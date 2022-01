Laax Open 2022: Sogar noch besser als erwartet!

direkt vor Beijing um alles. Und so ist es gelaufen:

Zunächst gingen die Frauen auf den völlig neuen Slopestyle-Kurs in Laax. Die Voraussetzungen: perfekte Bedingungen, Sonnenschein und hochmotivierte Riderinnen.

Zunächst gingen die Frauen auf den völlig neuen Slopestyle-Kurs in Laax. Die Voraussetzungen: perfekte Bedingungen, Sonnenschein und hochmotivierte Riderinnen.

Zunächst gingen die Frauen auf den völlig neuen Slopestyle-Kurs in Laax. Die Voraussetzungen: perfekte Bedingungen, Sonnenschein und hochmotivierte Riderinnen.

Doch im Laufe des Events wurde klar: Coady dominierte den Wettkampf nach Belieben. Mit dem Top Score im ersten Run, ging die 21-Jährige voller Selbstvertrauen auf die Siegerrunde, zeigte eine starke Fahrt und den Willen, ihre Führung sogar noch auszubauen. Mit einem mustergültigen Cab 180 to Backside 360 auf dem Down Rail und einem stylischen Double Cork 1080 zum Schluss verbesserte Coady ihren ursprünglichen Score auf 86.18 und holte sich damit den Titel im Slopestyle.

Doch im Laufe des Events wurde klar: Coady dominierte den Wettkampf nach Belieben. Mit dem Top Score im ersten Run, ging die 21-Jährige voller Selbstvertrauen auf die Siegerrunde, zeigte eine starke Fahrt und den Willen, ihre Führung sogar noch auszubauen. Mit einem mustergültigen Cab 180 to Backside 360 auf dem Down Rail und einem stylischen Double Cork 1080 zum Schluss verbesserte Coady ihren ursprünglichen Score auf 86.18 und holte sich damit den Titel im Slopestyle.

Doch im Laufe des Events wurde klar: Coady dominierte den Wettkampf nach Belieben. Mit dem Top Score im ersten Run, ging die 21-Jährige voller Selbstvertrauen auf die Siegerrunde, zeigte eine starke Fahrt und den Willen, ihre Führung sogar noch auszubauen. Mit einem mustergültigen Cab 180 to Backside 360 auf dem Down Rail und einem stylischen Double Cork 1080 zum Schluss verbesserte Coady ihren ursprünglichen Score auf 86.18 und holte sich damit den Titel im Slopestyle.

Lerne Anna Gasser besser kennen in "The Spark Within":

, nachdem er zwei Triple 1440s hintereinander landete und sich so einen Score von 80.91 sicherte. Genug um

, der einen Score von 74.76 erzielte. Dabei stand Canter nach einem Sturz im ersten Run in Durchgang zwei enorm unter Druck, konnte diesen aber mit einem extrem stylishen Run abschütteln. Mit 73.88 Punkten landete der

Die weltbekannte Superpipe am Crap Sogn Gion ist dafür bekannt, Rider zu neuen Höhen zu pushen - und auch dieses Jahr sollte das wieder der Fall sein.

Die weltbekannte Superpipe am Crap Sogn Gion ist dafür bekannt, Rider zu neuen Höhen zu pushen - und auch dieses Jahr sollte das wieder der Fall sein.

Die weltbekannte Superpipe am Crap Sogn Gion ist dafür bekannt, Rider zu neuen Höhen zu pushen - und auch dieses Jahr sollte das wieder der Fall sein.

, Vorjahressiegerin bei den Laax Open, droppte voller Entschlossenheit in die Halfpipe und verknüpfte einen massiven Method Air, einen Switch 900 und zwei 1080s miteinander. Damit holte sich die US-Amerikanerin einen Score von 90.25 und sicherte sich ihren sechsten Sieg in Folge, seit sie im vergangenen Jahr wieder zu den Wettkämpfen zurückgekehrt war.

Chloe Kim , Vorjahressiegerin bei den Laax Open, droppte voller Entschlossenheit in die Halfpipe und verknüpfte einen massiven Method Air, einen Switch 900 und zwei 1080s miteinander. Damit holte sich die US-Amerikanerin einen Score von 90.25 und sicherte sich ihren sechsten Sieg in Folge, seit sie im vergangenen Jahr wieder zu den Wettkämpfen zurückgekehrt war.

Chloe Kim , Vorjahressiegerin bei den Laax Open, droppte voller Entschlossenheit in die Halfpipe und verknüpfte einen massiven Method Air, einen Switch 900 und zwei 1080s miteinander. Damit holte sich die US-Amerikanerin einen Score von 90.25 und sicherte sich ihren sechsten Sieg in Folge, seit sie im vergangenen Jahr wieder zu den Wettkämpfen zurückgekehrt war.

zu überraschen wussten. Doch auch wenn Whites überraschende Rückkehr in die Top-Riege des internationalen Snowboard-Sports sicher eine der Stories der Laax Open war - den Sieg konnte er dem

Da viele der Favoriten bei ihren Runs patzten, stand am Ende des Halfpipe-Contest der Männer ein eher unerwartetes Ergebnis, bei dem vor allem die Altmeister

Da viele der Favoriten bei ihren Runs patzten, stand am Ende des Halfpipe-Contest der Männer ein eher unerwartetes Ergebnis, bei dem vor allem die Altmeister Jan Scherrer und Shaun White zu überraschen wussten. Doch auch wenn Whites überraschende Rückkehr in die Top-Riege des internationalen Snowboard-Sports sicher eine der Stories der Laax Open war - den Sieg konnte er dem Japaner Ayumu Hirona nicht streitig machen.

Da viele der Favoriten bei ihren Runs patzten, stand am Ende des Halfpipe-Contest der Männer ein eher unerwartetes Ergebnis, bei dem vor allem die Altmeister Jan Scherrer und Shaun White zu überraschen wussten. Doch auch wenn Whites überraschende Rückkehr in die Top-Riege des internationalen Snowboard-Sports sicher eine der Stories der Laax Open war - den Sieg konnte er dem Japaner Ayumu Hirona nicht streitig machen.