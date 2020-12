Jesper Tjäder ist zurück – dieses Mal in einer japanischen Game-Show

„The Game Show" findest du im Player darunter:

Unabhängig davon, ob man in den 90er-Jahren aufgewachsen ist und stundenlang vor dem Fernseher verbracht hat, oder aus Langeweile einfach im Internet nach unterhaltsamen Inhalten gesucht hat - zwangsläufig hat jeder von uns schon einmal eine japanische Game-Show gesehen. Und wenn wir ehrlich sind, hat sich jeder von uns bereits die Frage gestellt, wie es wäre, selbst in so einer Game-Show dabei zu sein. Wir kennen da jemanden, dem es nicht reichte, nur darüber nachzudenken.

Unabhängig davon, ob man in den 90er-Jahren aufgewachsen ist und stundenlang vor dem Fernseher verbracht hat, oder aus Langeweile einfach im Internet nach unterhaltsamen Inhalten gesucht hat - zwangsläufig hat jeder von uns schon einmal eine japanische Game-Show gesehen. Und wenn wir ehrlich sind, hat sich jeder von uns bereits die Frage gestellt, wie es wäre, selbst in so einer Game-Show dabei zu sein. Wir kennen da jemanden, dem es nicht reichte, nur darüber nachzudenken.

Unabhängig davon, ob man in den 90er-Jahren aufgewachsen ist und stundenlang vor dem Fernseher verbracht hat, oder aus Langeweile einfach im Internet nach unterhaltsamen Inhalten gesucht hat - zwangsläufig hat jeder von uns schon einmal eine japanische Game-Show gesehen. Und wenn wir ehrlich sind, hat sich jeder von uns bereits die Frage gestellt, wie es wäre, selbst in so einer Game-Show dabei zu sein. Wir kennen da jemanden, dem es nicht reichte, nur darüber nachzudenken.

Seit seiner Jugend war Jesper fasziniert von dieser Art von Game-Shows, aber erst in jüngster Vergangenheit kam ihm das Skifahren in einer Game-Show sogar in seinen Träumen unter. Und weil 2020 ein ganz besonderes Jahr ist, wurde Jesper schnell klar, dass er mehr Zeit als sonst zur Verfügung haben würde. Während manche Menschen diese zusätzliche Zeit nutzten, um etwas kürzer zu treten, hat Jesper es als Chance gesehen, innovativ und kreativ zu sein.

Seit seiner Jugend war Jesper fasziniert von dieser Art von Game-Shows, aber erst in jüngster Vergangenheit kam ihm das Skifahren in einer Game-Show sogar in seinen Träumen unter. Und weil 2020 ein ganz besonderes Jahr ist, wurde Jesper schnell klar, dass er mehr Zeit als sonst zur Verfügung haben würde. Während manche Menschen diese zusätzliche Zeit nutzten, um etwas kürzer zu treten, hat Jesper es als Chance gesehen, innovativ und kreativ zu sein.

Seit seiner Jugend war Jesper fasziniert von dieser Art von Game-Shows, aber erst in jüngster Vergangenheit kam ihm das Skifahren in einer Game-Show sogar in seinen Träumen unter. Und weil 2020 ein ganz besonderes Jahr ist, wurde Jesper schnell klar, dass er mehr Zeit als sonst zur Verfügung haben würde. Während manche Menschen diese zusätzliche Zeit nutzten, um etwas kürzer zu treten, hat Jesper es als Chance gesehen, innovativ und kreativ zu sein.