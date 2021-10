KenDeep - Der deutsche Guilty Gear-Profi liefert bei Red Bull Gladiators ab

Red Bull Kumite London Get ready because prestigious fighting game …

Red Bull Kumite Las Vegas The iconic fighting game invitational makes its …

Nachdem Cem “KenDeep” Anar bereits auf EVO 2021 Online Deutschland mit einem respektablen, vierten Platz vertreten konnte, hat er sein Können am 16. Oktober auf dem Guilty Gear Strive-Event von Red Bull Gladiators erneut unter Beweis gestellt. Das Finale des Turniers fand im Römischen Theater von Merdia, in Spanien, statt.

Nachdem Cem “KenDeep” Anar bereits auf EVO 2021 Online Deutschland mit einem respektablen, vierten Platz vertreten konnte, hat er sein Können am 16. Oktober auf dem Guilty Gear Strive-Event von Red Bull Gladiators erneut unter Beweis gestellt. Das Finale des Turniers fand im Römischen Theater von Merdia, in Spanien, statt.

Nachdem Cem “KenDeep” Anar bereits auf EVO 2021 Online Deutschland mit einem respektablen, vierten Platz vertreten konnte, hat er sein Können am 16. Oktober auf dem Guilty Gear Strive-Event von Red Bull Gladiators erneut unter Beweis gestellt. Das Finale des Turniers fand im Römischen Theater von Merdia, in Spanien, statt.

Das war Red Bull Kumite London - Die Highlights Am 22. und 23. Mai fand das Red Bull Kumite in …

Red Bull Kumite Las Vegas The iconic fighting game invitational makes its …

Im Endeffekt passiert jetzt das, was mit jedem Fighting Game passiert: Es gibt einen Teil der Spielerschaft, der sich vom Spiel löst, und dafür sind die Leute, die das Spiel wirklich mit Begeisterung spielen mit größerem Elan dabei. Dabei muss man sagen, dass die Spielerzahl in Europa immer noch immens groß ist - das ist vor allem für ein Guilty Gear ein noch nie da gewesener Fall. Insgesamt ist das spielerische Niveau weiterhin sehr stark, aber auf alle Regionen gut verteilt. Egal wo man lebt, man findet immer eine lebendige Community.

Im Endeffekt passiert jetzt das, was mit jedem Fighting Game passiert: Es gibt einen Teil der Spielerschaft, der sich vom Spiel löst, und dafür sind die Leute, die das Spiel wirklich mit Begeisterung spielen mit größerem Elan dabei. Dabei muss man sagen, dass die Spielerzahl in Europa immer noch immens groß ist - das ist vor allem für ein Guilty Gear ein noch nie da gewesener Fall. Insgesamt ist das spielerische Niveau weiterhin sehr stark, aber auf alle Regionen gut verteilt. Egal wo man lebt, man findet immer eine lebendige Community.

Im Endeffekt passiert jetzt das, was mit jedem Fighting Game passiert: Es gibt einen Teil der Spielerschaft, der sich vom Spiel löst, und dafür sind die Leute, die das Spiel wirklich mit Begeisterung spielen mit größerem Elan dabei. Dabei muss man sagen, dass die Spielerzahl in Europa immer noch immens groß ist - das ist vor allem für ein Guilty Gear ein noch nie da gewesener Fall. Insgesamt ist das spielerische Niveau weiterhin sehr stark, aber auf alle Regionen gut verteilt. Egal wo man lebt, man findet immer eine lebendige Community.

Ich persönlich bin kein Fan von dem Patch. Insgesamt wurden fast nur Buffs eingepflegt - das auch für die Charaktere, die schon zuvor als stark gegolten haben. Aber andererseits hat sich Arc System Works selber in einen Engpass getrieben. Das Spielsystem benötigt die explosive Spielweise, um Interessant zu bleiben, da es versucht mit den grundlegenden Mechaniken nicht zu überfordern. Und solange diese Mechaniken nicht expandiert werden, können Sie es sich nicht erlauben, Charakteren mehr Tools zu geben. Also müssen sie die vorhanden Werkzeuge stärken.

Ich persönlich bin kein Fan von dem Patch. Insgesamt wurden fast nur Buffs eingepflegt - das auch für die Charaktere, die schon zuvor als stark gegolten haben. Aber andererseits hat sich Arc System Works selber in einen Engpass getrieben. Das Spielsystem benötigt die explosive Spielweise, um Interessant zu bleiben, da es versucht mit den grundlegenden Mechaniken nicht zu überfordern. Und solange diese Mechaniken nicht expandiert werden, können Sie es sich nicht erlauben, Charakteren mehr Tools zu geben. Also müssen sie die vorhanden Werkzeuge stärken.

Ich persönlich bin kein Fan von dem Patch. Insgesamt wurden fast nur Buffs eingepflegt - das auch für die Charaktere, die schon zuvor als stark gegolten haben. Aber andererseits hat sich Arc System Works selber in einen Engpass getrieben. Das Spielsystem benötigt die explosive Spielweise, um Interessant zu bleiben, da es versucht mit den grundlegenden Mechaniken nicht zu überfordern. Und solange diese Mechaniken nicht expandiert werden, können Sie es sich nicht erlauben, Charakteren mehr Tools zu geben. Also müssen sie die vorhanden Werkzeuge stärken.

May, Sol, Leo und Nagoriyuki brauchen auf jeden Fall Nerfs. Das diese im letzten Patch auch Buffs bekommen haben ist für mich unverständlich. Verstärken würde ich gerne Faust und Anji, da diese meiner Meinung nach das aktuelle Spiel - welches Guilty Gear Strive sein will - einfach nicht gut spielen können. Sonst empfinde ich den Rest des Casts - minus eventuell Chipp und Ramlethal - als akzeptabel balanciert. I-No sollte definitiv keine großen Änderungen mehr bekommen - es sei denn die System Mechaniken werden massiv angepasst.

May, Sol, Leo und Nagoriyuki brauchen auf jeden Fall Nerfs. Das diese im letzten Patch auch Buffs bekommen haben ist für mich unverständlich. Verstärken würde ich gerne Faust und Anji, da diese meiner Meinung nach das aktuelle Spiel - welches Guilty Gear Strive sein will - einfach nicht gut spielen können. Sonst empfinde ich den Rest des Casts - minus eventuell Chipp und Ramlethal - als akzeptabel balanciert. I-No sollte definitiv keine großen Änderungen mehr bekommen - es sei denn die System Mechaniken werden massiv angepasst.

May, Sol, Leo und Nagoriyuki brauchen auf jeden Fall Nerfs. Das diese im letzten Patch auch Buffs bekommen haben ist für mich unverständlich. Verstärken würde ich gerne Faust und Anji, da diese meiner Meinung nach das aktuelle Spiel - welches Guilty Gear Strive sein will - einfach nicht gut spielen können. Sonst empfinde ich den Rest des Casts - minus eventuell Chipp und Ramlethal - als akzeptabel balanciert. I-No sollte definitiv keine großen Änderungen mehr bekommen - es sei denn die System Mechaniken werden massiv angepasst.

The Art of Street Fighting