"Kitzbühel Spin-Off" mit Matthias Dandois auf der Streif

Wenn ein Franzose im Starthaus der legendären Streif steht, kann alles passieren – auch Dinge, die bis zu diesem Zeitpunkt niemand für möglich hielt. 1995 gelang der französischen Abfahrts-Ikone Luc Alphand so ein Kunststück. In diesem Jahr fanden in Kitzbühel zwei Abfahrten statt und er schaffte die Sensation, beide Rennen auf der gefährlichsten Abfahrtsstrecke der Welt zu gewinnen.

Apropos Kombination aus Gegensätzen: Ein gewisser Alexis Pinturault ist der Meister der Kombination in Kitzbühel. Die drei letzten Kombi-Wertungen von Abfahrt und Slalom bzw. Streif und Ganslernhang entschied der französische Allrounder für sich.

2022 stehen bei den 82. Hahnenkamm-Rennen wie damals vor 27 Jahren auch wieder zwei Abfahrten auf dem Programm. Und weil aller guten Dingen drei sind, haben wir mit dem neunfachen BMX-Flatland-Weltmeister Matthias Dandois die französischen Superstar-Dreifaltigkeit vollendet und drei Elemente zusammengefügt, die so noch nie in ein großes Ganzes gegossen wurden.

"Für mich war es eine unglaubliche Erfahrung, vor dem Red Bull Symphonics Orchester zu fahren, denn es fühlte sich wirklich so an, als würden sie alle nur für mich spielen." Matthias Dandois

01 Wintersport + BMX + Red Bull Symphonic = Kitzbühel Spin-off

Matthias Dandois beweist, dass man nicht nur "im", sondern auch "am" Dach des Starthauses der legendären Streif eine Weltklasseleistung in den Schnee zaubern kann. Als Einstimmung ist er schon mit der Sieger-Gondel von Alexis Pinturault auf den Berg hochgefahren – aber nicht mit Ski im Gepäck, sondern seinem BMX in der Hand. "Es war ein tolles Gefühl, in Alex' Gondel zu sitzen. Es fühlte sich wirklich wie zu Hause an. Das war ein sehr schöner Bogen, den wir so zwischen dem Rennen und unserem Projekt spannen konnten."

Der französische BMX-Flatland-Star macht nicht einfach irgendwelche Tricks – Matthias Dandois fährt zur Musik von Red Bull Symphonic. Die beiden Drum ‘n’ Bass Masterminds Camo & Krooked haben gemeinsam mit dem Komponisten Christian Kolonovits den Song "Set it Off" neu interpretiert und mit dem Max Steiner Orchester um Dirigentin Natalia Villanueva García am Dach des Starthauses live performt. Es entstand eine einzigartige Fusion der verschiedenen Performance-Welten, die durch ihre perfekte Symbiose einzigartig ist.

"Kitzbühel Spin-Off ist eine Symbiose zwischen BMX-Flatland und einem Symphonieorchester auf einem Berggipfel in Österreich", erklärt Matthias Dandois. "Musik und BMX Flatland sind beide irgendwie an der Grenze zwischen Kultur und Sport angesiedelt. Darum haben wir beschlossen, dass wir es einfach ausprobieren. Ich bin total begeistert, dieses Projekt gemeinsam mit Camo & Krooked, Christian Kolonovits und dem Max Steiner Orchester in die Realität umzusetzen – und das an so einem geschichtsträchtigen Ort wie hier auf der Streif."

"Dies ist ein ganz besonderer Ort, denn eine Etage unter uns werden die besten Skifahrer der Welt ihre Rennen austragen." Markus "Krooked" Wagner

"Dies ist ein ganz besonderer Ort, denn eine Etage unter uns werden die besten Skifahrer der Welt ihre Rennen austragen," weiß auch Markus "Krooked" Wagner um die Einzigartigkeit dessen, was sie hier geschaffen haben. "Es fühlt sich toll an", betont sein kongenialer Partner Reinhard "Camo" Rietsch. "Zuerst dachte ich mir, ob das überhaupt möglich ist, hier oben auf dem Gipfel des Berges, alles voller Schnee ... mit all den Instrumenten und unseren DJ-Decks in dieser Kälte. Aber es hat alles geklappt – es war ein geniales Teamwork."