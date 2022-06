Meister zweier Welten: Der Triathlet Kristian Blummenfelt ist unstoppable

Am Sonntag, den 5. Juni 2022, absolvierte Kristian Blummenfelt als erster Athlet überhaupt einen Ironman unter sieben Stunden und beendete das Rennen in 6h 44m und 26s. Vor dem Rennen sprach Blummenfelt im folgenden Interview über seinen Weg zu diesem herausragenden Rekord.

Und die Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache: Der groß gewachsene Norweger hat im vergangenen Jahr einen sensationellen Hattrick hingelegt und bei den Olympischen Spielen in Tokio, bei der Triathlon-WM und bei den IRONMAN World Championships in St. George, Utah, gewonnen.

Denn außerhalb des Labors und fernab des Windkanals, wenn der scheinbar übermenschliche Blummenfelt sich seinen Weg durch den Ironman-Parcour bahnt, spricht er menschliche Instinkte an, die so elementar sind wie nur möglich.

Und genau das kann einen riesengroßen Unterschied machen in einem Rennformat, in dem die Teilnehmer stundenlang Schulter an Schulter bis zur vollständigen Erschöpfung um jede Sekunde kämpfen und selbst die Befriedigung eines der natürlichsten Bedürfnisse in der Natur ein zu großer Luxus sein kann.

Sein Ziel für den berüchtigten Sub7 in Dresden am 5. Juni war, wie der Name bereits vermuten lässt, die Ironman-Distanz -- also 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Marathon -- in unter sieben Stunden zu bewältigen.

Was man jedoch nicht sehen kann, ist, was in seinem Kopf vorgeht und welche Tricks er anwendet, um auf den letzten Kilometern noch einen zusätzlichen Adrenalinkick zu erzeugen.

"Natürlich sind wir alle müde und erschöpft, aber man will das Gefühl haben, dass man vor Angst rennt", erklärt er. "Es ist fast so, als ob man um sein Überleben rennt. Du stellst dir vor, dass dich ein wildes Tier jagt, dann bekommt man diesen Kick. Im Rennen versuche ich immer diesen Instinkt anzusprechen."

Blummenfelt trainiert jeden Tag, in der Regel drei Mal am Tag, insgesamt 1.300 Stunden allein im letzten Jahr. Im Trainingslager verbrennt er locker 8.000 Kalorien pro Tag, was bedeutet, dass bereits die Ernährung eine großer Herausforderung darstellt.

In die richtige Stimmung kommt er, wenn er sich immer und immer wieder denselben Song anhört. Dabei spielt es nicht einmal eine Rolle, um welchen Song es sich dabei handelt -- einfach das, was er in den Spotify Top 50 findet und wo das Tempo stimmt.

"Meistens geht es nur um den Rhythmus", sagt er. "Wenn ich im Training denselben Track 30 Minuten lang wiederhole, mache ich das oft nur wegen des Rhythmus. Bei brutalen Trainingssessions spiele ich dann einfach einen Song in Dauerschleife ab, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich die 20 oder 30 Minuten durchstehe. Danach langweilt mich der Song meistens und ich wechsle auf einen anderen Track, den ich dann auch wieder in Dauerschleife abspiele."

Auf der Rennstrecke bei Wettkämpfen kann Blummenfelt aber erst so richtig an seine Grenzen gehen und seine besten Leistungen abrufen, was zum Teil an seinem unbändigen Willen liegt, alles zu geben und zu leiden -- mehr als jeder andere.

Nehmen wir zum Beispiel das Olympia-Rennen in Tokio. Kurz vor dem Zieleinlauf war der Norweger überrascht, dass so viele Athleten das Tempo mit ihm mitgehen konnten.

3 Kilometer vor dem Ziel setzte er sich dann an die Spitze und seine Attacke verschaffte ihm und der dreiköpfigen Spitzengruppe einen kleinen Vorsprung auf den Rest. Seine direkten Kontrahenten blieben eine Weile an seiner Seite, aber Blummenfelt war noch nicht fertig und erhöhte die Schlagzahl erneut. Im Nachhinein klang er überrascht, um nicht zu sagen enttäuscht, dass niemand bereit war, ein richtiges Battle daraus zu machen.

"Etwa 1.500 Meter vor dem Ziel habe ich zum zweiten Mal das Tempo verschärft", erinnert er sich. "Ich weiß noch, dass ich über meine Schulter schaute und dachte: 'Was, jetzt schon?' Ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie mich so einfach ziehen lassen würden. Ich hatte erwartet, dass ich mehrfach das Tempo erhöhen müsste, aber im Endeffekt war es der erste richtige Versuch, der mir den entscheidenen Vorsprung verschaffte."

