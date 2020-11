Das sind die 7 besten Clips von Freerunner Jason Paul

Jason Paul ist zurück und mit im Gepäck hat er sein brandaktuelles Freerunning-Video „Wild Phone Chase".

Für seinen jüngsten Clip erobert er die Hansestadt Hamburg. Gewohnt schwindelfrei und artistisch macht Jason das Unmögliche möglich, um sein verloren gegangenes Smartphone zurückzuholen.

Das 28-jährige Ausnahmeathlet hat sich mit einer Reihe von unvergesslichen Videos auf der ganzen Welt einen Namen gemacht und auf dem Weg, Freerunning auf ein neues Level zu bringen, für unfassbare Klickzahlen im Internet gesorgt.

Hier spricht Jason Paul über seine bislang besten Videos …

1. Arcade Run – 2014

Placeholder Video_DO NOT UNPUBLISH

Als Jason Paul noch ein Kind war, wollte er immer schon ein Videospiel-Held sein. Mit seinem Video „Arcade Run" erfüllte er sich diesen Lebenstraum und verwandelte sich in eine 2D-Figur - inspiriert von Computerspielklassikern aus den 80er-Jahren. In „Arcade Run" kämpft Paul gegen mächtige Gegner, springt über Blöcke und versucht sogar den Endboss zu besiegen.

„Das Verrückte ist, dass es ursprünglich das Zocken war, das mich zum Freerunning brachte. Diese coole animierte Umgebung erweckte den 14-jährigen Gamer in mir wieder. Wir haben mit dem Video etwas Neues und völlig Anderes gemacht. Die Dreharbeiten waren extrem anspruchsvoll und komplex, aber gleichzeitig spielte der Spaßfaktor natürlich eine große Rolle für uns alle."

2. Running Illusions – 2015

Running Illusions

In „Running Illusions" stellen Jason Paul und Pasha Petkuns deine Wahrnehmung auf die Probe. Verblüffende visuelle Tricks führen dich als Zuschauer durch eine Welt, in der nichts so ist, wie es scheint. Das Duo begann die Dreharbeiten zu diesem besonderen Projekt in einem auf dem Kopf stehenden Haus in Deutschland, bevor sie mit dem abgedrehten Spiel mit Kamera und Perspektive woanders weitermachten. Dieses Video wird dir den Kopf verdrehen!

„Das Lustigste daran war, dass uns während der Dreharbeiten alles einfach super komisch vorkam. Als ich die Kamera umdrehte, habe ich mich immer wieder selbst ausgetrickst - obwohl ich es wusste. Für einige der Tricks mussten das Timing, die Geschwindigkeit, die Winkel und alles einfach perfekt sein."

3. Last Call for Mr Paul – 2016

Last Call For Mr. Paul

Die Inspiration für das Video „Last Call for Mr. Paul", wo er den Münchner Flughafen in ein urbanes Freerunning-Paradies verwandelte, holte sich Paul bei seinem Helden Jackie Chan. Letzter Aufruf für Mr. Paul! Über Förderbänder, Gepäckwägen und sogar einen Flughafen-Buggy eilt Paul durch den Flughafen an seinen Mitreisenden vorbei, um seinen Flieger gerade noch zu erwischen. Der Clip ging viral und erreichte mittlerweile über 140 Millionen Views auf Red Bull YouTube.

„Für mich war Jackie Chan eine absolute Inspiration. Vor den Dreharbeiten haben ich mir noch einmal alle Jackie Chan-Filme angesehen - jeden einzelnen! Es war eine einzigartige Erfahrung. Wann bekommt man schon einmal die Gelegenheit dazu, einen Flughafen wie den in München so zu nutzen, wie man es sich als Freerunner immer erträumt hat?"

4. Freezerunning – 2017

Jason Paul Freezerunning

Im sibirischen Winter-Wonderland bei -25°C kämpft Jason Paul gegen eisige Temperaturen an. Jedes Jahr verwandelt sich die nordchinesische Stadt Harbin, mit der Unterstützung von 10.000 Helfern, in einen Eispalast, der so groß ist wie 12 Fußballfelder. In dieser speziellen Umgebung hat Paul seine Skills auf ein neues Level gebracht und einzigartige Moves auf dem Eis erfunden.

„Was für ein epischer Spielplatz für einen Freerunner! Als ich zum ersten Mal meinen Fuß aufs Eis setzte, war ich völlig überwältigt. Die Idee war es, Freerunning auf ein neues Level zu bringen. Ich wollte Tricks und Choreographien zeigen, die nur auf dem Eis möglich sind. Es ist mir gelungen, in der Eisstadt neue Moves zu erfinden. In Harbin habe ich eine völlig neue Facette meines Sports kennenlernen dürfen."

5. Jason Paul reist in die Vergangenheit - 2017

Jason Paul reist zurück in der Zeit

Jason Paul und ein Themenpark wie kein anderer: Edo Wonderland zeigt das Japan des 17. Jahrhunderts, in dem Pauls Freerunning-Skills auf die ultimative Probe gestellt werden. Gejagt von geschickten Ninjas, flinken Samurais und aufgeschreckten Dorfbewohnern muss der deutsche Freerunner tief in die Trickkiste greifen.

„Ninja, Samurai und Zeitreisen? Eines dieser Dinge allein hätte schon gereicht, um ein Wahnsinns-Video zu machen. Edo Wonderland war der perfekte Schauplatz und die Samurai-Schauspieler sorgten dafür, dass ich wirklich das Gefühl hatte, in der Zeit zurückgereist zu sein. Was das Projekt so besonders machte, war, dass sich ein Kreis für mich schloss. Die Art und Weise wie sich Ninjas bewegen, und die Disziplin von Samurais haben mich immer schon begeistert. Diese Inspiration habe ich genommen und das ist dann dabei rausgekommen."

6. Running Reverse - 2019

Freerunner Jason Paul im neuen Clip „Running Reverse“

Alles auf Anfang! In seiner Heimatstadt Frankfurt erlebt Freerunner Jason Paul einen rabenschwarzen Tag. Aber kein Problem, er dreht die Zeit zurück und macht mit atemberaubenden Moves, Geschehenes ungeschehen.

„Was ‚Running Reverse’ von allen anderen Video-Projekten unterscheidet, die ich bisher umgesetzt habe, ist, dass ich die Freerunning-Action rückwärts performe, entgegen dem normalen Lauf der Dinge. Der Dreh hat großen Spaß gemacht, war aber auch super anstrengend – für mich und die gesamte Filmcrew. Für die meisten Takes hatten wir maximal zwei Versuche, obwohl alles so komplex war."

7. Wild Phone Chase - 2020

Jason Paul auf der Jagd nach seinem Handy