Konstanze Klosterhalfen: Neues Jahr, alte Top-Form!

Nach einem extrem erfolgreichen Jahr 2019 gehört Konstanze Klosterhalfen mittlerweile zur Crème de la Crème der internationalen Leichtathletik. Die Red Bull-Athletin lief nationale sowie internationale Bestzeiten und krönte ihr Jahr mit der Bronze-Medaille über 5.000 Meter bei der WM in Doha (Katar). Und 2020? Macht „Koko“ da weiter, wo sie aufgehört hat! Schon zu Beginn des Jahres der Sommerspiele (24. Juli bis 9. August in Tokio, Japan) präsentiert sich die 22-jährige Spitzenläuferin einmal mehr in hervorragender Verfassung.

Klosterhalfen verbessert zwei eigene deutsche Rekorde

Bei den Millrose Games in New York verbesserte die gebürtige Bonnerin jetzt gleich zwei ihrer selbst aufgestellten deutschen Rekorde. Auf der Meilendistanz (exakt 1609,344 Meter) wurde Klosterhalfen mit einer Zeit von 4:17,26 Minuten hinter der US-Amerikanerin Elle Purrier Zweite. Damit lief sie fast drei Sekunden schneller als im Vorjahr in New York. Erst vor ziemlich genau einem Jahr an selber Stelle hatte „Koko“ mit einer Zeit von 4:19,98 Minuten eine neue deutsche Bestleistung erzielt.

Aber nicht nur die Gesamtzeit bedeutete eine neue nationale Bestmarke. Auch die 1.500-Meter-Durchgangszeit von 3:59,87 Minuten war ein deutscher Rekord. Nie zuvor hatte es eine deutsche Leichtathletin geschafft, diese Distanz unter vier Minuten zurückzulegen.

Finde das Getränk, was zu dir und deinem Sport passt... © Tim Korbmacher/Red Bull Content Pool

Weltweit die Nr. 1 und Eintrag in Geschichtsbücher

Durch ihre fantastischen Ergebnisse zum Start ins Leichtathletik-Jahr ist Klosterhalfen in der Weltjahresbestenliste über 1.500 Meter nun Spitzenreiterin. Die sensationelle 1.500-Meter-Durchgangszeit in New York bedeutete außerdem einen Eintrag in die Geschichtsbücher. „Koko“ ist erst die siebte Frau überhaupt, die in der Halle über 1.500 Meter schneller als vier Minuten war. In der ewigen Bestenliste reiht sie sich auf Platz sechs ein.

Verzicht auf Teilnahme an Deutschen Hallenmeisterschaften

Es scheint so, als ob „Rekord-Koko“ 2020 tatsächlich noch einmal eine Schippe drauflegen kann. Die Red Bull-Athletin bestätigt ihre Top-Form und hätte vermutlich nichts dagegen, wenn die Sommerspiele 2020 schon jetzt stattfinden würden. Noch muss sie sich aber rund fünf Monate gedulden. Bis dahin bestreitet sie eine kurze Hallen-Saison in den USA, in denen sie weiterhin trainiert.

Bei den Deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften in Leipzig, die am 22./23. Februar ausgetragen werden, werden sich die Fans vergeblich nach Klosterhalfen umschauen. Die fünfmalige Deutsche Hallenmeisterin hat eine Teilnahme nicht geplant. Die optimale Vorbereitung in den USA geht vor.

Konstanze Klosterhalfen: In der Weltspitze angekommen. © Tim Korbmacher / Red Bull Content Pool