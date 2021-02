Knockout City Vorschau: Willkommen beim Dodge-Brawl

. So etwas habt ihr garantiert noch nie gespielt. Wir konnten den Titel in einer exklusiven Hands-on-Session bereits ausgiebig anzocken und verraten euch, was euch im Game erwartet.

Knockout City: Ein Multiplayer-Hit?

Dodgeball erfreut sich vor allem in Nordamerika enormer Beliebtheit, doch auch hierzulande wird das Teamspiel, das an den Schulsport-Klassiker Völkerball erinnert, immer beliebter. Nicht zuletzt, seit Vince Vaughn und Ben Stiller den Sport im Jahr 2004 auf der Kinoleinwand zelebrierten.

Dodgeball erfreut sich vor allem in Nordamerika enormer Beliebtheit, doch auch hierzulande wird das Teamspiel, das an den Schulsport-Klassiker Völkerball erinnert, immer beliebter. Nicht zuletzt, seit Vince Vaughn und Ben Stiller den Sport im Jahr 2004 auf der Kinoleinwand zelebrierten.

Auch in der Gaming-Welt feierte die Sportart einige Achtungserfolge, zuletzt beispielsweise in Mario Sports Mix für Nintendo Wii und WiiU .

Auch in der Gaming-Welt feierte die Sportart einige Achtungserfolge, zuletzt beispielsweise in Mario Sports Mix für Nintendo Wii und WiiU .

Brawler sind euer Ding? Dann schaut euch unbedingt die spannende Story von Smash Brothers-Spieler William 'Leffen' Hjelte bei seinem Kampf zurück an die Weltspitze an:

Brawler sind euer Ding? Dann schaut euch unbedingt die spannende Story von Smash Brothers-Spieler William 'Leffen' Hjelte bei seinem Kampf zurück an die Weltspitze an:

Worum geht’s in Knockout City?

Gespielt wird wahlweise im 3-gegen-3 oder 4-gegen-4 und das in Modi, die an klassische Multiplayer-Shooter erinnern. Von einer TDM-Variante über eine Diamantenjagd , bei der jeder getroffene Spieler Edelsteine fallen lässt, bis hin zum chaotischen Free4All .

Gespielt wird wahlweise im 3-gegen-3 oder 4-gegen-4 und das in Modi, die an klassische Multiplayer-Shooter erinnern. Von einer TDM-Variante über eine Diamantenjagd , bei der jeder getroffene Spieler Edelsteine fallen lässt, bis hin zum chaotischen Free4All .

Die erste große Besonderheit liegt allerdings darin, dass es in Knockout City keine Waffen gibt. Es geht ja immer noch um Dodgeball, also macht ihr mit einem Ball in der Hand Jagd auf eure Gegenspieler.

Die erste große Besonderheit liegt allerdings darin, dass es in Knockout City keine Waffen gibt. Es geht ja immer noch um Dodgeball, also macht ihr mit einem Ball in der Hand Jagd auf eure Gegenspieler.

Nur, dass es das runde Spielgerät eben in verschiedenen Varianten gibt. Sechs unterschiedliche Bälle , darunter ein explosiver Bombenball oder einen Mond-Ball , der sogar der Schwerkraft trotzt, sorgen für Abwechslung. Als wäre das nicht schon abgefahren genug, könnt ihr euch per Knopfdruck sogar selbst zusammenrollen und euch von euren Teamkameraden abfeuern lassen.