"À la Folie" von Justine Dupont: Ein Surf-Jahr wie kein zweites

"Das letzte Jahr war meine beste Saison bisher, also war es ein großartiges Gefühl, das alles auf Film festzuhalten, zu zeigen, wie ich mich fühlte, wie ich all das gemeinsam mit meinem Team angehe und welche Arbeit hinter dem Surfen steckt."

Doch Duponts Geschichte mit dem Surfing fokussierte sich nicht immer auf die großen Wellen; vielmehr entwickelte sich diese Leidenschaft Schritt für Schritt über mehrere Jahre hinweg, während sie den Ozean kennenlernte und erkannte, was er anzubieten hatte. Mit dem Surfen begann sie im Alter von 11 Jahren. Sie stahl sich das Shortboard ihres Vaters, schlich sich an den Strand und spielte mit den Wellen.

