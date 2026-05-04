Der Weltrekordhalter Jacob Kiplimo erklärt seine Marathon-Trainingsroutine

Jacob Kiplimo ist eine treibende Kraft im Langstreckenlauf und hat eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen: vier Weltmeistertitel im Crosslauf, Gold bei den Commonwealth Games über 5.000 und 10.000 Meter und den Weltrekord im Halbmarathon.

Auch über die 42,2 km-Distanz ist der Ugander eine große Gefahr: Bei seinem Marathon-Debüt wurde er Zweiter und siegte in Chicago in einer beeindruckenden Zeit von 2h 02m 23s. Beim London-Marathon 2026 brach er sogar den bestehenden Weltrekord von Kelvin Kiptum und kam in nur 2h 00m 28s ins Ziel - an einem bemerkenswerten Tag, an dem die beiden Läufer, die vor ihm ins Ziel kamen, zum ersten Mal die Zwei-Stunden-Marke durchbrachen. Hier erfährst du, wie er sich auf einen Marathon vorbereitet.

01 Training mit hoher Kilometerzahl

Wie du dir denken kannst, muss man zur Vorbereitung auf einen Marathon jede Woche Hunderte von Kilometern laufen. In den 12 Wochen vor seinem Triumph in Chicago lief er 2.065 km, wobei die "leichten Läufe" zwischen 15 km und 25 km lang waren.

Es gab auch Trainingseinheiten auf der Bahn und viele lange Straßenläufe, bei denen er etwa 40 km zurücklegte. Kiplimo nutzte Echtzeitanalysen, um sein Training über drei Monate hinweg anzupassen, wobei er besonders auf die Regeneration achtete.

Der Ugander legte außerdem großen Wert auf Präzision und Beständigkeit und sorgte dafür, dass jede Trainingseinheit so geplant war, dass sie vor dem Rennen auslaufen konnte.

02 Ein typischer Tag eines langen Laufs

Hier ist ein Beispiel für einen typischen Trainingstag, der einen langen Lauf von 30 bis 40 km umfasst. Für Kiplimo finden diese Läufe normalerweise in Kapchorwa, Uganda, an den Hängen des Mount Elgon statt, der hoch gelegen ist und ein kühleres Klima aufweist.

Jacob Kiplimo wurde bei seinem allerersten Marathon Zweiter © Mark Roe/Red Bull Content Pool

4 Uhr: Frühes Aufstehen und ein kleines Frühstück, um ein paar Kalorien aufzunehmen

5:40 Uhr: Anreise mit dem Auto zum Trainingsort

6.30 Uhr: Warm-up, um sicherzustellen, dass die Muskeln locker sind

7 Uhr: Laufbeginn

10 Uhr: Ein ausgiebiges Frühstück, um die Regeneration zu unterstützen

11 Uhr: Eine Massage oder eine spezielle Behandlung durch einen Physiotherapeuten

13 Uhr: Mittagessen, gefolgt von einem Mittagsschlaf

17 Uhr: Eine Schüssel Haferbrei

20 Uhr: Abendessen und um 22 Uhr Schlafenszeit

03 Sein Training für einen Marathon im Vergleich zu kürzeren Distanzen

"Es gibt einen großen Unterschied, denn für einen Marathon musst du viele lange Läufe machen und viele Kilometer in die Beine kriegen, daher ist die Vorbereitung schwieriger und anspruchsvoller", erklärt Kiplimo.

In der Vorbereitung auf das Rennen in Chicago absolvierte Kiplimo zum Beispiel eine Kombination aus langen Läufen, Straßenläufen und Trainingseinheiten auf der Bahn. Während seines 12-wöchigen Trainingsplans lief er fünfmal 40 km und absolvierte dreimal die 35-km-Distanz. Selbst ein leichter Lauf konnte bis zu 20 km lang sein.

04 Die Mentalität eines Champions

Obwohl er als Langstreckenläufer viele Erfolge auf der Bahn erzielt hat, weiß Kiplimo, dass dies wenig bedeutet, wenn es darum geht, den Ruhm eines Marathons zu erlangen. Dennoch ist er entschlossen, hart zu arbeiten und seine Ziele zu erreichen.

"Es gibt keinen Unterschied zwischen anderen Läufern und mir. Es geht nur um harte Arbeit", sagt er.