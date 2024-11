"Überraschter" Champion: Jorge Martíns unglaublicher Weg zum MotoGP™-Ruhm

Ein neuer Name ist in der MotoGP™ ganz oben zu finden. Jorge Martín holte sich in der Saison 2024 die Krone und das nach einem epischen Showdown beim Saisonfinale in Barcelona mit seinem Erzrivalen und ehemaligen Zimmerkollegen Francesco Bagnaia.

Es ist der Traum eines jeden Motorradrennfahrers, ein Jahr lang ganz offiziell der beste Fahrer der Welt zu sein. Für Martín beweist der Titelgewinn, dass er die Dämonen der vergangenen Jahre hinter sich gelassen hat, all die Fehler, die er in den ungünstigsten Momenten gemacht hat. Er hat eine der größten Comeback-Storys aller Zeiten nach dem Crash, der seine Karriere im Alter von nur 23 Jahren fast beendet hätte, nun fertiggeschrieben.

Seit die MotoGP™ im letzten Jahr zusätzliche Halbdistanz-"Sprint"-Rennen eingeführt hat, treten die Fahrer nun mindestens 40 Mal pro Jahr gegeneinander an. Beständigkeit war noch nie so wichtig wie heute, um am Ende erfolgreich zu sein. Martín hat zwar "nur" drei Siege bei den Sonntagsrennen und sieben Sprintsiege errungen, dafür stand er insgesamt 32 Mal auf dem Podium. Wenn man das mit Bagnaia vergleicht, der unglaubliche 11 Sonntagssiege errungen hat, wird klar, dass sich die Spielregeln in diesem Sport geändert haben und Martín sie voll und ganz beherrscht.

In den letzten Runden habe ich ein bisschen geweint; es war ein emotionales Rennen. Jorge Martín

Jorge Martín ist der neue MotoGP™-Weltmeister 2024 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Martín lässt sich von den Fans bejubeln, während er seinen Sieg feiert © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Egal, um welchen Sport es sich auch handelt -- es ist schon eine Herkulesaufgabe, es an die Spitze zu schaffen. Jedes Jahr zu den 22 Fahrern zu gehören, die mit den besten Motorrädern in den besten Teams auf den besten Strecken fahren, ist etwas, auf das man stolz sein kann. Aber auf dem nächsten Level zu sein, ein Weltmeister, das ist etwas ganz anderes.

01 Berufung: Motorrad-Profi

Seine Geschichte begann wie die vieler anderer, die den Weg in Richtung Motorsport eingeschlagen haben: auf einem Pocketbike auf leeren Parkplätzen. Der Rennsport war für ihn eine natürliche Berufung:

"Ich mochte schon immer Motorräder, es war für mich deshalb ein Spiel. Langsam wurde ich schnell, ich gewann, ich wurde in die nächste Meisterschaft befördert, dann in die nächste Meisterschaft...", erinnert er sich.

Als Fan der MotoGP aufgewachsen, traf er in den Rennen auf die Großen der späten 00er und frühen 10er Jahre: Rossi, Stoner, Lorenzo und später Marc Márquez , als er selbst noch ein 125er-Fahrer war.

Inspiriert durch die Art und Weise, wie die Familie Martín in den Rennsport einstieg, war das Ziel, es an die Spitze zu schaffen, klar: "Ich komme aus Madrid, also sind wir jedes Wochenende zu den Rennstrecken an der Mittelmeerküste, nach Valencia und Barcelona, gefahren. Meine Eltern arbeiteten beide von Montag bis Freitag, also war es wirklich schwierig, auch wenn ich nur da war, um mich auszuprobieren"

02 Vollgas im Red Bull MotoGP™ Rookies Cup

Es schien alles glatt zu laufen, bis der weltweite Finanzcrash kam. Sein Vater verlor seinen Job und das Geld, um Rennen zu fahren, versiegte. Die letzte Möglichkeit, eine mögliche Karriere fortzusetzen, war die Bewerbung für das Auswahlverfahren des Red Bull MotoGP™ Rookies Cup .

Jorge erinnert sich: "Ich habe versucht, bei der Auswahlveranstaltung mein Bestes zu geben und ich glaube, ich war der Schnellste. Sie entschieden sich für mich, und von da an lief alles sehr gut."

Martín schaffte es 2012 in den Red Bull Rookies Cup... © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Martín gewann 2014 den Red Bull Rookies Cup. © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

In seinem dritten und letzten Jahr gewann er den Rookies Cup und ebnete damit den Weg für einen Platz in der Moto3-Weltmeisterschaft 2015. Mit seinem MotoGP™-Titel ist er übrigens der erste Rookies-Cup-Champion, der den ultimativen Preis des Motorradsports gewinnt.

Drei Jahre später, 2018, gewann er die Moto3-Meisterschaft, bevor er zwei Jahre lang in der Moto2-Kategorie (der MotoGP™-Zubringerserie) zahlreiche Siege einfuhr, aber ein zweiter Weltmeistertitel blieb ihm letztlich verwehrt.

Martín holte 2018 seinen ersten Weltmeistertitel in der Moto3™-Klasse © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Seine Ergebnisse und sein Potenzial reichten aus, um ihm für 2021 einen Platz in der Königsklasse bei Pramac Ducati zu verschaffen. Zu sagen, dass es ein turbulenter Start in der Königsklasse war, wäre eine Untertreibung.

03 In der MotoGP angekommen

Zwar war er vom ersten Moment an, als er sein Bein über die Ducati Desmosedici warf, schnell, aber am Ausgang von Kurve drei in Katar fehlen immer noch Teile des Asphalts, weil Martín gleich bei seinem ersten Test schwer gestürzt war. Nichts beißt so sehr wie ein MotoGP™-Bike, wenn etwas schief geht. Kein Wunder also, dass das hochmoderne Motorrad fast vollständig in der Mülltonne landete.

Wurde er dadurch langsamer? Keineswegs. Tatsächlich wird seine Anpassung an die Königsklasse in einer Zeit der kometenhaften Aufstiege, wie wir sie bei Marc Márquez und Pedro Acosta gesehen haben, wahrscheinlich unterschätzt. Martín wurde an seinem zweiten MotoGP-Wochenende Dritter, und zwar auf der gleichen Strecke, auf der er vor weniger als einem Monat sein Motorrad zu Schrott gefahren hatte.

Bei der nächsten Runde in Portugal sah die Sache jedoch ganz anders aus. Jorge erklärt:

"Es war ein Crash beim Verlassen der Boxen, denn normalerweise glänzen diese neuen Reifen, also muss man sie davon befreien. Und das wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht, denn ich war ein Rookie mit zwei Rennen in der MotoGP. Wenn ich heute aus dem Truck steige, versuche ich immer, wirklich glatt und sauber unterwegs zu sein, wenn sie so glänzen, um erst nach einer gewissen Zeit anzugreifen. Aber wenn man mit dieser glänzenden Schicht auf ihnen pusht, dann endet es meistens Unangenehem!"

Das war nicht nur irgendein Unfall . Die Liste der Verletzungen, die er sich dabei zuzog, war lang: gebrochene Schien- und Wadenbeine und eine beträchtliche Anzahl gebrochener Knochen in seinen Händen, die es ihm am schwersten machten, wieder auf das Motorrad zu steigen. Wie sich das für ihn anfühlte?: "Das Schwierigste, was ich überwinden musste, waren die Schmerzen in meinem Körper. Selbst als ich [später im Jahr] in Österreich [mein erstes Rennen] gewann, hatte ich noch Probleme."

Martín mit herausragendem Comeback zum ersten MotoGP™-Sieg in Österreich © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Das Schwierigste, was ich zu überwinden hatte, waren die Schmerzen. Selbst als ich in Österreich gewann, hatte ich einige Probleme. Jorge Martín

Seine Karriere wäre an diesem Tag beinahe zu Ende gewesen, so schwer waren seine Verletzungen. Motorradrennsport auf den Punkt gebracht: vom ersten Podiumsplatz an einem Wochenende bis zum Krankenhausbett zwei Wochen später. Brutal.

04 Der Sprintkönig

Martín gibt auf der Strecke immer alles oder nichts, und zwar von dem Moment an, an dem die grüne Flagge am Ende der Boxengasse geschwenkt wird, und das in jeder einzelnen Session.

Seit er in die Königsklasse aufgestiegen ist, ist er auf der Strecke immer gut zu erkennen. Will Smith war sogar so beeindruckt von seinem schulterfreien Stil in den Kurven, dass er einen Clip von ihm auf Instagram teilte ! Aber auf diesem Niveau geht es nicht um den Stil, sondern um die Funktion. Jorge erklärt: "Da ich ein sehr kleiner Fahrer bin - ich bin 1,67 m groß, das ist nicht viel - muss ich sehr tief auf dem Boden fahren, um das Motorrad zu drehen".

Keiner kann ein MotoGP™-Motorrad in einer Kurve tiefer legen als Martín... © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Er ist der Schnellste der Welt über eine Runde. Er ist ein Spezialist für das Qualifying und ein wahrer "Sprintkönig".

Er beschrieb seine Herangehensweise einmal als "von Kurve zu Kurve leben", dieses Prinzip, das Motorrad schnellstmöglich in die Kurve zu werfen, ohne zu wissen, ob er am anderen Ende "mit dem Gummi nach unten" wieder herauskommt oder nicht.

Bestes Beispiel dafür ? Deutschland 2023, als er so spät wie möglich in Kurve eins bremste, das Hinterrad etwa einen Meter in der Luft war und das rechte Bein im 150 km/h schnellen Gegenwind unkontrolliert herumwedelte.

Aber es ist nicht nur wichtig, schnell zu sein, um Meisterschaften zu gewinnen. Eine solche Fahrweise kann zu Fehlern führen, manchmal gerade dann, wenn es am wichtigsten ist. Das ist die Geschichte von Jorges Kampf um den Titel im Jahr 2023.

Er wurde den ganzen Winter über von Fehlern heimgesucht, wie dem Sturz in Indonesien, nur 24 Stunden nachdem er durch einen Sprintsieg die Führung in der Meisterschaft übernommen hatte:

Martín hat viel aus seinem knapp verpassten Titel 2023 gelernt © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Manchmal muss ich mich runterholen, mich entspannen und versuchen, die Situationen besser zu analysieren. Jorge Martín

"Manchmal muss ich mich runterholen, mich entspannen und versuchen, die Situationen besser zu analysieren. In der letzten Saison habe ich zum Beispiel in Lombok mit drei Sekunden Vorsprung geführt (und bin gestürzt). Das hat keinen Sinn gemacht... Es ist wichtiger, das Rennen als Vierter zu beenden als gar nicht."

05 Zum Champion gereift

Für 2024 musste er ein neues Kapitel aufschlagen: "Emotionen, Impulskontrolle und der Umgang mit kritischen Momenten sind einige der Aspekte, in denen ich mich am meisten verbessert habe", sagt er.

Wenn der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage so klein sein kann, wie einen Bremshebel einen Millimeter näher am Lenker zu ziehen oder ein halbes Grad mehr am Gasgriff zu drehen, ist es das Wichtigste, einen kühlen Kopf zu bewahren.

Wenn du mit Jorge sprichst, erkennst du, dass sein größter Gegner er selbst ist. Er scherzt: "Ich habe nachts keine Probleme, über andere Fahrer nachzudenken!"

Auch wenn er eine ganze Off-Season Zeit hatte, um seine mentale Einstellung zu verbessern, ist die Umsetzung auf der Rennstrecke mit 21 anderen Fahrern eine ganz andere Sache. Sowohl Martín als auch Bagnaia hatten 2024 ihren Anteil an Fehlern, aber diesmal war Martín derjenige, der in den entscheidenden Momenten einen kühleren Kopf bewahrte.

Sowohl in Jerez als auch in Deutschland machte der spätere Champion zu Beginn der Saison große Fehler und stürzte beide Male in Lombok von der Spitze. Aber in der Sommerpause ließ er diese Probleme endlich hinter sich. Der einzige größere Fehler passierte dann in Misano, wo ein leichter Regenschauer während des Sprints den Fahrern die Möglichkeit gab, auf Regenreifen zu wechseln. Er kam an die Box, während seine Konkurrenten das nicht taten.

Martin war 2024 von Anfang an ganz vorne dabei © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Martín stand in der Saison 2024 dreimal ganz oben auf dem Podium © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

In solchen Situationen ist der Grat zwischen Helden- und Nullnummer ein schmaler. Eine Minute mehr Regen und die Strecke wäre nass genug gewesen, um diese Entscheidung als heroisch einzuordnen. Aber es war nicht sein Tag.

Aber es gab andere Gelegenheiten, bei denen Jorge allen gezeigt hat, wie sehr er sich verbessert hat. Ein Sieg am Sonntag in Portimão machte den Dämonen von 2021 den Garaus. Er hatte sogar ein neues Tattoo, um das Ende dieses Kapitels zu markieren: "Ich habe einen großen Phönix auf dem Rücken, weil ich mich nach Portimão 2021 wie ein Phönix fühlte, der aus der Asche auferstanden ist."

Im Mai kam Le Mans und der Sieg gegen Bagnaia und Márquez in einem fairen Kampf am Sonntag wirkte sich auf das Selbstvertrauen seiner Rivalen aus. Sie wussten nun, dass der Sprintkönig auch an einem Sonntag eine ständige Bedrohung sein würde.

Einige Experten sagen, dass es bei dieser Meisterschaft darum ging, die wenigsten Fehler zu machen. Und während Bagnaia auch tatsächlich einige entscheidende Fehler machte, die dazu beitrugen, dass sich das Momentum zu Martíns Gunsten wendete -- ein Sturz vom zweiten Platz in Misano oder im Sprint in Sepang --, ging es bei Jorges Triumph eher darum, zu wissen, wann es am besten ist, auf einen Sieg zu drängen und wann man sich mit dem bestmöglichen Ergebnis, wie dem zweiten Platz, zufrieden geben sollte.

Beim nassen Sonntagsrennen in Thailand jagte er Márquez und Bagnaia um P1. Der Sturz von Márquez vor ihm reichte aus, um sich den zweiten Platz zu sichern und nicht in dieselbe Falle zu tappen.

06 Fokus auf das Finale

Die vorletzte Runde in Sepang war wahrscheinlich die beste Wochenendleistung seiner gesamten Kampagne, vielleicht sogar seiner Karriere. Bagnaia stellte im Qualifying einen verheerenden neuen Rundenrekord auf, und Martín galt als der "unvermeidliche" Pole-Sitter. Alles drehte sich um die Frage, ob er zurückschlagen und ihn im Sprint besiegen könnte. Jorge gab alles, um zu gewinnen, zudem zwang er Bagnaia auch zu einem weiteren Fehler. Vorteil Jorge.

Am Sonntag kam es dann zu einem Kampf für die Ewigkeit . Beide Fahrer lieferten sich in den ersten fünf Runden einen Zweikampf, wie wir ihn seit Jahren nicht mehr gesehen hatten - Motorradsport vom Feinsten. Aber selbst dann, inmitten des Chaos der dreisten (aber sauberen) Überholmanöver in jeder zweiten Kurve, hatte Martín die größte Ruhe, um zu sagen, dass es genug war. Bagnaia setzte sich ab und holte sich den Sieg, Martín wurde Zweiter und ging mit einem beachtlichen Vorsprung von 24 Punkten in das Finale von Barcelona. Der Rest ist Geschichte.

Martín und sein Pramac-Team, eine weltmeisterliche Partnerschaft... © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Zu wissen, wann es möglich ist zu gewinnen und wann man einfach so viele Punkte wie möglich holen sollte. So wurde der MotoGP-Titel 2024 gewonnen. Und was jetzt? Der Name Jorge Martín hat sich in der MotoGP unsterblich gemacht.

Ein neues Abenteuer wartet auf ihn, denn 2025 wird er Werksfahrer bei Aprilia. War's das? Ziel erreicht und abgehakt? Ist es jetzt an der Zeit, das Geld für eine Rente oder seinen nächsten Sportwagen einzusacken? Sesshaft werden, Zeit für die Familie?

Auf keinen Fall!

An dieser Stelle erinnert er sich an sein persönliches Mantra: "Ich schaue zurück und sehe, was ich erreicht habe und wer ich geworden bin. Ich schaue mich um und sehe das Team von Menschen, das ich habe, sowohl persönlich als auch beruflich. Und dann sage ich: 'Du musst das weiterführen'."

Ich werde wieder aufs Bike steigen, ins Fitnessstudio gehen und mit dem Mentaltrainer arbeiten, der sich als Schlüssel zu seinem Titelgewinn 2024 erwiesen hat. Das Ziel? MotoGP™-Titel Nummer zwei. Aber dieses Mal als Werksfahrer.

"Ich möchte den Prozess und das Training genießen, und am Ende des Tages ist der Sieg eine Folge davon. Wenn du gut arbeitest und dich konzentrierst, dann bedeutet das, dass du gewinnst. Ich bin also nicht besessen vom Sieg. Ich bin mehr auf den Prozess fixiert."

Also: Zurücksetzen...und weiterspielen.