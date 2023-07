72 Stunden mit Jorge Martín: das Traumwochenende eines jeden MotoGP™Fahrers

"Aber weißt du, wir spielen jedes Mal mit unserem Leben, wenn wir auf die Rennstrecke gehen. Wir trainieren jeden Tag vier bis fünf Stunden am Tag. Ich habe also immer das Gefühl, dass ich das, was ich bekomme, auch verdiene. Für mich steht Familie an erster Stelle, aber man muss die Dinge auch genießen können."