTB DH WM in Les Gets auf einen Blick:

Samstag ab 11:00 Uhr: Die Downhill-WM-Rennen der Damen in Les Gets, live auf Red Bull TV

Samstag ab 13:00 Uhr: Die Downhill-WM-Rennen der Herren in Les Gets, live auf Red Bull TV