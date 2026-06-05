Endrick, Neymar Jr. & Co. stellen sich Skill-Challenges von Jürgen Klopp

Für Jürgen Klopp steht fest: Die besten Fußballer verlieren nie die Freude am Spiel, die sie überhaupt erst zum Fußball gebracht hat. Genau diese Theorie wird in der Red Bull Ultimate Soccer Challenge auf die Probe gestellt. Weltklasse-Spieler müssen dabei spektakuläre Aufgaben meistern, bevor der Head of Global Soccer von Red Bull am Ende verrät, wer ihn besonders beeindruckt hat.

Mit dabei sind unter anderem Ungarns Nationalmannschaftskapitän Dominik Szoboszlai vom FC Liverpool, Kolumbiens Mittelfeldmotor Richard Ríos von Benfica Lissabon sowie die brasilianischen Stars Neymar Jr. (FC Santos) und Endrick , der zuletzt auf Leihbasis bei Olympique Lyon kickte und nach der Weltmeisterschaft wohl zu Real Madrid zurückkehrt.

Wenn Kloppo ins Staunen gerät: Jürgen Klopp war von den Profis beeindruckt © Jörg Mitter/Red Bull Content Pool

01 Ballgefühl in 15 Metern Höhe: Gerät Neymar Jr. hier ins Schwitzen?

In São Paulo, Brasilien, wurde das Ballgefühl von Neymar Jr. auf eine besondere Probe gestellt. Hoch über dem Boden stand der Brasilianer auf einer kleinen Plattform, die rund 15 Meter über dem Boden schwebte. Seine Aufgabe: Bälle kontrollieren, die aus unterschiedlichen Höhen und Winkeln auf ihn zuflogen, und sie anschließend präzise zurückspielen.

Neymar Jr. zaubert in luftiger Höhe © Jörg Mitter/Red Bull Content Pool

Doch damit nicht genug! Nach der Ballannahme musste Neymar den Ball in ein Mini-Tor befördern, das sich weitere 20 Meter entfernt in der Luft befand. Eine Challenge, die Balance, Technik und ein außergewöhnliches First Touch verlangte.

Sieh dir im folgenden Video an, wie einige der besten Fußballprofis der Welt bei der Ultimate Football Challenge abgeschnitten haben:

02 Bleib in Bewegung! Endrick und Ríos behalten im Chaos die volle Kontrolle

Währenddessen warteten in Bilbao, Spanien, ganz andere Herausforderungen auf Endrick und Richard Ríos . Auf eigens konstruierten XXL-Laufbändern mussten die beiden Fußballer Hindernisse überwinden, Dribblings absolvieren und Tore erzielen – während sich die Untergründe ständig in Geschwindigkeit und Richtung veränderten.

Zwischen Tempo, Technik und Timing: Endrick in seinem Element © Jörg Mitter/Red Bull Content Pool

Mal ging es darum, enge Slalom-Passagen zu meistern, mal mussten bewegliche Ziele getroffen werden. Eine der spektakulärsten Aufgaben: ein millimetergenauer Pass über eine drei Meter hohe Wand.

Quotation Heutzutage ist es eine Herausforderung, sich das Kind im Inneren zu bewahren. Genau deshalb haben wir doch alle angefangen, Fußball zu spielen. Genau deshalb lieben wir dieses Spiel. Jürgen Klopp

03 Präzision unter Druck: Szoboszlai zaubert unter den Augen von Schweinsteiger

Für Dominik Szoboszlai ging es zurück an einen Ort, der eine besondere Bedeutung für seine Karriere hat: Salzburg. Dort wartete in den Hallen der Red Bull Academy eine neun Meter hohe Konstruktion mit insgesamt 94 beleuchteten Zielzonen auf den heutigen Liverpool-Profi. Um die Targets zu treffen, waren perfekte Pässe und schnelle Reaktionen gefragt.

Anschließend musste sich der frühere Spieler von Red Bull Salzburg und RB Leipzig noch einem Elfmeterschießen der etwas anderen Art stellen.

Präzisions-Level: Szoboszlai! Hier nimmt der Ungar das Ziel ins Visier. © Jörg Mitter/Red Bull Content Pool

04 Wer konnte Jürgen Klopp am meisten überzeugen?

Obwohl den Spielern für sämtliche Aufgaben insgesamt nur 100 Bälle zur Verfügung standen, bewiesen sie eindrucksvoll, warum sie zur Weltspitze gehören. Am Ende blieben sogar noch sechs Bälle übrig.

Für Klopp war dabei aber nicht nur die Qualität der Aktionen entscheidend. „Alle haben mich beeindruckt“, sagt er. „Heutzutage ist es eine echte Herausforderung, sich das Kind im Inneren zu bewahren. Genau deshalb haben wir doch alle angefangen, Fußball zu spielen. Genau deshalb lieben wir dieses Spiel.“

Das Original Red Bull Red Bull Energy Drink Mehr erfahren

Der ehemalige Liverpool-Coach glaubt, dass viele Profis im Laufe ihrer Karriere vergessen, dass Fußball trotz aller Erwartungen und des enormen Drucks immer noch ein Spiel ist. „Wenn du keinen Spaß mehr hast und das Spiel nicht mehr genießt, sieht Fußball komplett anders aus“, sagt Klopp. „Hier konnte man aber sehen: Die Jungs haben es noch. Sie haben immer noch Freude daran."