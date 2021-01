Laax Open 2021 – Die Favoriten für Slopestyle und Halfpipe

Bei den Laax Open stehen zwei Snowboardcontests auf dem Programm: Slopestyle (Finale, 22.01 - 13:15 Uhr) und Halfpipe (Finale: 23.01. - 17:45 Uhr) . Hier sind die für uns heissesten Favoriten aus der noch vorläufigen Riders Entry List:

Slopestyle

Frauen

Julia Marino (USA)

Julia war die erste Frau, die einen Cab Double Underflip und einen Double Backflip in nur einem Run landete. Als ihr das Kunststück gelang, war sie gerade mal 18 Jahre alt. Heute hat die 23-jährige sieben X-Games-Medaillen in ihrer Trophäensammlung, nahm 2018 an den Olympischen Spielen teil und geht in Laax im Slopestyle als Titelverteidigerin an den Start.

Anna Gasser (AUT)

Als Anna Gasser im Jahr 2013 als erste Frau einen Cab Double Cork 900 stand, hob sie das Niveau der Snowboarderinnen auf die nächste Stufe. Mit ihrem legendären Cab Triple Cork 1260 legte sie 2019 die Latte für alle Mädels nochmals ein gutes Stück höher. In Laax stand sie noch nie ganz oben auf dem Treppchen und man darf gespannt sein, ob die amtierende Big Air Olympiasiegerin in diesem Jahr ganz vorne mitmischt.

Anna Gasser im Interview

Zudem werden die Amerikanerin Jamie Anderson und die Finnin Enni Rukajärvi sicherlich auch ihre Ambitionen auf den Slopestyle Titel anmelden!

Männer

Mark Mcmorris (USA)

Mit 20 X-Games Medaillen ist Mark der bisher erfolgreichste Snowboarder der prestigeträchtigen Eventserie. Sein bestes Resultat bei den Laax Open war ein erster Platz im Slopestyle 2016. Das er im Slopestyle zu den Top-Ridern gehört, belegen zwei Silbermedaillen bei den Weltmeisterschaften 2013 und 2019 sowie zwei Bronzemedaillen bei den Olympischen Spielen 2014 und 2018. Man darf gespannt sein, ob Mark in diesem Jahr in Laax auf dem Treppchen landet.

Shaun White (USA)

Seit sein Name auf der Entry List für die Laax Open 2021 aufgetaucht ist, steigt die Vorfreude auf die Slopestyle-Show in Laax gewaltig. Shaun ließ sich zuletzt bei den Olympischen Spielen 2018 bei einem Contest blicken, wurde aber im Herbst beim Training auf dem Stubaier Gletscher gesichtet. Wenn der Rockstar dann tatsächlich zum Conteststart auftaucht, wird er mit Sicherheit seine Ambitionen auf den Titel anmelden.

Sebastien Toutant (CAN)

Titelverteidiger Seb Toutant bringt alles mit, was man braucht, um im starken Starterfeld von Laax zu glänzen. Der amtierende Olympiasieger in der Halfpipe hat schon zahlreiche X-Games-Medaillen und Podiumsplätze beim Air & Style eingesammelt. Seb zaubert immer wieder stylishe Tricks aus dem Hut und ist sicher hoch motiviert, auch in diesem Jahr in Laax ganz vorne mitzumischen.

Men's winning slopestyle run

Neben diesen drei Top-Ridern sind auch der Kanadier Max Parrot, der Norweger Staale Sandbech und der junge Amerikaner Judd Henkes durchaus in der Lage im Slopestyle auf dem Podium zum landen.

Halfpipe

Frauen

Chole Kim (CHN)

Chole, die in Pyeongchang mit 17 Jahren die jüngste olympische Halfpipe-Goldmedaillengewinnerin wurde, trat zuletzt im März 2019 bei den Burton U.S. Open an. Trotz gebrochenem Knöchel wurde sie noch Zweite. Danach nahm sich eine Auszeit, kurierte ihre Verletzung aus und begann ihr Studium in den USA. Wir sind gespannt, was sich die sympatische Chinesin für ihr Comeback vorgenommen hat.

Queralt Castellet (ESP)

Die Spanierin steht aktuell auf Platz 1 der Weltrangliste und geht bei den Laax Open 2021 als Titelverteidigerin an den Start. Da die 31-Jährige nach wie vor in Topform ist, zählt sie auch in diesem Jahr zu den Favoritinnen. Die Superpipe von Laax ist für Queralt die perfekte Bühne für ihren von Power und Speed geprägten Style.

Queralt Castellet profile

Gute Chancen, den Pipecontest der Frauen aufzumischen, haben zudem die beiden Amerikanerinnen Maddie Mastro und Arielle Gold .

Männer

Scotty James (AUS)

Scotty James hat offensichtlich einen Faible für die Pipe von Laax und sammelt hier Titel wie andere Panini-Bilder. Auch im vergangenen Jahr wurde er in der Superpipe zum Champion gekürt. Auf den Australier ist am Crap Gion stets verlass und somit geht die Favoritenrolle auch 2021 an Scotty !

Halfpipe der Männer: Siegerlauf

Yuto Totsuka (JPN)

Der Japaner Yuto Totsuka hat mit der Superpipe von Laax noch eine Rechnung offen. Sowohl in 2019 als auch in 2020 musste sich der 19-Jährige am Crap Sogn Gion im Finale mit dem zweiten Platz begnügen. Alle guten Dinge sind drei - es wird also Zeit für einen Platz ganz oben auf dem Treppchen. Vielleicht klappt es ja dieses Jahr?