Hauptgewinn beim Red Bull Kilometerzähler: Der Gewinner trifft Sebi Kienle!

Unglaublich aber wahr: In vier Wochen sind wir gemeinsam über 54 Millionen km geradelt und gelaufen, also 71 Mal zum Mond und zurück. Zeit das Erreichte zu feiern und danke zu sagen.

Sascha, kurz und knapp: Wer bist du, was machst du?

Warum hast du dich im August dazu entschieden, bei Red Bull Kilometerzähler mitzumachen?

Wie viele Kilometer hast du im Schnitt gesammelt?

Wann hast du erfahren, dass du bei der Red Bull Kilometerzähler Verlosung gezogen wurdest und Sebastian Kienle treffen wirst?

Nachdem die Aktion vorbei war, wurde ich per E-Mail von Red Bull angeschrieben und informiert, dass ich der glückliche Gewinner bin! Ich war erstmal sprachlos. Ich habe wirklich noch nie in meinem Leben irgendwas gewonnen. Dementsprechend war die Freude riesig! Zumal ich mir ganz zu Beginn beim Durchschauen der Preise schon gedacht hatte: Der Hauptgewinn ist verrückt! Dass ich ihn am Ende abräume ist noch immer unglaublich!

Welche Verbindung hattest du zu Sebastian Kienle, bevor ihr euch getroffen habt?

ist da ein Name, den man einfach kennt und von dem man weiß, was er für unglaubliche Leistungen bringt – gerade auf dem Rad!

Wie war es, Sebi nun zu treffen?

Es war richtig klasse! Als ich vor seiner Tür stand und er mir aufgemacht hat, stand er in voller Rennmontur da und hat mir sofort das Gefühl vermittelt, dass er Spaß daran hat, mich kennenzulernen: Ein grundsympathischer Mensch! An das Treffen und insbesondere die Rad-Runde mit ihm werde ich mich noch lange erinnern.

Besonders die Art, wie man mit ihm sprechen kann, hat mich beeindruckt. Er wirkt sehr bodenständig und er war auch sehr an meiner Arbeit interessiert. Das war ein starkes Gefühl, mit einem Ironman-Sieger, zumindest gefühlt, auf Augenhöhe sprechen zu können. Wenn ich Sebi nun im TV verfolge, oder seinen Namen in den Ergebnislisten sehe, weiß ich, was für ein Mensch dahinter steckt, das ist schon klasse.

Was stand für euch auf dem Plan: Wie habt ihr diesen besonderen Tag verbracht?