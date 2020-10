Cliff Diving, aber anders: Der erste unterirdische Sprung im Salzwerk Turda

Die Rekordmeisterin der Red Bull Cliff Diving World Series , Rhiannan Iffland aus Australien, hat gemeinsam mit Rumäniens Shooting Star, Constantin Popovici , einen außergewöhnlichen Sprung 120 m unter der Erde gewagt - und das in einer der ältesten Salzminen Rumäniens, im Salzbergwerk Turda.

Hell erleuchtet von den Scheinwerfern erstrahlte der kegelförmige Raum mit der eindrucksvollen Wand rundum den unterirdischen Salzsee tief unter der Erde im Salzwerk Turda, wo die Titelfavoritin der Frauen, Rhiannan Iffland, zusammen mit Rumäniens Lokalmatador, Constantin Popovici, den Klippensprung ins Ungewisse wagte.

Mit ihrem Sprung in den Tiefen Transsilvaniens, brachten sie das Klippenspringen auf ein völlig neues Level. Inmitten einer unwirklichen und Science-Fiction-ähnlichen Landschaft, die von Salz und Menschen geformt wurde, waren die beiden Athleten den Elementen völlig ausgeliefert. Ihre Körper wurden aufgrund der hohen Dichte des Wassers in fast doppelter Geschwindigkeit von 85 km/h auf 0 abgebremst.

Die alte Mine in ihrer vollen und unwirklichen Pracht © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

„Das ist eine Weltneuheit! Wir sind die ersten Klippenspringer, die einen Sprung unter Tage in einen Salzsee gemacht haben. Es ist sehr dunkel unten am See und das Wasser hat eine um 17 % höhere Dichte als gewöhnliches Meerwasser - das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Sprung und den Körper. Das Gefühl beim Eintauchen ist wirklich sehr speziell und eigenartig. Der hohe Salzgehalt drückt einen direkt wieder nach oben an die Oberfläche."

Auch wenn das Klippenspringen auf eine lange Geschichte zurückblickt, wurde in der riesigen unterirdischen Glocke der Salzmine bis ins Jahr 1880 nur Bergbau zur Gewinnung von Rohstoffen betrieben. Heute ist das Salzbergwerk ein beliebtes Touristenziel, das mit dem Klippensprung von Iffland und Popovici nun um eine Attraktion reicher ist.

Das ist eine Weltneuheit! Rhiannan Iffland Cliff Diving

„Das Schwierigste für mich war es, mich nach diesem besonderen und ungewöhnlichen Jahr mental auf den Sprung einzustellen. Es war nicht einfach, die Ängste auszublenden und diese Unbekümmertheit aus dem letzten Jahr wieder zu finden."

Iffland direkt nach dem Absprung in den Salzsee in Turda © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Die kühle Wasser- und Lufttemperatur von nur 12° Celsius war an diesem Tag nur eine banale Nebensache. Viel spannender war dagegen der hohe Salzgehalt des Wassers, der für eine deutlich schnellere Abbremsung im Wasser verantwortlich ist. Während im Salzsee achtmal so viel Salz enthalten ist wie in der Adria (260 g/l vs. 33 g/l) kamen die beiden Athleten nur 2,5 m unter der Wasseroberfläche bereits zum absoluten Stillstand. Zum Vergleich: Bei einem Sprung aus 27 m Höhe erreichen Klippenspringer in der Regel eine Tiefe von 5 m. Dieses zusätzliche Element des extrem hohen Salzgehalts forderte die Fitness der Athleten enorm, die ohnehin schon durch die schwierigen Lichtverhältnisse der unnatürlichen Beleuchtung eingeschränkt waren.

Es ist das außergewöhnlichste und mental anstrengendste Projekt, das ich in meinem Leben je gemacht habe. Constantin Popovici

„Es ist ein eigenartiges Gefühl in der finsteren Höhle zu stehen und auf seinen Sprung zu warten. Natürlich war der Raum gut beleuchtet, aber es ist immer noch keine perfekte Umgebung für einen sicheren Sprung. Wenn man auf der Plattform steht, ist man ganz nah an der Wand und es war wirklich schwierig, den richtigen Punkt zu finden, um die Wand nicht zu touchieren und gleichzeitig nicht im flacheren Wasser zu landen. Es ist das außergewöhnlichste und mental anstrengendste Projekt, das ich in meinem Leben je gemacht habe."

„Ich bin unglaublich stolz darauf, der erste rumänische Klippenspringer zu sein, der in Rumänien springt. Wir hatten nie die Gelegenheit dazu und ich bin überwältigt, dass wir das nun an diesem berühmten Ort in Transsylvanien machen durften. Es war eine einmalige Chance!"

Die erste dokumentierte Erwähnung der beeindruckenden Salzmine in Turda inmitten einer der ältesten Siedlungen des Landes stammt aus dem Jahr 1271 und war bis zur endgültigen Einstellung des Bergbaubetriebs 1932 auch die einzige Quelle. Heute ist das Bergwerk ein Geschichtsmuseum mit einem unterirdischen Themenpark, das jährlich 700.000 Besucher aus der ganzen Welt anlockt.

Popovici auf dem Weg zur speziell gebauten Plattform © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool 01 / 07