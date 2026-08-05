Trainiere wie Iva Jovic: Mit Kraft und Ausdauer zum Tennis-Erfolg

Iva Jovic: Ich habe ganz zufällig mit dem Tennisspielen angefangen. In der Wohnanlage, in der ich aufgewachsen bin, gab es Tennisplätze, und für meine Eltern war das eine einfache Möglichkeit, mich und meine Schwester aktiv zu halten. Die Plätze waren von vier Wänden umgeben, sodass wir dort sicher waren, und wir haben uns mit allem Möglichen beschäftigt – von Barbiepuppen bis hin zu Fußbällen – alles direkt auf dem Platz. Irgendwann haben wir dann angefangen, Tennis zu spielen.

Während der Pandemie habe ich dann damit begonnen, Tennis ernster zu nehmen, weil es der Sport war, der am einfachsten zugänglich war. Ich habe mich in den Wettkampf verliebt – er gab mir das Gefühl, lebendig zu sein, und ich wollte immer besser werden.