9 Spiele, die Jürgen Klopp als Trainer geprägt haben

Jürgen Klopp kehrt in den Fußball zurück und übernimmt eine neue strategische Rolle als Head of Global Soccer.

Klopp hatte bei jedem Verein, den er leitete, eine besondere Beziehung zu den Fans - von seinen Anfängen, als er mit Mainz 05 um den Aufstieg kämpfte und auch erreichte, über Borussia Dortmund, mit denen er Meisterschaft und Pokal gewann, bis hin zu Liverpool, wo er diese Erfolge mit dem Gewinn der Premier League, des FA Cups und der Champions League krönte.

Hier sind neun Spiele, die ihn als Trainer geprägt haben und die jeder, der das Glück hatte, dabei zu sein, nie vergessen wird. Geschichten von Aufregung, Nervenkitzel und unglaublichen Comebacks.

01 Mainz 05 - Eintracht Trier 3:0 (Mai 2004)

Seine Trainerphilosophie entwickelte Klopp schon in Mainz © Moritz Winde/Bongarts/Getty Images

Bei Mainz 05 wurde erstmals deutlich, dass Klopp in der Lage ist, Underdogs in Aufsteiger zu verwandeln . Nach einigen knappen Niederlagen schaffte die Mannschaft zum ersten Mal in ihrer Geschichte den Aufstieg in die Bundesliga und spielte dabei mit dem hohen Pressing, das zu Klopps Markenzeichen wurde.

Vor dem letzten Spiel der Saison lag Alemannia Aachen zwei Punkte vor ihnen im Kampf um den letzten Aufstiegsplatz, aber ihre 0:1-Niederlage in Karlsruhe öffnete Mainz die Tür zum dritten Platz. Zwei Tore von Michael Thurk und eines von Manuel Friedrich bescherten Mainz den nötigen Sieg und lösten eine wilde Party aus, die bis tief in die Nacht andauerte. Zwei Jahrzehnte später bezeichnet Klopp den Aufstieg immer noch als einen seiner größten Erfolge als Trainer.

02 Borussia Dortmund - Schalke 3:3 (September 2008)

2008 wechselte Klopp als Trainer nach Dortmund. Seine erstes Ruhrderby verlief chaotisch: Bevor eine Stunde gespielt war, lag Dortmund vor 80.000 Zuschauer:innen mit 0:3 zurück. Klopps "Niemals aufgeben"-Mentalität inspirierte sein Team zu einem dramatischen Comeback. Alex Frei sorgte mit einem Treffer in der 89. Minute für das verdiente Unentschieden. Klopp hatte seinem Team den Glauben an sich selbst eingeflößt und die Aufholjagd gab einen Ausblick auf das, was in den kommenden Jahren folgen sollte.

03 Borussia Dortmund - Bayern München 5:2 (Mai 2012)

Klopp wirft immer alles an Energie rein - auch beim Feiern © INA FASSBENDER/AFP/Getty Images

Die Dortmunder machten das Double perfekt, indem sie den Dauerfavoriten Bayern München im Finale des DFB-Pokals 2012 vor 75.000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion ausschalteten. Klopps taktische Herangehensweise überwältigte die Bayern an diesem Tag. Dortmund verteidigte kompakt und griff mit klinischer Präzision und Geschwindigkeit an. Robert Lewandowski war der Star auf dem Spielfeld. Der polnische Stürmer, den Klopp 2010 für nur 4,5 Mio. Euro verpflichtet hatte, erzielte einen Hattrick und sorgte so für einen klaren Sieg.

04 Norwich City - Liverpool 4:5 (Januar 2016)

Klopp übernahm das Amt in Liverpool im Oktober 2015 und dieses Achterbahnspiel verkörperte die Kombination aus Chaos, Unterhaltung und Leidenschaft seiner ersten Tage als Trainer. Es war die Zeit, bevor die Mannschaft konstant um den Meistertitel kämpfte. Das Spiel endete mit dem Siegtreffer von Adam Lallana in der 95. Minute und löste emotionale Szenen aus, bei denen Klopp inmitten des Chaos' seine Brille verlor und diese zerbrach. "Ich habe eine zweite Brille, aber ich kann sie nicht finden", sagte er. "Es ist wirklich schwierig, eine Brille ohne Brille zu suchen!" Die Feier festigte die Verbindung zu Spielern und Fans und war ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg, sein Versprechen einzulösen: Liverpool "von Zweiflern zu Gläubigen" zu machen.

05 Liverpool - Borussia Dortmund 4:3 (April 2016)

Alles muss raus: Klopps Jubel nach dem dramatischen Sieg gegen den BVB © John Powell/Liverpool FC via Getty Images

Im Viertelfinale der Europa League gegen seinen ehemaligen Verein zu spielen, war für Klopp immer etwas Besonderes, aber dass es so ausgehen würde, hätte er sich nicht vorstellen können! Nach einer 1:3-Niederlage war Liverpool so gut wie ausgeschieden. Doch angefeuert vom Heimpublikum kamen die Reds immer wieder zurück und sorgten mit Toren von Philippe Coutinho und Mamadou Sakho für ein grandioses Finale. Dejan Lovren köpfte in der Nachspielzeit den Siegtreffer und beendete damit eines der aufregendsten europäischen Comebacks in der Geschichte des Vereins... bis zum nächsten Mal...

06 Liverpool - Barcelona 4:0 (Mai 2019)

Der Sieg gegen Barcelona gilt als größtes Comeback in Liverpools Geschichte © Alex Livesey - Danehouse/Getty Images

Klopp genoss einige großartige Momente an der Anfield Road, aber dieser war sicherlich der Schönste: Nach einem 0:3-Rückstand im Hinspiel gegen Barcelona und den Verletzungen der beiden Stürmer Mohamed Salah und Roberto Firmino wettete niemand mehr auf Liverpool. Divock Origi sorgte schon früh für einen Hoffnungsschimmer, bevor der eingewechselte Georginio Wijnaldum mit zwei Toren in zwei elektrisierenden Minuten kurz vor der 60. Minute aufdrehte. Wait... what? Klopps taktische Brillanz und seine Fähigkeit, die Spieler davon zu überzeugen, dass alles möglich ist, zeigte sich einmal mehr, als Origi eine schnell ausgeführte Ecke von Trent Alexander-Arnold in die Maschen setzte - ein genialer Moment des Verteidigers. Lionel Messi und Barcelona waren völlig geschockt und Liverpool marschierte ins Finale...

07 Tottenham Hotspur - Liverpool 0:2 (Juni 2019)

Klopp feiert den lang ersehnten Sieg im Champions-League-Finale © Matthias Hangst/Getty Images Sport

In diesem rein englischen Finale sicherte sich Klopp seinen ersten Champions-League-Titel - und den sechsten für Liverpool. Nachdem er bereits zwei Mal im Finale der Königsklasse eine Niederlage hinnehmen musste, lagen die Dinge im Stadion von Atlético Madridim Jahr 2019 anders. Diesmal war es nicht das größte Spektakel, aber das spielte keine Rolle, denn Liverpool ging früh durch einen Elfmeter von Mo Salah in Führung und verwaltete das Spiel danach ruhig. Origi besiegelte den Sieg mit einer Leistung, die Liverpool und Klopps eigenen Status als europäische Könige festigte. "Von Zweiflern zu Gläubigen zu Überfliegern", titelte die Lokalzeitung The Liverpool Echo am nächsten Morgen auf den Punkt.

08 Aston Villa - Liverpool 2 1:2 (November 2019)

Für viele Fans war dieses Spiel in der Premier League der entscheidende Moment in Liverpools Titel-Saison-Sause. Nach einem 0:1-Rückstand in der 87. Minute drehte Klopps Liverpool das Spiel durch späte Tore von Andrew Robertson und dem ehemaligen Red Bull Salzburg-Stürmer Sadio Mané noch. Klopps Philosophie, bis zum letzten Atemzug alles zu geben und nie aufzugeben, trug Liverpool im Villa Park und stärkte den Glauben daran, dass sie endlich ihre 30-jährige Wartezeit auf einen Premier League-Titel beenden könnten. Sie dominierten die Saison und beendeten sie mit einem Vereinsrekord von 99 Punkten .

09 Chelsea - Liverpool 0:1 (Februar 2024)

Klopp bezeichnete seine letzte Trophäe mit Liverpool als die schönste seiner Karriere. Denn zuvor hatte er eine stark dezimierte Mannschaft im EFL-Cup-Finale im Wembley-Stadion zum Sieg über Chelsea geführt. Liverpool musste auf Salah, Alexander-Arnold, Darwin Núñez, Alisson, Dominic Szoboszlai und Diogo Jota verzichten. Auf der Bank saßen fast ausschließlich junge Spieler wie Bobby Clark, Jarell Quansah, James McConnell und Jayden Danns. Nachdem diese vier Spieler eingewechselt worden waren, erzielte Vereinskapitän Virgil van Dijk in der 118. Minute das entscheidende Tor. Er hatte bereits angekündigt, dass er am Ende der Saison zurücktreten würde, aber diese Leistung zeigte, dass er dem Verein ein großes Erbe hinterlässt.