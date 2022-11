15 spannende Fakten über Skateboarding

Skateboarding wurde im Jahr 1950 von einigen Surfern erfunden, die das Gefühl beim Wellenreiten auf das trockene Land übertragen wollten. Seitdem hat sich diese Freizeitbeschäftigung zu einer herausfordernden Form der Athletik entwickelt. 2020 bekam Skateboarding dann endlich jene Anerkennung, die es sich verdient hat: Es wurde als Disziplin bei den Olympischen Spielen aufgenommen.

Wie aber hat es das Skateboarding geschafft, so weit zu kommen? Wir werfen einen genaueren Blick darauf und liefern dir 15 interessante Fakten, die du über das Skateboarding wissen solltest.

01 15 interessante Skateboard-Facts

Skateboards waren zunächst nicht mehr als einfache Holzkisten

Boards, wie wir sie heute kennen. © Kat Nijmeddin

Während der exakte Ursprung des Skateboards unbekannt ist, waren die frühesten Versionen der Boards nicht mehr als Skate-Räder, die an Holzkisten angebracht wurden, um downhill zu fahren. Hier musst du dir wirkliche Boxen vorstellen, die verwendet wurden, um sich an deren Rändern festhalten zu können. Diese haben sich im Laufe der Zeit zu den Boards entwickelt, die wir heute kennen und lieben.

Skateboarding wurde zunächst als "Sidewalk Surfing" bezeichnet

Die Surfer realisierten bald, dass sie diese Boards verwenden konnten, um die Moves für die Wellen auch auf Asphalt zu trainieren. Sie fanden Betonformen, die die Form von Wellen simulieren sollten. Eben hier liegt der Grund, warum man früher von "Sidewalk Surfing" oder "Carving" gesprochen hat. Tatsächlich waren Turns im Surf-Style in den 60er-Jahren das A und O.

Man skatete in der Regel barfuß

Nachdem die Connection zum Surfsport so stark ausfällt, wurde Skateboarding in der Regel barfuß durchgeführt -- eben wie beim Surfing. Einer der ersten Strategien, einen Jump (heute: "Ollie") hinzulegen, bestand darin, die Zehen um die Ränder des Boards zu schlingen und das Board so mit in die Luft zu ziehen.

85 Millionen Menschen weltweit skaten

Skateboarding ist ein Sport, der eher dem amerikanischen Raum zuzuordnen ist, doch dessen Kultur ist weltweit am Explodieren. Mehr als die Hälfte aller Skater in den USA leben in Kalifornien und mehr als 75 % sind unter 18. Mit diesen Zahlen lässt sich eines feststellen: Wir haben es hier mit Platz sechs unter den populärsten Sportarten auf globalem Level zu tun.

Die Rollen revolutionierten den Sport

Skateboard-Räder im Detail. © Fine Lines / Red Bull Content Pool

Auf den originalen Skateboards waren Wheels aus Ton zu finden, die schwer waren und nicht lange hielten. Sie passten nicht zu den High-Performance-Tricks, die wir heute so gewohnt sind. Es folgten Rollen aus Stahl, aber auch diese performten nicht zufriedenstellend. Es dauerte bis in die 1970er-Jahre, bis die Rollen, die wir heute kennen, entwickelt wurden. Wheels aus Polyurethan sind leichter, robuster und geben mehr Traktion bei hohen Geschwindigkeiten.

Der erste Skate-Park wurde im Jahr 1965 gebaut

Zion Wright © Anthony Acosta

Im Jahr 1965 wurde der erste Skate-Park in Tucson, Arizona, gebaut. Er wurde "Surf City" genannt und hatte ein Bowl-Set-Up zu bieten, genauso wie es heute in modernen Parks zu finden ist. Dann, im Jahr 1976 wurden immer mehr Skate-Parks gebaut. Der älteste private Skatepark befindet sich übrigens in Jacksonville, Florida: der Kona Skatepark, der 1977 eröffnet wurde und noch heute zugänglich ist.

Der Ollie wurde von Alan "Ollie" Gelfand

Alan "Ollie" Gelfand war der Erste, der im Jahr 1978 einen "No-handad Air" hinlegte, indem er die Nose des Skateboards anhob. Er war ein früher Profi-Skateboarder aus Florida, der nach Kalifornien zog, um seiner Karriere nachzugehen. Nachdem er den Trick hinbekommen hatte, machten ihn die entsprechenden Skateboard-Medien publik und nannten in "Ollie". Es dauerte nicht lange, bis der " Ollie " Skateboarding weiter revolutionierte.

Rodney Mullen erfand die meisten Flip- und Spin-Tricks

Rodney Mullen © Micheal Darter / Red Bull Content Pool

Rodney Mullen ist als der "Godfather" des Skateboardings bekannt, weil er als einer der ersten "Flatground"-Skateboarder gilt. Er war ein Durchschnittsjunge aus Florida, der sich in den Sport ganz und gar verliebte. Er sah, was Alan Gelfand in einer Bowl machte, und wendete diese Moves an, um den ersten Ollie auf flachem Boden zu landen. Flatground ist das Fundament von "Street Style"-Skateboarding. Rodney Mullen war jener Athlet, der die grundlegenden Variationen der Flatground-Tricks entwickelte: Pop-Shuvit, Kickflip, Heelflip und der Tre-Flip -- all das geht auf seine Kappe.

Leere Pools inspirierten das moderne Skate-Park-Design

CJ Collins im Burnside Skatepark © James Matthews / Red Bull Content Pool

Als in den frühen 1970er-Jahren eine massive Dürre den Süden Kaliforniens erwischte, legten die Bewohner ihre Pools trocken, um Wasser zu sparen. Skateboarder merkten schnell, dass das skaten in diesen Pools dem surfen von großen Wellen sehr ähnlich war -- und schlicht mehr Spaß machte. Sie machten sich auf, um noch größere und bessere Pools zu finden, um "Wellen zu carven". Die ersten Skateparks wurden diesen Pools nachempfunden.

Die X-Games begannen mit dem Fokus auf Skateboarding

Die X-Games, die 1995 ins Leben gerufen wurden, sind eine Reihe von Extrem-Sport-Contests. Sie wurden für jene Generation entwickelt, die den Reiz in traditionellem Sport nicht erkannten. Skateboarding war in diesem Kontext eine wichtige Angelegenheit. Es gelang dieser Disziplin erfolgreich, Aufmerksamkeit zu generieren und leidenschaftliche Action-Sport-Enthusiasten zu gewinnen, womit sich einer der größten Sport-Wettbewerbe der Welt entwickeln konnte.

Im Jahr 1999 landete Tony Hawk den 900

Tony Hawk, 900 at 48... © [unknown]

Tony Hawk ist weit bekannt als G.O.A.T. (Greatest of all time). Er ist seit Jahren eine dominante Kraft im Skateboard-Sport und hat diesen in den verschiedenen Aspekten weitergedacht. Er war der erste Skater, der jemals einen 900 gelandet ist, bestehend aus zweieinhalb vollständigen Rotationen. Zuvor galt das als physikalisch unmöglich. Sein Triumph öffnete wiederum Tür und Tor für massive Spin-Tricks auf dem Skateboard, die wir heute kennen.

Die größte Treppe, die jemals mit einem Ollie überwunden wurde, bestand aus 25 Einzelstufen

Im Street-Skateboarding wurde einer der größten Rekorde von Aaron "Jaws" Homoki aufgestellt. Er legte ganze 25 Stufen mit einem Ollie zurück. Die Treppe selbst hat seitdem den Spitznamen "The Lyon". Um besser zu verstehen, wie beeindruckend das ist: Sie ist 4,2 Meter hoch und 7 Meter lang. In diesem Interview mit Red Bull spricht Jaws über seinen beeindruckenden Erfolg.

Skateboarding ist eine Industrie, in die Millionen fließen...

Der globale Skateboard-Markt hat einen Wert von 2 Milliarden Dollar! Der Aufstieg von kompetitivem Skateboarding auf der ganzen Welt, die Aufnahme der Disziplin bei den Olympischen Spielen, die Pandemie und Social-Media-Kanäle wie SkateTok haben geholfen, den Sport auf neue Level zu hieven.

In Amerika finden sich 3.100 Skate-Parks

Isiah Hilt mit einem Ollie im Venice Beach Skatepark © David Clancy

Auch wenn Skateboarding global weiter wächst, befinden sich die meisten Skateboarder nach wie vor in den USA, wo der Sport seine Wurzeln hat. Als Resultat haben viele Communitys Skate-Parks kreiert und gebaut -- in Amerika alleine finden sich 3.100 davon.

Skateboarding wurde 2020 bei den Olympischen Spielen aufgenommen

Die Olympischen Spiele sind ein signifikanter Meilenstein in jeder Disziplin. Nach wie vor gibt es die Debatte, ob Skateboarding als Sport oder als Kunstform angesehen werden sollte. Als also angekündigt wurde, dass Skateboarding Teil der Olympischen Spiele sein sollte, fielen die Reaktionen gemischt aus. Auf der einen Seite wurden der athletische Aspekt und die Leidenschaft der Skateboarder endlich voll anerkannt. Auf der anderen Seite drückten Skater die Sorge aus, dass die Spiele die konter-kulturellen Qualitäten des Sports ruinieren würden. Informiere dich über die besten Olympischen Skateboarder wie etwa Leticia Bufoni , Jagger Eaton und Zion Wright .