Die Welt auf 4 Rollen: Die 4 besten Skate-Videos von Jost Arens!

gibt es nur ein Brett, das die Welt bedeutet – nämlich sein Skateboard. Das Gefühl frei zu sein, tun und lassen zu können was, wann, wo und WIE man will – das macht Skaten für Jost so außergewöhnlich. „Es fühlt sich einfach gut an, durch die Straßen zu pushen. Ob Bürgersteige, Treppen, Handgeländer – man kann alles auf der Welt skaten. Auf der Suche nach neuen Spots fahre ich gerne mit dem Auto durch die Stadt – mit einem Jeep macht das dann natürlich doppelt Spaß. Wenn ich eine passende Stelle gefunden habe, halte ich und skate drauf los.“

1. Skateweek Düsseldorf - Winning Run

Die 150 besten Skater aus ganz Deutschland und 3.500 Zuschauer im kürzlich eröffneten Skatepark in Eller. „Wenn’s klappt, ist es gut, wenn nicht, freue ich mich für jeden anderen", sagte Jost Arens vor der Meisterschaft im Interview. Und wie es geklappt hat, wissen wir heute! Hier der Run, mit dem er sich den Sieg holte.

2. Go Skateboarding Day 2017