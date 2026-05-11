Nach packendem Finale: Ken Roczen ist US-Supercross-Champion 2026

Ein Finale, das an Spannung kaum zu überbieten war. Action, Spannung, Emotionen und am Ende ein Sieger, der nach Verletzungen und Rückschlägen ganz oben auf dem Treppchen steht. In einem unglaublichen Saisonfinale von Salt Lake City krönt sich der Deutsche Ken Roczen zum Weltmeister der AMA Supercross Champion 2026.

01 Der Weg zum AMA Supercross Champion 2026

Ken Roczen realisiert, dass er den Titel gewonnen hat. © Garth Milan / Red Bull Content Pool

Ken Roczen schreibt Geschichte. In einem dramatischen Saisonfinale von Salt Lake City krönte der Thüringer eine beeindruckende Saison und steht nun ganz oben in der Bestenliste des Supercross-Sports. Als erster Europäer seit 35 Jahren und ältester Champion aller Zeiten.

17 Rennen, 17 Runden hochklassige Supercross-Action quer durch die USA und mittendrin ein 32-jähriger Deutscher auf einer Suzuki, der das gesamte Feld auf Trab hält. Die Saison 2026 begann in Anaheim und entwickelte sich schnell zu einem Zweikampf zwischen Roczen und dem australischen Honda-Werksfahrer Hunter Lawrence. Beide lieferten sich Woche für Woche erbitterte Duelle. Beide gewannen am Ende jeweils fünf Saisonrennen. Der Unterschied: drei Punkte. 349 zu 346 im Endstand.

Ken Roczen steht an der Spitze der AMA Supercross Championship © Garth Milan / Red Bull Content Pool

Doch der Weg dorthin ist alles andere als geradlinig. Im Saisonverlauf geriet Roczen zwischenzeitlich mit über 30 Punkten ins Hintertreffen. Viele hatten ihn bereits abgeschrieben, doch er nicht. Er kämpft sich zurück, Rennen für Rennen und trägt seine Suzuki RMZ450 mit wachsender Konstanz ins Vorderfeld. Auf den großen Stadionböden von Houston über Daytona bis Indianapolis zeigt er, dass er mit den jungen Werkspiloten der KTM- und Honda-Armada auf Augenhöhe ist. Und mehr.

02 Salt Lake City: Ein Punkt Vorsprung und ein Sturz im Vorlauf

Der Tag des Finales im Rice Eccles Stadium beginnt denkbar schwierig. Mit nur einem Punkt Vorsprung auf Lawrence reist Roczen als Meisterschaftsführender an. Im Qualifying stellt er sein Bike nur auf Rang Neun ab. Und dann der Schock: Im Vorlauf stürzt Roczen auf rutschigem Untergrund und fällt auf Rang Vier zurück. War es das, mit dem Traum des Weltmeistertitels? Keinesfalls!

In Philadelphia legte Ken Roczen im April den Grundstein für den Titel © Garth Milan / Red Bull Content Pool

Wenn sich ein Fahrer nicht von Rückschlägen aufhalten lässt, dann hört er auf den Namen Ken Roczen. Das hat der deutsche Pilot bereits 2017 unter Beweis gestellt als er sich nach zwei gebrochenen Armen hintereinander zurück kämpfte. Immer und immer wieder. Und so sollte es auch in Salt Lake City sein.

Mit einer eindrucksvollen Leistung meldet sich der Pilot zurück. Mit einem Überholmanöver, das in die Geschichte eingeht. Lawrence zieht den Holeshot, doch Roczen lässt das Gas länger stehen als jeder andere, bremst später und drückt sich innen durch. In der zweiten Kurve geht er am Australier vorbei. Entschlossen und ohne zu zögern. Es ist das Überholmanöver seines Lebens und das, das ihn unsterblich machen wird.

03 Ein Titel für die Ewigkeit

Zehn Runden lang klebt Hunter Lawrence an Roczens Hinterrad, während der Deutsche gegen Rennende mit Seitenstechen zu kämpfen hat. Bis zu dem Moment, in dem der Australier stürzt und auf Rang 7 zurückfällt. Das Rennen seines Lebens ist entschieden.

Ken Roczen gewinnt die AMA Supercross 2026 © Garth Milan / Red Bull Content Pool

Roczen führt, der Abstand auf Jorge Prado auf Platz 2 wächst auf vier Sekunden. Der Titel liegt zum Greifen nah. Am Ende reicht ihm Platz Fünf um nicht das Rennen, sondern die Meisterschaft zu gewinnen. Und seinen Traum endlich wahr zu machen.

Mit 349 zu 346 Punkten holt Ken Roczen die 450ccm-US-Supercross-Meisterschaft 2026. Er ist der erste Deutsche überhaupt, der dritte Europäer in der Geschichte des Sports. Nach Pierre Karsmakers (1974) und Jean Michel Bayle (1991), und der erste europäische Champion seit 35 Jahren. Mit 32 Jahren ist er außerdem der mit Abstand älteste Titelträger der Meisterschaftsgeschichte und der erste Suzuki-Champion seit 16 Jahren. Ziemlich viele Debüts also.

Endstand 450ccm US Supercross 2026:

Position Fahrer Maschine Punkte 1 Ken Roczen Suzuki 349 Pkt. 2 Hunter Lawrence Honda 346 Pkt. 3 Cooper Webb Yamaha 315 Pkt. 4 Eli Tomac KTM 275 Pkt. 5 Justin Cooper Yamaa 273 Pkt.

Nach einem katastrophalen Armbruch 2017 (oder besser gesagt: gleich zwei), über einem Dutzend Operationen und Jahren zwischen Hoffnung und Rückschlag steht Ken Roczen jetzt ganz oben. Die körperliche und mentale Arbeit der letzten Jahre hat sich ausgezahlt.