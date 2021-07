Klippenspringen im Paradies: Das sind die 12 besten Orte der Welt

Hier haben wir es mit einem Ort zu tun, an dem die Häuser mit den Felsen verschmelzen, weshalb es nicht überraschend ist, dass die Athleten über eine private Terrasse auf die Plattform gelangen. 2018 war das sechste Mal in 10 Jahren, dass Cliff Diving hier ausgetragen wurden - als großes, actionreiches Saisonfinale.

Auf der Insel Inis Mor an der Antlantikküste von Irland musste die Cliff-Diving-Elite einen besonderen Härtetest bestehen, während sie auf einen von Mutter Natur fast perfekt designten, rechteckigen Pool sprangen. Der Spot überzeugt vor allem mit seinem mystischen Touch, während das Netzwerk an Unterwasser-Tunneln dafür sorgt, dass das Wasser ständig in Bewegung ist.

