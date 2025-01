Jürgen Klopp startet in neuer Rolle als Head of Global Soccer bei Red Bull

Nach dem emotionalen Abschied von der Anfield Road wird er sein Know-How in der neuen Rolle nutzen, um Red Bull Soccer eine strategische Vision zu geben. "Es ist ja nicht so, dass wir bei Null anfangen. Ich war in den vergangenen drei Jahrzehnten ein Leader-Typ, aber als Leader musst du auch zuhören", beschreibt der Kult-Coach. "Ich will lernen. Ich will verstehen, was die Leute hier bisher geleistet haben. In meiner ersten Woche habe ich direkt gemerkt, wie alle für ihren Job brennen. Alles unter einen Hut zu bringen, wird eine echte Challenge - aber genau das versuchen wir jetzt."