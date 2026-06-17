Janja Garnbret bezwingt eine der schwierigsten Kletterrouten der Welt

Am 6. Juni 2026 fügte die slowenische Kletterin Janja Garnbret ihrer ohnehin schon bemerkenswerten Karriere ein weiteres historisches Kapitel hinzu, indem sie als erste Frau überhaupt "Bibliographie" (9b+) in Céüse, Frankreich, bestieg und als erst zweite Frau in der Geschichte eine bestätigte Begehung einer 9b+-Kletterroute schaffte. Sie ist damit nur noch einen Schritt entfernt von 9c, dem schwersten Schwierigkeitsgrad der Welt.

Garnbret startete das Jahr mit zweiten Plätzen sowohl bei der Pro Climbing League in London als auch beim Weltcup in China und jagt nun einen Meilenstein, den nur wenige Sportler:innen jemals erreichen – ihre 50. Weltcup-Goldmedaille.

Garnbrets Begehung von "Bibliographie" hat ihr Neues beigebracht. © Jessica Glassberg/ Red Bull Content Pool Quotation Diese Route verlangte von mir, eine andere Kletterin zu sein. Janja Garnbret

Jeder Wettkampf, jeder Erfolg und jede Trainingseinheit hatten sie auf diesen Moment vorbereitet, doch "Bibliographie" stellte eine Herausforderung dar, wie sie sie noch nie zuvor erlebt hatte. "Diese Route verlangte von mir, eine andere Kletterin zu sein", verriet Garnbret nach dem Durchstieg. Nicht, weil sie körperlich an ihre Grenzen ging, sondern weil sie gezwungen war, anders zu denken.

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Warum Janja Garnbret ihre Mentalität ändern musste, um "Bibliographie" zu bezwingen

Als Garnbret unter den hoch aufragenden Kalksteinwänden von Céüse ankam, hatte sie bereits einen intensiven Winter mit Training hinter sich und fühlte sich körperlich bereit für die bevorstehende Herausforderung. Die 27-Jährige verfügte über alle Voraussetzungen, um eine der schwierigsten Routen der Welt zu klettern. Doch "Bibliographie" machte schnell deutlich, dass dieses Projekt nicht allein mit Kraft zu meistern war.

Stattdessen hing der Erfolg von etwas ab, das sie in der Halle nicht trainieren konnte: Geduld.

"Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich will alles sofort. Wahrscheinlich, weil ich Perfektionistin bin, eine Leistungsträgerin – ich will etwas erreichen", gibt sie zu. "Aber diese Erfahrung hat mir gezeigt, dass Geduld wirklich das Wichtigste ist. Du kannst so hart trainieren, wie du willst, du kannst alles richtig machen, aber es ist trotzdem keine Garantie, dass du Erfolg haben wirst."

Geduld war der Schlüssel zum Erfolg. © Jessica Glassberg/Red Bull Content Pool

Während des größten Teils ihrer Karriere hat diese Mentalität Garnbret dabei geholfen, Goldmedaillen in einem Tempo zu sammeln, das nur wenige Sportler:innen in der Geschichte je erreicht haben. Bei diesem Projekt galten jedoch andere Regeln.

Sie hatte zuvor gescherzt, dass sie die Route wahrscheinlich viel schneller klettern würde, wenn man die Route irgendwie in eine Kletterhalle verlegen könnte. Dort könnte sie die Temperatur genau nach ihrem Geschmack einstellen, die Bedingungen kontrollieren und die Ungewissheit beseitigen.

Doch für eine der erfolgreichsten Kletterinnen war Unsicherheit kein Hindernis. "Ich bin es nicht gewohnt, Routen zu projizieren, und ich bin bei weitem keine perfekte Felskletterin, aber diese Route hat ein Feuer in meinem Herzen entfacht. Sie hat mir ein ganz besonderes Gefühl gegeben, und ich bin immer wieder zu ihr zurückgekehrt.“

In dem kurzen Clip unten bekommst du einen Eindruck von der Hartnäckigkeit und Entschlossenheit, die dafür nötig waren, sowie von der schieren emotionalen Befreiung, als sie die Route endlich geschafft hat (wenn du dir den kompletten Durchstieg ansehen möchtest, schau auf dem Instagram-Kanal von Red Bull Adventure vorbei ):

"Bibliographie" interessiert sich nicht für Goldmedaillen

Zwei olympische Goldmedaillen. 49 Weltcup-Goldmedaillen. Jahrelange Dominanz auf der Wettkampfbühne. Nichts davon spielt eine Rolle, wenn man in der Wand von "Bibliographie“ hängt.

Quotation Ich hatte wirklich zu kämpfen mit den Bedingungen … es ist sehr unvorhersehbar.

Hoch oben in den legendären Kalksteinfelsen von Céüse in Frankreich gelegen, hat sich "Bibliographie" den Ruf als eine der schwierigsten und angesehensten Sportkletterrouten der Welt erworben. Ethan Pringle hat die Route bereits 2009 erstmals mit Haken gesichert, doch mehr als ein Jahrzehnt lang blieb sie ein ungelöstes Rätsel.

Alexander Megos schaffte schließlich 2020 die Erstbegehung und schlug den Schwierigkeitsgrad 9c vor. Als Stefano Ghisolfi die Route ein Jahr später wiederholte, festigte sich der Schwierigkeitsgrad bei 9b+, wo er bis heute bleibt. Seitdem haben es nur drei weitere Personen geschafft.

"Bibliographie" umfasst auf ihren 35 Metern mehr als 80 Züge und weist zwei unglaublich anspruchsvolle Schlüsselstellen auf, die durch eine kurze Verschnaufpause voneinander getrennt sind. Abgesehen von der Route selbst stellt Céüse eine weitere Herausforderung dar, die niemand kontrollieren kann.

Ein Kampf wie kein anderer für Körper und Geist. © Jessica Glassberg/Red Bull Content Pool

Janja fügt hinzu: "Ich hatte wirklich mit den Bedingungen zu kämpfen, aber so ist das nun mal, wenn man im Freien klettert. Es ist auch deshalb so anspruchsvoll, weil Céüse auf rund 2000 m liegt, wo sich die Bedingungen ständig ändern – manchmal ist es sehr windig, manchmal gibt es überhaupt keinen Wind –, es ist also sehr unvorhersehbar. Das hat ebenfalls einen großen Unterschied gemacht.“

Die Route entscheidet, wann sie bereit ist.

Das Langsamwerden zu lernen, half Garnbret, "Bibliographie" zu bezwingen

Die Realität beim Projektieren einer Route wie "Bibliographie" ist weit weniger glamourös als das Video vom endgültigen Durchstieg. An einem Tag wirft sie dich an der ersten Schlüsselstelle ab, am nächsten Tag lässt sie dich einen Blick auf das Ziel werfen, bevor sie dir die Tür wieder vor der Nase zuschlägt. Nach genügend Stürzen schleichen sich langsam die Zweifel ein.

Quotation Werde ich es jemals schaffen? Janja Garnbret

Für eine Kletterin, die einen Großteil ihrer Karriere auf dem Podium verbracht hat, hat diese Frage ein ganz anderes Gewicht. Eine der wichtigsten Lektionen, die Garnbret während des Projekts gelernt hat, hatte nichts mit Kraft zu tun. Es war eine mentale Sache.

"Es hat mir definitiv geholfen, eine bessere Sportlerin und eine bessere Kletterin zu werden – vor allem, was Geduld angeht", gibt sie zu. "Und diese Route hat mir gezeigt, dass mit einem ruhigen Kopf und mit Geduld alles möglich ist. Gib dich niemals auf, bis zum allerletzten Versuch – du musst hart kämpfen. Und das ist etwas, das mir für immer im Gedächtnis bleiben wird."

Ironischerweise sollte der erfolgreiche Versuch eigentlich gar nicht der erfolgreiche Versuch sein. "Ich dachte ehrlich gesagt, es wäre nur ein Aufwärmversuch", erinnert sie sich. "Aber mein Kopf war total ruhig. Ich war einfach im Flow an der Wand. Ich hatte überhaupt keine Gedanken – ich habe mich nur aufgewärmt und versucht, die Züge zu spüren."

Garnbret ist zweifache Olympiasiegerin. © Jessica Glassberg/Red Bull Content Pool Quotation Es fühlt sich unglaublich an. Es ist ehrlich gesagt wirklich schwer zu beschreiben. Janja Garnbret

Nach wochenlangem Warten, Grübeln und Erwartungen war das Überdenken verschwunden. Was blieb, war reine Bewegung, reiner Flow und genau das Gefühl, nach dem Kletter:innen ihr ganzes Leben lang suchen.

"Es fühlt sich unglaublich an. Es ist ehrlich gesagt wirklich schwer zu beschreiben", lächelt sie. "Wenn der Send klappt, läuft alles wie von selbst, alles ist perfekt. Man spürt im Grunde gar nicht mehr, was man da gerade klettert."

Der wahre Sieg: Was Garnbret aus dem historischen Aufstieg gelernt hat

Viele Sportler:innen verbringen ihre gesamte Karriere damit, einem einzigen entscheidenden Moment hinterherzujagen. Janja Garnbret scheint sie zu sammeln und sich dann der nächsten Herausforderung zuzuwenden.

Obwohl sie bereits mehr erreicht hat, als sich die meisten Kletter:innen erträumen könnten, sucht sie weiterhin nach Challenges, die sie begeistern, herausfordern und dazu zwingen, sich weiterzuentwickeln. Genau das wurde "Bibliographie" für sie. Während die Route wegen ihres Schwierigkeitsgrades und ihrer historischen Bedeutung in Erinnerung bleiben wird, wird Garnbret sie aus einem viel persönlicheren Grund in Erinnerung behalten.

"Diese Route erforderte viel Engagement: immer wieder hochklettern, es versuchen, scheitern, wieder scheitern, noch einmal scheitern. Immer und immer wieder, bis ich es geschafft habe. Früher habe ich normalerweise, wenn ich eine Route nicht nach zwei oder drei Versuchen geschafft habe, einfach aufgegeben und bin nie wieder zurückgekommen. Aber diese Route hat von mir verlangt, eine andere Kletterin zu sein. Mich voll einzubringen, geduldig zu sein – die Herausforderung war vor allem mental."

Dieses Gefühl, wenn alles vorbei ist. © Jessica Glassberg/Red Bull Content Pool Quotation Ich will diesen Moment genießen, dann suche ich mir ein neues Projekt. Janja Garnbret

Mit dieser Begehung gehört sie nun zu einer der exklusivsten Eliten des Sports: dem 9b+-Club. Aber wenn uns die Vergangenheit etwas über Janja Garnbret gelehrt hat, dann ist es, dass sie selten lange zufrieden bleibt.

Das Feuer brennt noch immer

"Jetzt will ich diesen Moment genießen", sagt sie. "Dann suche ich mir ein neues Projekt – etwas, das in mir ein Feuer entfacht, so wie es 'Bibliographie' getan hat."

Ein weiterer Meilenstein zeichnet sich bereits am Horizont ab. Der Weg nach Los Angeles rückt näher, die Qualifikationswettkämpfe beginnen nächstes Jahr, und die Aussicht auf eine dritte olympische Goldmedaille wird zu einem der größten Themen im Klettern.

Doch bevor sich der Fokus wieder auf Kunststoffgriffe und Wettkampfarenen richtet, gibt es diesen Moment.