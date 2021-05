Insurmountable: Faszinierende Indie-Klettertour

Mit letzten Kräften schleppt ihr euch auf 6.200 Metern Höhe in eine dunkle Höhle. Draußen ist es längst dunkel, doch statt euch sofort eine Mütze voll Schlaf zu gönnen entscheidet ihr euch, das Innere des Gewölbes zu erforschen. Als Folge eurer Neugier rutscht ihr in einer nassen Spalte aus und verstaucht euch den Zeh. Wärt ihr doch bloß gleich schlafen gegangen. Vor solche und ähnlich schwierige Entscheidungen stellt euch das

Mit letzten Kräften schleppt ihr euch auf 6.200 Metern Höhe in eine dunkle Höhle. Draußen ist es längst dunkel, doch statt euch sofort eine Mütze voll Schlaf zu gönnen entscheidet ihr euch, das Innere des Gewölbes zu erforschen. Als Folge eurer Neugier rutscht ihr in einer nassen Spalte aus und verstaucht euch den Zeh. Wärt ihr doch bloß gleich schlafen gegangen. Vor solche und ähnlich schwierige Entscheidungen stellt euch das Bergsteiger-Roguelike Insurmountable , das dank frischer Ideen nicht nur für Kletter- und Indie-Game-Fans einen Blick wert ist.

Mit letzten Kräften schleppt ihr euch auf 6.200 Metern Höhe in eine dunkle Höhle. Draußen ist es längst dunkel, doch statt euch sofort eine Mütze voll Schlaf zu gönnen entscheidet ihr euch, das Innere des Gewölbes zu erforschen. Als Folge eurer Neugier rutscht ihr in einer nassen Spalte aus und verstaucht euch den Zeh. Wärt ihr doch bloß gleich schlafen gegangen. Vor solche und ähnlich schwierige Entscheidungen stellt euch das Bergsteiger-Roguelike Insurmountable , das dank frischer Ideen nicht nur für Kletter- und Indie-Game-Fans einen Blick wert ist.

Wir folgen den weltbesten Kletterern, Alpinisten und Bergsteigern an die wildesten Orten der Erde in der Show '

Das Klettern an Steilwänden kostet besonders viel Kraft

, in das die Entwickler gekonnt

Die allgegenwärtigen Gefahren des Bergsteigens fangen die Entwickler mit diesem Abenteuer gekonnt ein, das auf spannende Art und Weise mehrere Gaming-Genres miteinander kombiniert. Grundsätzlich handelt es sich um ein Roguelike-Abenteuer , in das die Entwickler gekonnt Survival-Elemente einweben und dabei auch Ereignisse klassischer Textadventures einfließen lassen.

Die allgegenwärtigen Gefahren des Bergsteigens fangen die Entwickler mit diesem Abenteuer gekonnt ein, das auf spannende Art und Weise mehrere Gaming-Genres miteinander kombiniert. Grundsätzlich handelt es sich um ein Roguelike-Abenteuer , in das die Entwickler gekonnt Survival-Elemente einweben und dabei auch Ereignisse klassischer Textadventures einfließen lassen.

die Welt von Insurmountable in Sechsecke unterteilt

Nach und nach arbeitet ihr euch über hexagonale Felder vom Fuß des Berges in Richtung Gipfel vor, dabei will allerdings

Nach und nach arbeitet ihr euch über hexagonale Felder vom Fuß des Berges in Richtung Gipfel vor, dabei will allerdings jeder Schritt wohlüberlegt sein. Ob ihr die direkte Route über das felsige Terrain mit losem Gestein oder die vermeintlich sichere Strecke außenherum wählt, überlässt der Titel allein euch.

Nach und nach arbeitet ihr euch über hexagonale Felder vom Fuß des Berges in Richtung Gipfel vor, dabei will allerdings jeder Schritt wohlüberlegt sein. Ob ihr die direkte Route über das felsige Terrain mit losem Gestein oder die vermeintlich sichere Strecke außenherum wählt, überlässt der Titel allein euch.

So überlebst du. In der Wildnis. Und in deinem Job.

wurde belächelt, als er die Besteigung der 14 höchsten Gipfel der Erde in Angriff nahm. Ihm gelang in nur sechs Monaten, wofür andere vor ihm acht Jahre brauchten. Das ist seine Geschichte. Im Podcast '

Kein Aufstieg in Insurmountable gleicht dem vorangegangen. Dafür sorgen unter anderem die

Kein Aufstieg in Insurmountable gleicht dem vorangegangen. Dafür sorgen unter anderem die Events , die bei jeder Kletterpartie neu gemischt und zufällig verteilt werden. Mal abgesehen davon, dass das Indie-Game darin seine (überschaubare) Handlung erzählt, könnt ihr damit eure wertvollen Ressourcen wieder aufbessern .

Kein Aufstieg in Insurmountable gleicht dem vorangegangen. Dafür sorgen unter anderem die Events , die bei jeder Kletterpartie neu gemischt und zufällig verteilt werden. Mal abgesehen davon, dass das Indie-Game darin seine (überschaubare) Handlung erzählt, könnt ihr damit eure wertvollen Ressourcen wieder aufbessern .

So rettet ihr auf 4.200 Metern Höhe einen anderen Bergsteiger, der euch zum Dank eine Thermoskanne voll wärmendem Tee überlässt, während ihr kurz vor dem Erfrieren eine heiße Quelle erspäht, die euch neue Kraft verleiht. Allerdings können die Events

So rettet ihr auf 4.200 Metern Höhe einen anderen Bergsteiger, der euch zum Dank eine Thermoskanne voll wärmendem Tee überlässt, während ihr kurz vor dem Erfrieren eine heiße Quelle erspäht, die euch neue Kraft verleiht. Allerdings können die Events auch mit negativen Effekten aufwarten , die eure Statuswerte weiter verringern.

So rettet ihr auf 4.200 Metern Höhe einen anderen Bergsteiger, der euch zum Dank eine Thermoskanne voll wärmendem Tee überlässt, während ihr kurz vor dem Erfrieren eine heiße Quelle erspäht, die euch neue Kraft verleiht. Allerdings können die Events auch mit negativen Effekten aufwarten , die eure Statuswerte weiter verringern.