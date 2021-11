JR Game: Einzigartig anders

Als sein Telefon für das Interview klingelt, ist es noch früh am Morgen in Manhattan. JR Game , der junge Tänzer aus Kiel, ist aber bereits unterwegs: „Ich bin gerade für ein Tanzprojekt in New York. Aktuell proben wir für zwei Shows in Manhattan“, erzählt er. Am selben Tag muss er noch in zwei Highschools, wo er vor den Schülern tanzen und eine Motivationsrede halten wird.

Dance Your Style 2021: JR Game © Eva Berten Das Tanzen hat mich verändert, so wie ich das Tanzen verändert habe. JR Game

Dass sich das Leben von JR Game, der eigentlich Vehbi Can Yesil heißt, inzwischen auf internationalen Bühnen abspielt, verdankt er dem Tanzen. Als Achtjähriger übt er in seinem Kinderzimmer in einem Kieler Problemviertel stundenlang barfuß den Moonwalk. Vehbis älterer Bruder motiviert ihn, mit ihm zur Tanzschule zu kommen – die beste Entscheidung seines Lebens. „Ich erinnere mich noch ganz genau: Ich war zuhause und wollte eigentlich essen. Mein Bruder hat nicht locker gelassen, er hat sogar gesagt, es wird mein Leben verändern“, lacht Vehbi.

Der alles verändernde Moment

Wie stark diese Entscheidung sein Leben verändern wird, kann er damals noch nicht erahnen. Während seine Jugendfreunde abrutschen, entkommt Vehbi der Perspektivlosigkeit des Kieler Brennpunkts. „Es hört sich superdramatisch an, aber es war wirklich so. Ich habe getanzt, das Ding durchgezogen und bin da irgendwann rausgekommen. Als Kind hast du ja außer deinen Schulnoten keine Probleme“, sagt er. „Da ist so viel Platz in deinem Kopf, der komplett mit Leidenschaft gefüllt werden kann. Die Disziplin kommt dann automatisch. Dabei lässt du die Leute zurück, die nicht mitkommen, die stattdessen etwas Illegales machen.“

Gegen den Willen seiner Eltern reist der damals Zehnjährige zu den ersten Tanz-Events. Von Jahr zu Jahr erweitert sich sein Radius – zuerst besucht er andere Städte, dann andere Länder und schließlich andere Kontinente. Er ist dankbar, dass ihm das Tanzen ermöglicht, die Welt kennenzulernen. Manchmal kann der 26-Jährige gar nicht glauben, was in den letzten zehn Jahren alles passiert ist. Wann immer er von einem großen Event kommt, fährt er direkt nach Kiel und geht genau da hin, wo er seinen ersten Moves gemacht hat: unter das Parkdeck. „Da checke ich, woher ich komme. Jetzt bin ich in New York – das ging alles verdammt schnell. Von dem kleinen Jungen unter dem Parkdeck bis hier, das ist Wahnsinn.“

Tanzen ohne Limit

Als Vehbi mit zwölf Jahren über den amerikanischen Dokumentarfilm „Rize“ (2005) zum ersten Mal mit den Tanzformen Clowning und Krumping in Berührung kommt, tauscht er die Choreographien der Tanzschule gegen die schnellen, expressiven Bewegungen des Freestyle-Hip-Hop-Tanzes Krump. „Krump wirkt erstmal aggressiv. Das Besondere an dieser Tanzart ist aber das genaue Gegenteil: Als Tänzer bist du total glücklich, weil du alles rauspushen kannst. Die Tanzart ist sehr energisch und pure Expression. Im Gegensatz zu anderen Tanzarten mit starren Strukturen gibt es beim Krumping kein Limit.“

Bald darauf gehört JR Game bereits zu den besten Krumpern der Welt. Er gewinnt zahlreiche internationale Wettbewerbe, wird viermal in Folge Krump-Weltmeister. Im September 2021 setzt er sich gegen die Freestyle-Elite Deutschlands durch und belegt den zweiten Platz bei den Red Bull Dance Your Style National Finals in Berlin. Dass er bei solchen „Masterdingern“ ganz vorne mittanzt, muss er jedes Mal aufs Neue realisieren. Dabei hat er sich alle Erfolge hart erarbeitet. Oder war auch ein bisschen Glück dabei? „Ich denke, wenn man diszipliniert ist, dann ist man auch am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Das hat nichts mit Glück zu tun. Glück entsteht, wenn du etwas durchziehst, dann kommt es von alleine.“

Einzigartig anders: JR Game bei Red Bull Dance Your Style 2021 © Eva Berten

Diversity als Markenzeichen

Da war ja noch was: JR Game tanzt ohne seine rechte Hand, die ihm seit der Geburt fehlt. Auch wenn das als Behinderung gilt, beim Tanzen ist die Verkürzung alles andere als hinderlich – sie macht sogar seinen unverwechselbaren Style aus: „Ich kann gewisse Moves machen, die jemand mit zwei Händen nicht machen kann. Das macht es sehr unique. Durch die Verkürzung kann ich meinen Arm schneller bewegen.“ Es soll Leute gegeben haben, die seine fehlende Hand erst nach drei Jahren bemerkten. Aber außer Journalisten interessiere das inzwischen sowieso keinen mehr, lacht der Tänzer, vor allem die Krump-Community sei da eher unaufgeregt.

Der Kieler Tänzer selbst sah seine Behinderung nicht immer so locker. Er vergleicht sie mit einem Projekt, an dem er schon sein Leben lang arbeitet und wächst. „Als Kind war ich deshalb super introvertiert. Das fing an, als mich die Erzieherin im Kindergarten fragte, ob sie mir helfen soll. Da habe ich realisiert, wie mich die Gesellschaft wahrnimmt.“

Mit dem Erfolg als Tänzer wächst sein Selbstbewusstsein wieder. Wie jeder Tänzer entwickelt er über die Jahre einen Bühnen-Charakter, mit dem er sein kann, wer er will. „Insbesondere beim Krump gibt es kein Limit. Ob du jetzt einen völlig anderen oder deinen eigenen Charakterzug hinzufügen möchtest, bleibt dir überlassen.“ JR Game weiß, dass er ohne das Tanzen nicht nur an einem anderen Ort, sondern eine andere Person wäre. „Auch wenn es vielleicht übertrieben klingt: Tanzen hat den allergrößten Teil meines Menschseins geformt.“

„Es wird erst zu einer Behinderung, wenn dein Mindset nicht stimmt. Das ist ein Kopfding. Sobald du weißt, wie man damit umgeht, gibt es keine Behinderung mehr.“ JR Game

Für seine Behinderung (er)findet der Ausnahmetänzer ein passenderes Wort, ein weniger negativ behaftetes. „Es wird erst zu einer Behinderung, wenn dein Mindset nicht stimmt. Das ist ein Kopfding. Sobald du weißt, wie man damit umgeht, gibt es keine Behinderung mehr. Wenn du so damit umgehst, wie die Gesellschaft es möchte, dann ist es eine Behinderung für alle und damit auch für dich. Und ich habe es eben nie als Behinderung gesehen.“ Für ihn passt deshalb „Diffability“ (different + ability) besser: „Mein Arm ist eine Fähigkeit. Damit wird die vermeintliche Schwäche zu etwas Gutem.“

Steht deshalb „Weakness to a strength“ als Motto auf seiner Instagram-Seite? „Aus jeder Schwäche lässt sich im Leben etwas Positives ziehen. Das ist mein Motto und das hat mich im Leben und im Tanz immer weiter gebracht.“ So hat das Tanzen nicht nur Vehbi Can Yesil verändert, sondern JR Game auch das Tanzen. Diverse Tänzer zeigen heute, was sie haben und beweisen ihre Fähigkeiten - trotz und gerade wegen ihres Andersseins.

Filmreife Geschichte

Klingt die Geschichte vom kleinen Jungen, der sich von ganz unten zu den Sternen tanzte, nicht wie aus einem Film? Das dachte sich vielleicht auch der Regisseur Neco Çelik, als er auf das junge Tanztalent aufmerksam wurde. Er bot Vehbi 2019 die Hauptrolle in der Tanzserie „Crews & Gangs“ an, in die sehr viele autobiographische Details einfließen.

Was danach kommt, reicht noch für eine weitere Staffel: Vor ein paar Monaten hat Vehbi sein Internationales Management-Studium abgeschlossen, demnächst wird eine neue Tanzserie mit ihm ausgestrahlt und im Februar geht es für zwei Monate nach China für eine Fernsehshow: Ein weiteres Highlight auf seiner Lebensreise, die ihn dann vielleicht wieder unter das Kieler Parkdeck führen wird.

Aufgrund der aktuellen pandemischen Situation in Südafrika wurde das Red Bull Dance Your Style World Final 2021 in Johannesburg leider abgesagt.