K2 bezwungen: Nirmal Purja und die letzte große alpine Challenge

Das überaus anspruchsvolle Gelände des K2 hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass Aufstiegsversuche normalerweise nur in der wärmsten Periode im Juli oder August unternommen wurden. Nur 280 Menschen haben den Gipfel bisher in der Frühjahrssaison erreicht, verglichen mit 3.681 Menschen, die es in dem Zeitraum auf den Gipfel des Everst geschafft haben. Aber nur ein Bergsteiger kann von sich behaupten, den vielleicht schwierigsten Berg der Erde im tiefsten Winter bezwungen zu haben.