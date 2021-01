Die Laax Open 2021 stehen vor der Tür - und diese Rider sind die Favoriten

In Laax, wo die Wintersport-Tradition bis zu den Anfängen zurück reicht, findet man heute die besten Snowparks und Pipes in ganz Europa. Kein Wunder also, dass der Ort zur Snowboard-Hauptstadt des Kontinents geworden ist! Als weiteres Aushängeschild hat das schweizerische Wintersport-Mekka den wohl größten und prestigeträchtigsten Contest der Szene zu bieten: die Laax Open . Am 22. und 23. Januar geht nun die nächste Auflage über die Bühne. Für uns Grund genug, einen näheren Blick auf die angemeldeten Rider und die Top-Favoriten zu werfen.

Als kleinen Vorgeschmack auf die Laax Open 2021 senden einige Rider schonmal ein paar Grüsse aus der Luft:

Flying - The Magic of It: Was passiert während eines Snowboard-Sprungs?

Slopestyle

Titelverteidiger Sébastien Toutant will es erneut krachen lassen © Dominic Berchtold/Red Bull Content Pool

Im Slopestyle haben alle Sieger seit 2015 ihr Kommen zugesagt – angeführt von der legendären „Canadian Air Force“ um Seb Toutant (2020), Max Parrot (2017) und Mark McMorris (2016), über Ståle Sandbech (2015) aus Norwegen bis hin zum US-Crack Chris Corning (2019). Wir sind gespannt, wie die Veteranen gegen die Jungstars der Szene, darunter allen voran die US-Boys Judd Henkes und Dusty Henricksen, bestehen werden. Nur eines ist sicher: alles ist möglich.

Nirgends dreht sich das Rad schneller als im Slopestyle: jedes Jahr tritt plötzlich eine neue Generation an jungen Ridern wie aus dem Nichts ins Rampenlicht und mischt die Szene ordentlich auf. Das Podium im Slopestyle der Männer ist daher ganz besonders hart umkämpft. In diesem Jahr dürfte es umso spannender zugehen, da sich für 2021 gleich mehrere frühere Sieger für Laax angemeldet haben. Sie wollen sicherlich zeigen, dass sie noch einiges drauf haben.

Judd Henkes wird um den Sieg im Slopestyle sicher ein Wörtchen mitreden © Joseph Roby/Red Bull Content Pool

Auch im Slopestyle-Contest der Frauen gehen viele talentierte Nachwuchshoffnungen an den Start und wollen früheren Siegerinnen wie Jamie Anderson, Enni Rukajärvi oder Vorjahresgewinnerin Julia Marino den Sieg streitig machen.

Gespannt wartet alle Welt darauf, ob Österreichs „Golden Girl“ Anna Gasser in diesem Jahr auch Gold in Laax holen wird. Denn obwohl sie in ihrer Karriere so ziemlich alles gewonnen hat, was es im Snowboarden zu gewinnen gibt, blieb der innovativsten Riderin unseres Planeten ( den Triple hast du gesehen, oder?) ein Sieg bei den Laax Open bisher verwehrt. Laut ihren jüngsten Posts auf Instagram ist die Kärntnerin besser drauf denn je. Wir sind gespannt, ob sie diesmal auch in der Schweiz abräumen kann.

Halfpipe

Snowboard Halfpipe bietet das ultimative Flug-Spektakel – und Laax dürfte die wohl beste Pipe der Welt haben. On top gibt‘s kältere Temperaturen beim Abend-Wettkampf unter Flutlicht, was zu noch mehr Speed und Höhe führen sollte. Beste Voraussetzungen also für ein wahres Trick-Feuerwerk! Das grosse Finale am Samstag könnte damit ein Showdown für die Ewigkeit werden.

Im Contest der Männer ruhen die Schweizer Hoffnungen auf den Lokalmatadoren Jan Scherrer , Pat Burgener und David Hablützel. Doch an der Favoritenstellung des australischen Superstars Scotty James , der in den letzten Jahren kaum zu besiegen war, gibt es wohl auch diesmal nichts zu rütteln.

Was es braucht um Scotty James zu schlagen? Den Run deines Lebens © Dominic Berchtold/Red Bull Content Pool

Doch sollte James in Laax nicht zu Bestform auflaufen, warten Yuto Totsuka und Jan Scherrer nur darauf, ihm wie im Vorjahr bei den US Open den Platz ganz oben auf Podium wegzuschnappen. Wie der Sieger am Ende auch immer heißen mag – dieses Spektakel solltest du auf keinen Fall verpassen.

Die Talentdichte bei den Frauen ist derzeit so hoch wie noch nie. Neben den Starterinnen aus den schier unerschöpflichen Talenteschmieden in Japan und China, allen voran Haruna Matsomuto und Xuetong Cai, dürfte auch die US-Amerikanerin Maddie Mastro eine heiße Kandidatin fürs Podium sein. Und dann gibt es ja noch Gerüchte, dass Chloe Kim ’ in dieser Saison ein Comeback feiern könnte ...

Wenn man die Leistungen im Jahr 2020 als Baseline nimmt, dann heißt die Frau, die es zu schlagen gilt, ganz klar Queralt 'Cannonball' Castellet . Nachdem sie neun Jahre lang immer vorn dabei war, ohne den ganz großen Coup zu landen, lief es vergangene Saison nahezu perfekt für die Spanierin. Am Ende konnte sie sich das Double aus Laax Open und X Games in ihr Erfolgsbuch schreiben. Kann sie ihren Triumph in diesem Jahr wiederholen?

Kann Queralt Castellet ihren Sieg in der Halfpipe verteidigen? © Dominic Berchtold/Red Bull Content Pool

Im ausgedünnten Kalender der Wintersaison 2021 bieten die Laax Open eine der wenigen Gelegenheiten, um die Weltelite in Europa in Action zu sehen. Schalte ein, wenn Red Bull TV am Freitag ab 17:30 Uhr die Slopestyle Finals und am Samstag ab 21:30 Uhr die Halfpipe Finals exklusiv zeigt.