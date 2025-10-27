Krone Ladies Race Day: Vollgas Frauenpower am Red Bull Ring

1 Min Video: Das war der Krone Ladies Day Red 2025 am Red Bull Ring

Der Red Bull Ring öffnet beim Krone Ladies Race Day seine Tore exklusiv für Frauen, die Motorsport nicht nur sehen, sondern erfahren wollen. Auf 6 Stationen – vom Kart Track und Offroad-Spaß im CFMOTO Offroad-Buggy über Racing im KTM X-Bow bis hin zu Drift-Sessions – dreht sich alles um Präzision, Mut und richtige Entscheidungen. Höhepunkt des Tages: der Test der neuesten Porsche-Modelle auf der Formel 1-Rennstrecke, um Highspeed selbst zu erleben.

Zwischen Adrenalin und Asphalt bleibt aber auch Platz für Style und Community: Hairstyling by L’Oréal Professionnel Paris, Fotoshootings und jede Menge Teamspirit gehören zum Programm.

Vier Powerfrauen für Frauenpower

Gleich Vier Profifahrerinnen sind beim Krone Ladies Race Day als Instruktoren im Einsatz – Bianca Steiner Corinna Kamper, Laura Kraihamer und Alina Loibnegger. Sie zeigen, dass Motorsport längst auch eine Frauendomäne ist, die Begeisterung, Technik und die Konzentration auf Perfektion verbindet. Jede von ihnen hat ihre eigene Geschichte und ihren eigenen Drive, mit denen sie die Teilnehmerinnen motivieren, die Ideallinie nicht nur auf der Strecke zu suchen, sondern auch im Leben.

Start in den Tag mit Gokart-Feelings © Lucas Pripfl / Red Bull Ring XBow-Experience © Lucas Pripfl / Red Bull Ring Offroad-Challenge im Buggy © Lucas Pripfl / Red Bull Ring Drift-Sessions im Driving Center © Lucas Pripfl / Red Bull Ring Hairstyling by L’Oréal © Lucas Pripfl / Red Bull Ring Selbstbewusst beim Fotoshooting © Lucas Pripfl / Red Bull Ring Start zum Porsche-Test auf dem F1-Track © Lucas Pripfl / Red Bull Ring Die Instruktorinnen: 4 Powerfrauen für Frauenpower © Lucas Pripfl / Red Bull Ring Spaß, Speed & Selbstvertrauen beim Krone Ladies Race Day © Lucas Pripfl / Red Bull Ring

Bianca Steiner – Racing mit einem klaren Ziel

Bianca Steiner ist Rennfahrerin mit Herz und Instruktorin mit Leidenschaft. Am Krone Ladies Race Day teilte sie ihre Erfahrung mit einem klaren Ziel: den Teilnehmerinnen das richtige Gespür für Geschwindigkeit und den Grenzbereich zu vermitteln. Wir haben mit der 35jährigen Niederösterreicherin und ORF-Moderatorin über Fehler als Lehrmeister, die perfekte Rennfahrerin und die Zukunft der Frauen im Motorsport gesprochen.

Instruktorin Bianca Steiner beim Krone Ladies Race Day © Bianca Steiner / Instagram

01 Bianca Steiner: "Mit Talent und Ehrgeiz ist man fast unschlagbar"

Du warst jetzt das vierte Mal als Instruktorin beim Krone Ladies Race Day mit dabei – was macht diesen Tag für dich besonders inspirierend?

Für mich ist es immer extrem cool zu sehen, wie sich die Mädels über den Tag steigern. Sie sind in der Früh beim Frühstück noch relativ unentspannt, ein bisschen nervös vielleicht, wissen nicht, was auf sie zukommt. Und von Station zu Station werden sie viel sicherer und zeigen ihre Leidenschaft für den Motorsport. Man sieht das dann wirklich in ihren Gesichtern. Spätestens zur Mittagspause ist die Nervosität verflogen und alle haben einfach nur noch Spaß.

Gibt es Momente, wo du als Rennfahrerin richtig merkst, dass es bei einer Teilnehmerin "Klick" macht?

Auf jeden Fall. Beim "Lead and Follow" zum Beispiel teilen wir uns in drei Teams auf – mit Anfängerinnen, die langsamer fahren und sich rantasten wollen. Dann gibt es eine Gruppe, die schon ein bisschen erfahrener ist und natürlich die Schnellen. Sehr oft sehen wir, dass sich die Mädels selbst anders einschätzen: Die wollen nur in die langsamere Gruppe, weil sie sich nicht so viel zutrauen. Aber am Ende der Stunde, wenn wir wirklich fahren, wenn sie Autos tauschen und vieles ausprobieren können, dann wird oft klar, dass sie in der schnelleren Gruppe eigentlich besser aufgehoben wären. Das ist ganz arg zu sehen.

Woran kann das liegen, was passiert da im Kopf?

Ich glaube, dass es der Respekt vor der Rennstrecke und dem Rennfahren ist. Die meisten haben das ja wirklich noch nie gemacht und fangen relativ langsam an. Ich vermute, dass sich die meisten im Straßenverkehr schneller bewegen... Für uns als Instruktorinnen ist es cool, mit den Mädels zu reden und zu arbeiten und ihnen die Angst zu nehmen.

Erst muss also der Respekt und die Angst gezähmt werden, dann wir die die wahre Rennfahrer-Persönlichkeit sichtbar.

Genau so ist es. Am Anfang stapeln die Mädels vorsichtshalber ein bisschen tief, aber als Instruktorin sieht man ja schnell, wer das Auto bewegen und noch viel weiterbringen kann.

Welche Eigenschaft sollte eine Rennfahrerin zu Beginn ihrer Karriere unbedingt mitbringen?

Auf jeden Fall Ehrgeiz. Weil mit Talent kann man viel erreichen, aber wenn da der Ehrgeiz fehlt, dann steht man halt relativ bald an. Ehrgeiz bedeutet, ein bisschen mehr zu tun als andere, auch wenn's mal nicht angenehm ist oder wenn man grad müde ist oder gar keine Lust hat. Dann muss man trotzdem weitermachen. Mit Talent und Ehrgeiz in Kombination ist man fast unschlagbar.

Wie wichtig sind Fehler für die persönliche Entwicklung?

Fehler gehören zum ganzen Leben dazu. Ich habe irrsinnig viele Fehler gemacht, die ich aber jetzt im Nachhinein nicht bereue, weil es mich trotzdem dorthin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Ich hab ein cooles Leben, ich darf das machen, was mir Spaß macht, ich darf meine Leidenschaft ausleben. Fehler gehören absolut dazu.

Wer im Rennsport keine Fehler macht...

... geht nicht an seine Grenzen. Wenn ich keine Fehler mache, wenn ich mein Auto nie rauswerfe, weiß ich nie, wo das Limit ist. Jeder braucht Fehler, um zu lernen: Okay, das war's, so weit geht es und nicht weiter.

Kann man vom Krone Ladies Race Day oder vom Rennsport generell etwas fürs Leben lernen?

Absolut. Mir hat der Rennsport sehr viel mitgegeben, er war eigentlich der Lehrer für mein Leben. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass man hart arbeiten muss oder dass Rückschläge zum Leben dazugehören. Das ist leider so – sowohl im Privatleben als auch am Berufsweg.

Wir reden viel vom harten Weg... was sind denn die positiven Seiten?

Grundsätzlich ist der Rennsport eine der schönsten Sportarten, bei der man wirklich viele coole Menschen und Gleichgesinnte kennenlernt. Und man entwickelt Glücksgefühle, die einem lange durchhalten lassen.

Wenn du in die Zukunft blickst: Wo siehst du die Rolle der Frauen im Motorsport in zehn Jahren?

Ich sehe da eine große Rolle. Es kommen ja immer mehr Frauen dazu, nicht nur als Fahrerinnen, sondern auch in den Teams als Ingenieurinnen oder Mechanikerinnen. Das gefällt mir schon sehr, was sich da in den letzten Jahren getan hat und dass sich jetzt viel mehr Möglichkeiten für Frauen im Motorsport öffnen. Die Zukunft des Motorsports ist auch weiblich, es wird nicht nur mehr ein Männersport sein.

In welchem Jahr feiern wir die erste Formel 1-Weltmeisterin?

Schwierig... Es ist absehbar, dass eine Frau wieder mal einen Formel 1-Test fahren wird, aber das wird wohl noch ein bisschen dauern. Ob es dann wirklich die eine gibt, die Weltmeisterin wird, traue ich mir jetzt noch nicht vorherzusagen.

