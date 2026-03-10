Triff die Legenden von Red Bull Target Jumping

Fünf absolute Skisprung-Legenden übernehmen bei Red Bull Target Jumping die Rolle der Mannschaftskapitäne, wenn das Event am 1. April 2026 erneut über die Bühne geht. Der Wettbewerb, der die Wintersaison in Zakopane, Polen, abschließt, wird auf der Kultschanze Wielka Krokiew ausgetragen -- einem festen Austragungsort im Kalender des FIS-Skisprung-Weltcups. Hier erfährst du mehr über die Mannschaftskapitäne und die Athleten, die zum Zielsprung ansetzen werden.

01 Adam Małysz

Adam Małysz , Moderator und Erfinder von Red Bull Target Jumping, gilt als einer der größten Skispringer aller Zeiten. Bekannt als "Adler aus Wisła" dominierte er den Sport in den frühen 2000er-Jahren wie kaum ein anderer und machte das Skispringen in Polen endgültig zum Nationalsport.

Małysz beendete seine Skisprungkarriere offiziell im März 2011. Doch schon bald stellte er sich einer völlig neuen Herausforderung: dem Rallyesport. 2012 nahm er erstmals an der berüchtigten Rallye Dakar teil und belegte den 37. Platz in der Gesamtwertung. 2013 verbesserte er sich auf Rang 15, 2014 erreichte er sogar Platz 13.

Adam Malysz im Weltcup-Wettkampf © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

Trotz seiner vielen Erfolge fehlt ihm noch ein ganz bestimmter Sieg. Nachdem sein Team bei Red Bull Target Jumping 2025 mit nur 1,5 Metern Rückstand den vierten Platz belegte, dürfte Małysz hochmotiviert sein, seine lange Liste an Erfolgen endlich um einen Heimsieg in Zakopane zu erweitern.

Karriere-Highlights

Vier Weltcup-Titel

Vier olympische Medaillen

Vier Goldmedaillen bei Einzelweltmeisterschaften

Erster Pole, der die Vierschanzentournee gewinnen konnte

02 Janne Ahonen

Der Finne Janne Ahonen, einer der großen Rivalen von Małysz, ist einer der erfolgreichsten Skispringer der Geschichte. Bekannt als "King Eagle" und "The Man with the Mask" nahm er zwischen 1994 und 2018 an sieben Winterspielen teil und dominierte den Sport mehr als zwei Jahrzehnte lang.

Adam Malysz und Janne Ahonen erwecken 2026 ihre alte Rivalität. © Kimimasa Mayama / Reuters / Forum

Er trat mehrmals vom aktiven Sport zurück und kehrte insgesamt dreimal zurück, bevor er 2018 endgültig seine Karriere beendete. Anschließend versuchte er sich – ähnlich wie Małysz – in einer neuen Sportart und wurde in Finnland zu einem erfolgreichen Drag Racer.

Karriere-Highlights

Zwei Weltmeistertitel

Fünf Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften

Zwei olympische Mannschaftssilbermedaillen

Fünfmaliger Sieger der Vierschanzentournee

03 Martin Schmitt

Der ehemalige deutsche Skispringer Martin Schmitt kommt gerne zurück nach Zakopane, denn er hat bereits zwei Weltcup-Wettbewerbe in Wielka Krokiew gewonnen. Im Jahr 2025 führte er sein Team beim ersten Red Bull Target Jumping zum Sieg, wobei sein eigener Sprung im Kapitänswettbewerb entscheidend war.

Martin Schmitt © Red Bull

Er war eine zentrale Figur beim Boom des Sports in Deutschland in den späten 1990er und frühen 2000er-Jahren und trug mit seinen großen Erfolgen dazu bei, das Skispringen ins nationale Rampenlicht zu rücken.

Karriere-Highlights

Zweimaliger Weltcup-Titel (1999, 2000)

Olympisches Mannschaftsgold im Jahr 2002

Olympisches Mannschaftssilber in den Jahren 1998 und 2010

Vier Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften

Skiflug-Weltmeister 2002

04 Andreas Goldberger

Andreas Goldberger ist einer der größten Skispringer Österreichs und eine prägende Figur der 1990er-Jahre. 1994 schrieb er Geschichte, als er als erster Athlet über 200 Meter weit flog - ein inoffizieller Meilenstein, nachdem er bei der Landung den Schnee berührte. Im Jahr 2000 stellte er mit einem 225-Meter-Sprung in Planica einen offiziellen Weltrekord auf.

Im Jahr 2025 hätte seine Taktik beim ersten Red Bull Target Jumping beinahe zum Erfolg geführt. Obwohl er die Weiten so austarierte, dass sein Team das Ziel von 1.000 m erreichte, musste er sich am Ende mit dem zweiten Platz hinter dem überlegenen Schmitt begnügen.

Andreas Goldberger fliegt beim Wings for Life Run über den Asphalt. © Philipp Carl Riedl/Red Bull Content Pool

Seit seinem Rücktritt ist Goldberger dem Sport als Fernsehexperte, großer Jugendförderer und Botschafter für die Stiftung Wings for Life eng verbunden geblieben .

Karriere-Highlights

Drei Weltcup-Titel (1993, 1995, 1996)

Zwei Titel bei der Vierschanzentournee

Zwei Bronzemedaillen bei den Olympischen Winterspielen 1994

12 Medaillen bei Großevents

05 Thomas Morgenstern

Olympiasieger, zweimaliger Gewinner der Kristallkugel, Weltmeister und Sieger der Vierschanzentournee -- Thomas Morgenstern hat so ziemlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Trotzdem fehlt in seiner beeindruckenden Sammlung noch ein Triumph in Zakopane. Im Jahr 2025 kämpfte sein Team bis zum letzten Versuch, konnte aber den Sieg nicht erringen.

Morgenstern, der von 2002 bis 2014 auf höchstem Niveau sprang, war bekannt für seine Gelassenheit unter Druck und seine Vielseitigkeit sowohl auf normalen als auch auf großen Schanzen - Eigenschaften, die ihm im Laufe seiner Karriere zahlreiche Auszeichnungen einbrachten.

Thomas Morgenstern geht voll auf Angriff. © Ray Demski/Red Bull Content Pool

Nachdem er 2014 nach zwei schweren Stürzen zurücktrat, wechselte Morgenstern in die professionelle Helikopterfliegerei und gründete später sein eigenes Luftfahrtunternehmen in Österreich.

Karriere-Highlights

Drei olympische Goldmedaillen (eine im Einzel, zwei im Team)

Acht Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften

Zweimaliger Gesamtweltcup-Sieger (2008, 2011)

Sieger der Vierschanzentournee 2011

06 Welche Athleten springen bei Red Bull Target Jumping 2026?

Die fünf Kapitäne von Red Bull Target Jumping 2026. © Red Bull

Der Slowene Domen Prevc, der vor einem Jahr bei Red Bull Target Jumping einen inoffiziellen Rekord mit einer Weite von 150 m aufgestellt hat , wird am 1. April 2026 einer der größten Stars in Zakopane sein. Der zweifache Olympiasieger wird von drei weiteren Olympiasiegern begleitet: Ryōyū Kobayashi aus Japan, Marius Lindvik aus Norwegen und Andreas Wellinger aus Deutschland.

Der Weltmeister von 2023, Timi Zajc aus Slowenien, der polnische Publikumsliebling Anze Lanisek und Karl Geiger, einer der besten deutschen Athleten des 21. Jahrhunderts, werden ebenfalls am Start stehen.

Auch der gesamte Kern der polnischen Mannschaft wird am Start sein – angeführt vom aufstrebenden Star dieses Winters, Kacper Tomasiak. Ergänzt wird das Team durch Legenden des polnischen Skispringens wie Piotr Żyła, Dawid Kubacki und Maciej Kot.

Die Kapitäne haben ihre Auswahl bereits bei der Auslosung am 4. März getroffen und die Athleten wurden in ihre vier Teams eingeteilt .

Jedes Team hat nur ein Ziel: 1.000 Meter in acht Sprüngen (plus die Weite des Kapitäns) Um mehr über das Format zu erfahren, klicke hier .

Wer ist in welchem Team?

Ryōyū Kobayashi hat 2024 Geschichte geschrieben. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Team Małysz

Kacper Tomasiak (Polen)

Piotr Żyła (Polen)

Vladimir Zografski (Bulgarien)

Yevhen Marusiak (Ukraine)

Team Schmitt

Anže Lanišek (Slowenien)

Dawid Kubacki (Polen)

Marius Lindvik (Norwegen)

Andreas Wellinger (Deutschland)

Domen Prevc gewann 2026 die Vierschanzentournee. © Igor Kupljenik/Zuma Press/Forum

Team Ahonen

Gregor Deschwanden (Schweiz)

Maciej Kot (Polen)

Kristoffer Sundal (Norwegen)

Karl Geiger (Deutschland)

Team Morgenstern

Ryōyū Kobayashi (Japan)

Pawel Wasek (Polen)

Timi Zajc (Slowenien)

Tate Frantz (USA)

Verpasse nichts von der Action bei der zweiten Ausgabe von Red Bull Target Jumping am 1. April 2026. Red Bull TV überträgt das Event natürlich live!