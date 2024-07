Die „DNA“ von KC Rebell: Das sind die 11 wichtigsten Songs

So wie davor (2023)

und einigen mehr, bevor er den Schritt zum echten Solodebüt wagt. Die Geduld zahlt sich aus: Schon auf den „Hoodmoney“-Mixtapes (2011) zeichnet sich ab, dass KC Rebell glasklar sieht, wohin er als Künstler will.

, Jahrgang 1988, ist heute Rapstar und Shisha-Lounge-Entrepreneur. Aber er hat sich Zeit gelassen: In verschiedenen Konstellationen ist er schon in den 2000er-Jahren raptechnisch aktiv und sammelt Erfahrungen mit

Mütter und Schwestern, Bagger und Cagefight: Es gibt so absurd viele gemeinsame Songs von KC Rebell mit seinem Bruder im Geiste Summer Cem – wieso nicht hier anfangen? Schließlich flext KC sich durch komplett wahnwitzige Patterns, während er über Formalien wie Firmensitze und Büroarbeit referiert. Dieser kontrollierte Größenwahn und das perfekte Teamwork mit Summer sind es dann auch, die diese Kombo so zeitlos machen. Noch ein Beispiel gefällig? Kein Problem …

„Rollerblades“ zeigt das dynamische Duo von der anderen, der albernen Seite: Anstatt bedrohlich aus dem Hubschrauber zu fuchteln, schlüpfen sie in cheesy Kostüme, sind sich für keinen Kalauer zu schade, ballern Punchline nach Punchline und büßen dabei kein bisschen Dopeness und Respekt an – und das muss ihnen erst mal jemand nachmachen.

Mach aus dem Duo doch einfach Deutschraps bestes Trio – gesagt, getan. Was für eine „DNA“.

Aber legen wir mal kurz beiseite, was für ein irre guter Teamplayer KC Rebell ist und wie sehr er bei Kollabo nach Kollabo glänzt wie ’ne Roli – denn gerade solo zeigt KC völlig ungefilterte Stärke. Als oft introspektiver und hochtalentierter Rapper schafft KC so ein nachhaltiges Gegengewicht zu den memetauglichen Riesenhits mit seinen Bros – und das nicht erst seit vorgestern.

