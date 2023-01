Jahrestorschützen 2022: Christopher Nkunku entert die Top 3

Bang! Boom! Bang! Die Silvester-Raketen beendeten ein wahrhaft torreiches Fußball-Jahr. Dutzende Hattricks hier, ein Doppelpack auf den allerletzten Metern von Karim Benzema da und erst am 31. Dezember, wo in der spanischen La Liga als auch auf der Insel noch der Ball rollen sollte, fand das Wettballern ein Ende. Auf exakt 187 (!) Treffer kamen die besten fünf besten Torschützen im Kalenderjahr 2022.

Das Ranking der Jahrestorschützen beginnt mit einem WTF-Moment. Der Ballon d’Or-Sieger nur Fünfter? Einige Verletzungen zwischen August und November kosteten Karim Benzema hier mindestens mal die Top 3. Ganz King Karim-like meldete er sich im Anschluss an die verpasste Weltmeisterschaft zurück. Er schoss Real Madrid zu einem 2:0-Auswärtserfolg bei Real Valladolid am 30. Dezember und verdrängte per Doppelpack noch Harry Kane (Tottenham Hotspur) vom fünften Rang.

Konstant knackt er die 40er-Marke. 2021 setzte er mit 56 Treffern neue Maßstäbe und stand zum dritten Mal in Folge an der Spitze der Jahrestorschützen. Es gehört dennoch viel Mut dazu, Robert Lewandowski für „nur“ 38 Buden einen Rückschritt zu attestieren. Denn: Im Schnitt traf der 34-Jährige immer noch alle 91 Minuten für den FC Bayern München oder den FC Barcelona. Nicht zuletzt der Transfer in die La Liga entkräftete viele Argumente (Bayern-System, kaum Konkurrenz in der Bundesliga) seiner Kritiker.

