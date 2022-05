Jesper Tjäder gelingt der längste Rail-Slide der Welt

die Limits des physisch Möglichen auf Skiern. Mit jedem neuen Jahr füllt er ein ganzes Kapitel der Freeski-Geschichte mit neuen Trick-Ideen und kreativen, noch nie zuvor gesehenen Features. Und wenn der Schnee fällt, setzt er all das in die Tat um!

Heute, sechs Jahre und 127 Versuche später, hat Tjäder das Unmögliche möglich gemacht. Der schwedische Freeskier packte den 154,49 Meter langen Rail und holte sich damit am 9. Mai 2022 in Åre, Schweden, den Weltrekord. Mit einer Geschwindigkeit von etwa 77 km/h sprang er auf das Feature auf und legte die Distanz, die mit der Länge von etwa 15 Doppeldeckerbussen und eineinhalb NFL Football-Feldern gleichzusetzen ist, bravourös zurück.

Ein Shoutout an Tom Wallisch, der die Limits in unserem Sport immer wieder pushte!

"Ich hatte einige gute Versuche, aber dann passierte es einfach und es fühlte sich von Anfang bis Ende gut an", erklärt Tjäder, nur Minuten, nachdem ihm der Rekord gelang. "Ein Shoutout an Tom Wallish, der die Limits in unserem Sport immer wieder pushte. Wir wären nicht hier, wenn es seinen Triumph nicht gegeben hätte."

