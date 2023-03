Indien hoch zwei: Wo nichts sicher ist, ist alles möglich!

Auf diese Weise paddeln Adrian und seine Crew auf 1.500 Metern Höhe diverse bis zu 200 km lange Mehrtages-Touren durchs menschenleere Nichts, umgeben von hochalpinem Dschungel und nicht enden wollendem Wildwasser. „Paddel, eat, camp, sleep, repeat. Auf diese Formel kann man unsere Zeit dort bringen“, strahlt Adrian. „Morgens aufstehen, zusammenpacken, den halben Tag Kajak fahren, ab 15 Uhr am Ufer oder einer Sandbank einen geeigneten Camping-Spot suchen, das Lager aufschlagen, Feuer machen, was zu essen kredenzen und ins Bett gehen, und am nächsten Tag wiederholst du das“, erklärt Adrian.