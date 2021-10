Von Badmómzjay bis Loredana – darum ist Producer Jumpa überall

Zwischendurch hatte Jumpa Phasen, in denen er viele Sessions machte, „nur um das Geld mitzunehmen“. Doch mittlerweile arbeitet er längst nur noch mit Artists, mit denen er das auch wirklich will. So entstehen langfristige Kollaborationen und auch echte Freundschaften. Wie gut das funktioniert, zeigen in jüngster Vergangenheit seine Produktionen für

.