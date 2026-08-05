Fitness
Trainiere wie Iva Jovic: Mit Kraft und Ausdauer zum Tennis-Erfolg
Man muss nichts Besonderes oder Begabtes sein. Man muss einfach nur bereit sein, jeden einzelnen Tag die notwendige Arbeit zu investieren.
Wie Iva Jovic zum Tennis kam
Du bist in Los Angeles aufgewachsen – wie bist du zum Tennis gekommen und wie wurde der Sport zu etwas, das du weiterverfolgen wolltest?
Ich habe ganz zufällig mit dem Tennisspielen angefangen. In der Wohnanlage, in der ich aufgewachsen bin, gab es Tennisplätze, und für meine Eltern war das eine einfache Möglichkeit, mich und meine Schwester aktiv zu halten. Die Plätze waren von vier Wänden umgeben, sodass wir dort sicher waren, und wir haben uns mit allem Möglichen beschäftigt – von Barbiepuppen bis hin zu Fußbällen – alles direkt auf dem Platz. Irgendwann haben wir dann angefangen, Tennis zu spielen.
Während der Pandemie habe ich dann damit begonnen, Tennis ernster zu nehmen, weil es der Sport war, der am einfachsten zugänglich war. Ich habe mich in den Wettkampf verliebt – er gab mir das Gefühl, lebendig zu sein, und ich wollte immer besser werden.
Warum tägliches Training der Schlüssel zum Erfolg im Tennis ist
Wie hast du es geschafft, in so kurzer Zeit so große Erfolge zu erzielen?
Es dreht sich alles um die tägliche Arbeit. Ich glaube, viele Leute denken, es gäbe Geheimnisse – und man könne Abkürzungen nehmen –, aber es geht buchstäblich darum, jeden einzelnen Tag die Arbeit zu investieren und diszipliniert zu sein. Das ist sehr schwer und etwas, wozu die meisten Menschen meiner Meinung nach nicht in der Lage sind, aber man muss weder etwas Besonderes noch begabt sein. Man muss einfach nur bereit sein, jeden einzelnen Tag die notwendige Arbeit zu leisten.
Wie Koordination die Leistung im Tennis verbessert
Welche Rolle spielt die Koordination für deinen Erfolg auf dem Platz?
Koordination ist eines der wichtigsten Elemente im Tennis. Es geht um Timing, Bewegung und Strategie – daher hilft es mir, meine Muskeln im Fitnessstudio aufzubauen und meine Bänder geschmeidig und stark zu halten, um der Belastung standzuhalten und meine Gelenke und meinen Körper vor Verletzungen zu schützen.
Iva Jovics liebste Tennistrainingsübungen
Auf welche Trainingsarten konzentrierst du dich bei deinem Training?
Eines meiner Lieblingstrainings für Bewegung und Koordination ist Plyometrie. Springen, Hüpfen, Box-Jumps, Leiterübungen – all das ist so wichtig, um reaktionsschneller und koordinierter zu werden. Ich liebe auch Reaktionsübungen mit Tennisbällen oder BlazePods.
Kraft aufbauen für mehr Leistung und zur Vorbeugung von Verletzungen
Wie wichtig ist Schulterkraft in deinem Tennisspiel?
Schulterkraft ist für den Aufschlag extrem wichtig. Die Kraft sorgt außerdem für mehr Beschleunigung bei deinen Schlägen und verleiht deinem Ball Durchschlagskraft und Gewicht.
Du musst deine Schultern jede Woche im Fitnessstudio mit Übungen wie Schulterrotationen, „Swimmers“, Y-Raises und T-Raises stärken – alles, um sie stabil zu halten und Verletzungen vorzubeugen.
Welche anderen Übungen baust du in dein Training ein?
Es ist superwichtig, an deinen Oberschenkeln, deinen Waden und der Rückseite deines Körpers zu arbeiten. Ich liebe Kniebeugen, Hüftbeugungen und RDLs [rumänische Kreuzheben]. Einbeinübungen sind auch wirklich gut, um die Koordination in offenen Standpositionen zu verbessern.
Körperkraft ist im Tennis das Wichtigste, denn letztendlich gehen alle Bewegungen und die gesamte Kraft vom Boden aus – von den Füßen über die Oberschenkelmuskulatur bis hin zu den hinteren Oberschenkelmuskeln. Außerdem mache ich jeden Tag Core-Training – viele Planks und Atemübungen – wie zum Beispiel Dead Bugs, Bird Dogs und Toe Taps.
Wie Iva Jovic ihre Ausdauer für lange Matches trainiert
Tennismatches können lange dauern und den Körper stark belasten. Wie trainierst du Ausdauer unter Ermüdungsbedingungen?
Wir können Intervalle mit extrem harten Konditionszirkeln absolvieren und dann auf den Platz gehen und Tennisbälle schlagen, während wir uns in diesem unglaublich erschöpften Zustand befinden. Sich im Training in diese Situation zu begeben, ist genau das, was dich auf das Match vorbereitet.
Vorbereitung am Spieltag, Regeneration und mentales Training
Hast du am Tag vor einem Match eine bestimmte Vorbereitung?
Das Wichtigste am Tag vor einem Match sind Flüssigkeitszufuhr und Ernährung. Du musst sicherstellen, dass dein Körper innerlich in einem optimalen Zustand für den Wettkampf ist, und normalerweise trainierst du am Vortag nur leicht, damit du frisch und bereit bist, wenn es losgeht.
Was machst du, um die mentalen Aspekte des Tennisspiels zu trainieren?
Es ist ein sehr individueller Sport, und du weißt nie, wie lange du auf dem Platz stehen wirst. Atemübungen und Meditationen sind hilfreich, ebenso wie das Sparen deiner Energie. Du musst während eines Turniers darauf achten, dass so wenig Energiefresser wie möglich um dich herum sind – seien es bestimmte Aktivitäten oder Menschen. Du musst deine innere Ruhe bewahren, damit du deine gesamte Energie für das Match aufbewahren kannst.
Wie schaltest du ab, entspannst dich und bringst Körper, Geist und Seele wieder ins Gleichgewicht?
Das ist eine der größten Herausforderungen, denn als Sportler:innen sind wir Perfektionist:innen und wollen immer nur weitermachen, weitermachen, weitermachen. Manchmal ist es fast kontraproduktiv, einfach weiterzumachen, wenn du erschöpft bist und dein Kopf eine Pause braucht. Es ist unerlässlich, dass du dir einen Tag in der Woche gönnst, an dem du abschalten und nicht an den Platz denken kannst.
Motiviert bleiben und sich auf langfristige Ziele konzentrieren
Wie schaffst du es, diszipliniert zu bleiben und deinen Trainingsplan einzuhalten?
Es ist wichtig, gute Leute um sich zu haben und einfach zu wissen, wofür man es tut. Ich gehe nicht ins Fitnessstudio, nur um ins Fitnessstudio zu gehen, sondern damit ich besser werde und auf ein Ziel hinarbeite, das ich erreichen will. Es ist nicht einfach, jeden Tag zu erscheinen und konsequent zu bleiben, also muss man sich seine Herausforderungen ein bisschen aussuchen. Um trainieren und den Sport ausüben zu können, den ich liebe – egal, wie anspruchsvoll er ist –, gibt es nichts, was ich lieber tun würde.
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