Judith Wyder: "Es ist die Freude an der Bewegung, die mich antreibt."

Das ist die grösste Herausforderung, die man als Spitzensportlerin bewältigen muss, denn der Adrenalinspiegel ist am Start sehr hoch und man geht das Rennen mit einem Ziel vor Augen an. In diesem Fall hatte ich nur die Wahl, mich durchzubeissen und ins Ziel zu kommen oder abzubrechen und rauszufliegen. Da im Vorfeld nichts passiert war, was auf Schlimmeres hätte hindeuten können, entschied ich mich, weiterzufahren. Im Nachhinein weiss ich, dass ich nicht gut reagiert habe und hätte aufhören sollen. Ich habe die Situation falsch eingeschätzt, aber mir jetzt Vorwürfe zu machen, hilft mir nicht. Für mich ist es wichtig, das zu tun, was sich in dem Moment richtig anfühlt und immer mit mir selbst im Reinen zu sein, egal wie die Situation ausgeht. Und ja, Trail Running erfordert eine gewisse Leidensfähigkeit, aber sie darf nicht über allem Erhabenen stehen.