Fitness
© Alex Davidson/Getty Images
Marathon
Der Weltrekordhalter Jacob Kiplimo erklärt seine Marathon-Trainingsroutine
Von Starts um 4 Uhr morgens bis zu 200-km-Wochen -- Jacob Kiplimo erklärt nach einem historischen Tag und einer Rekordzeit in London, wie brutal unerbittlich er für seinen nächsten Marathon trainiert.
Jacob Kiplimo ist eine treibende Kraft im Langstreckenlauf und hat eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen: vier Weltmeistertitel im Crosslauf, Gold bei den Commonwealth Games über 5.000 und 10.000 Meter und den Weltrekord im Halbmarathon.
Auch über die 42,2 km-Distanz ist der Ugander eine große Gefahr: Bei seinem Marathon-Debüt wurde er Zweiter und siegte in Chicago in einer beeindruckenden Zeit von 2h 02m 23s. Beim London-Marathon 2026 brach er sogar den bestehenden Weltrekord von Kelvin Kiptum und kam in nur 2h 00m 28s ins Ziel - an einem bemerkenswerten Tag, an dem die beiden Läufer, die vor ihm ins Ziel kamen, zum ersten Mal die Zwei-Stunden-Marke durchbrachen. Hier erfährst du, wie er sich auf einen Marathon vorbereitet.
01
Training mit hoher Kilometerzahl
Wie du dir denken kannst, muss man zur Vorbereitung auf einen Marathon jede Woche Hunderte von Kilometern laufen. In den 12 Wochen vor seinem Triumph in Chicago lief er 2.065 km, wobei die "leichten Läufe" zwischen 15 km und 25 km lang waren.
Es gab auch Trainingseinheiten auf der Bahn und viele lange Straßenläufe, bei denen er etwa 40 km zurücklegte. Kiplimo nutzte Echtzeitanalysen, um sein Training über drei Monate hinweg anzupassen, wobei er besonders auf die Regeneration achtete.
Der Ugander legte außerdem großen Wert auf Präzision und Beständigkeit und sorgte dafür, dass jede Trainingseinheit so geplant war, dass sie vor dem Rennen auslaufen konnte.
02
Ein typischer Tag eines langen Laufs
Hier ist ein Beispiel für einen typischen Trainingstag, der einen langen Lauf von 30 bis 40 km umfasst. Für Kiplimo finden diese Läufe normalerweise in Kapchorwa, Uganda, an den Hängen des Mount Elgon statt, der hoch gelegen ist und ein kühleres Klima aufweist.
- 4 Uhr: Frühes Aufstehen und ein kleines Frühstück, um ein paar Kalorien aufzunehmen
- 5:40 Uhr: Anreise mit dem Auto zum Trainingsort
- 6.30 Uhr: Warm-up, um sicherzustellen, dass die Muskeln locker sind
- 7 Uhr: Laufbeginn
- 10 Uhr: Ein ausgiebiges Frühstück, um die Regeneration zu unterstützen
- 11 Uhr: Eine Massage oder eine spezielle Behandlung durch einen Physiotherapeuten
- 13 Uhr: Mittagessen, gefolgt von einem Mittagsschlaf
- 17 Uhr: Eine Schüssel Haferbrei
- 20 Uhr: Abendessen und um 22 Uhr Schlafenszeit
03
Sein Training für einen Marathon im Vergleich zu kürzeren Distanzen
"Es gibt einen großen Unterschied, denn für einen Marathon musst du viele lange Läufe machen und viele Kilometer in die Beine kriegen, daher ist die Vorbereitung schwieriger und anspruchsvoller", erklärt Kiplimo.
In der Vorbereitung auf das Rennen in Chicago absolvierte Kiplimo zum Beispiel eine Kombination aus langen Läufen, Straßenläufen und Trainingseinheiten auf der Bahn. Während seines 12-wöchigen Trainingsplans lief er fünfmal 40 km und absolvierte dreimal die 35-km-Distanz. Selbst ein leichter Lauf konnte bis zu 20 km lang sein.
04
Die Mentalität eines Champions
Obwohl er als Langstreckenläufer viele Erfolge auf der Bahn erzielt hat, weiß Kiplimo, dass dies wenig bedeutet, wenn es darum geht, den Ruhm eines Marathons zu erlangen. Dennoch ist er entschlossen, hart zu arbeiten und seine Ziele zu erreichen.
"Es gibt keinen Unterschied zwischen anderen Läufern und mir. Es geht nur um harte Arbeit", sagt er.