Darum lässt sich Kitesurfen so schwer mit der Kamera einfangen

Craig Kolesky fotografiert Kitesurfer seit zwanzig Jahren. Der Kapstädter führt das Fotografie-Team von Red Bull King of the Air an, seit das Event in Südafrika ausgetragen wird. Wir haben mit ihm nach dem erfolgreichen zehnjährigen Jubiläum gesprochen, um herauszufinden, worauf es ankommt, wenn man die Action der Kitesurfer bestmöglich auf Kamera festhalten möchte.

Craig klärt im Folgenden auf:

01 1. Die Elemente

Craig Kolesky bei der Arbeit © Retroyspective

Kiteboarding zu fotografieren geht per definitionem damit einher, dass du dich mitten im Wind befindest. Im Falle von Big Air-Kiting wie etwa Red Bull King of the Air geht das wirklich ins Extreme. Du bekommst es daneben mit dem Sand und jeder Menge Wasser zu tun -- nichts davon ist gesund für die Kameras. Vor diesem Hintergrund ist es immer wichtig, dass du, sobald du deine Kameras aufgestellt hast, nichts mehr an ihnen veränderst. Wichtig ist auch, dass du dein Equipment nach dem Shoot reinigst, damit es am nächsten Tag wieder voll einsatzbereit ist.

02 2. Das Kite in der Action einfangen

Kite und Rider im selben Rahmen... © Craig Kolesky / Red Bull Content Pool

Bei Action-Shots wollen die Athleten das Kite im Großteil der Shots zu sehen bekommen. Damit ist es wirklich wichtig, mit ihm zusammenzuarbeiten, ein System einzufordern und mit ihm zu kommunizieren, um den Shot ohne Kompromisse hinzubekommen. Klar, bei Events wie Red Bull King of the Air (wo du die Action vorausahnen musst) ist das nicht möglich, aber bei kommerziellen Shoots habe ich Funkgeräte mit wasserfesten Taschen bei mir. Eines davon gebe ich dem Kiter, das andere bleibt bei mir auf dem Strand. Damit können wir schnell und einfach klären, wo er sich hinbewegen soll.

03 3. Die Bedingungen verstehen

Red Bull King of the Air © Craig Kolesky / Red Bull Content Pool

Die Bedingungen zu verstehen und deine und die Zeit des Kiters nicht zu verschwenden, ist unfassbar wichtig. Es ist eine gute Idee, sich mit dem Wettersystem der Location vertraut zu machen und sich bewusst zu machen, wie der Wind und die anderen Elemente funktionieren. In dieser Hinsicht hatte ich etwas Glück, da ich als Surfer aufgewachsen und von Anfang an in der Kiting-Industrie involviert bin. Ich weiß, wie das Wetter einzuschätzen ist und welche Shots ich mir in bestimmten Bedingungen holen kann.

04 4. Pushe die Limits nicht zu stark

Craig Kolesky bei der Arbeit. © Retroyspective

Du musst wissen, wann du den Schlussstrich ziehen und den Shoot abbrechen musst. Alle Kiter wollen die besten Shots haben, die besten Views auf ihre Action, aber manchmal versuchen sie es zu zwanghaft und das erhöht das Verletzungsrisiko. Als Fotograf fühle ich mich dafür verantwortlich, früh genug den Stecker zu ziehen. Am Ende des Tages steht die Sicherheit des Athleten an erster Stelle.

05 5. Halte dem Sand stand

Craig Kolesky bei der Arbeit © Retroyspective

Der Wind ist absolut unbarmherzig, vor allem auf dem Kite Beach, an dem King of the Air stattfindet. So viel Sand wie dort schlägt dir nirgendwo anders ins Gesicht. Es trifft deine Augen, deine Kleidung, deine Nase! Wir gehen oft mit Snowboard-Brillen und -Jacken an den Strand, decken uns vollständig ein mit Gesichtstüchern, die über die Nase reichen, um diese zu schützen. Es hat etwas Zeit gebraucht, sich daran zu gewöhnen, durch die Brillen zu fotografieren, aber das hat sich definitiv ausgezahlt.

06 6. Der Versuch, eine neue Perspektive zu gewinnen

Vordergrund und Hintergrund in einem Kontext... © Craig Kolesky / Red Bull Content Pool

Viele Fotografen schießen einfach drauflos. Ich bevorzuge, die Perspektive möglichst oft zu verändern und durch Dinge (im Vordergrund) zu fotografieren. Das gibt dem Shot eine zusätzliche Ebene. Für mich ist der Vordergrund der Schlüssel, um dem Big-Air-Kiting ein neues Narrativ zu verschaffen.

07 7. Das Timing

In der Arbeit zwischen dem Athleten und dem Fotografen ist Timing alles! Es geht vorrangig darum, den Höhepunkt des Tricks zu erwischen, und das ist gar nicht so einfach. Immerhin willst du kein schlechtes Foto weitergeben, also schicke ich dem Athleten nach einem Shoot in der Regeln eine Auswahl an Einzelshots und diese wählen jene Bilder, die (aus sportlich-technischer Perspektive) gut genug sind, veröffentlicht und bei Editorials und Werbekampagnen eingesetzt zu werden.

Du willst mehr über Big-Air-Kiteboarding lernen? Dann hol dir den Replay von Red Bull King of the Air hier.