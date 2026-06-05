Jürgen Klopp: Warum Spaß einer der unterschätztesten Erfolgsfaktoren ist

Jürgen Klopp: Wenn du Profi wirst, vergessen manche Leute irgendwann, dass Fußball eigentlich ein Spiel ist. Wenn du ein Spiel nicht genießt und keinen Spaß dabei hast, dann sieht das komplett anders aus. Die große Herausforderung besteht darin, sich das Kind im Inneren zu bewahren.

Ich habe in meiner Karriere ein paar Tore geschossen, sogar ein paar richtig schöne. Und ganz ehrlich: Als der Ball im Netz gelandet ist, war ich wahrscheinlich der Mensch im Stadion, der am meisten überrascht war. Aber natürlich habe ich es genossen. Für ein paar Sekunden dachte ich sogar: „Genau dahin wollte ich den Ball schießen.“ Ich hatte viele großartige Fußballmomente. Die meisten davon hat vermutlich niemand gesehen, aber für mich waren sie unglaublich wichtig. Sie haben mich motiviert und weitergetragen.

Und dann gab es natürlich die Tore meiner Mannschaften. Über die Jahre hinweg waren da einige Treffer dabei, bei denen ich mir aus biomechanischer Sicht gedacht habe: Das kann eigentlich gar nicht funktionieren. Aber es hat funktioniert. Die Jungs sind unglaubliche Athleten und können Dinge auf dem Platz machen, die wirklich außergewöhnlich sind.