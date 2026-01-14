Scotty James bei den Laax Open in Laax, Schweiz, am 18. Januar 2025.
Alles, was du über die Laax Open 2026 wissen musst

Das größte und prestigeträchtigste Snowboard- und Freeski-Event Europas - die Laax Open - kehren zu ihrer 11. jährlichen Ausgabe zurück. Wir haben alle Infos über das Spektakel in der Schweiz!
Von: Abigail Winkler / Clemens Burghofer
3 min readPublished on

Rund 250 der weltbesten Snowboarder:innen und Freeskier:innen kommen nach Graubünden in der Schweiz, um die begehrten Titel und die letzten Qualifikationsmöglichkeiten für das größte Wintersportevent des Jahres in Italien zu erkämpfen. Mach dich bereit - das Programm der Laax Open 2026 ist da!
Vom Mittwoch, den 14. Januar, wenn die ersten Trainingseinheiten beginnen, bis zum Snowboard Slopestyle Finale der Damen und Herren am Sonntag, den 18. Januar, wird Laax wieder zum Herzstück des Freestyle.

Neben den Wettkämpfen bieten die Laax Open weit mehr als Sport: ein mitreißendes Festivalerlebnis aus inspirierenden Talks und Film-Screenings, energiegeladenen Live-Konzerten und DJ-Sets, legendären Partys sowie einer Vielzahl an Nebenveranstaltungen. Fünf Tage lang verwandeln sie die Berge in eine pulsierende Bühne für Schnee, Kultur und Kreativität.
Eileen Gu bei den Laax Open in Laax, Schweiz, am 17. Januar 2025.

Bei den Laax Open kann alles passieren.

01

Hier ist der Terminkalender der Laax Open 2026

Im Folgenden findest du einen Überblick über den offiziellen Terminkalender der Laax Open 2026 mit Wettbewerben, Trainingssessions, Konzerten und weiteren Events in fünf Tagen voller Action.
Mittwoch, 14. Januar

Time

Event

8:30-12:00

Training Slopestyle Freeski – Women/Men

10:00-13:30

Training Halfpipe – Women/Men

12:15-15:30

Training Slopestyle Snowboard – Women/Men

15:30-18:00

Village activities

18:00-23:55

Art exhibition (Riders Hotel Art Space)

20:15-22:30

Clubbing @ rocksresort

Donnerstag, 15. Januar

Time

Event

8:30-10:45

Semi-finals Halfpipe Snowboard – Women

9:00-12:30

Qualification Slopestyle Freeski – Men

11:00-15:00

Semi-finals Halfpipe Snowboard – Men

12:45-15:15

Semi-finals Slopestyle Freeski – Women

15:30-20:15

Village activities

20:45-23:55

Party @ Riders Club

Freitag, 16. Januar

Time

Event

8:30-12:00

Qualification Slopestyle – Women/Men

9:00-16:00

Red Bull Rail Riot Qualification Freeski & Snowboard

10:00-13:30

Training Halfpipe – Women/Men

12:15-15:30

Semi-finals Slopestyle Snowboard – Women

15:30-20:30

Village activities

17:00-19:30

Red Bull Rail Riot Finale Freeski & Snowboard @ rocksresort Village

20:00-21:00

Live concert – Dario Hess Band

20:30-23:55

Indoor & outdoor parties

22:00-23:00

Live concert – Saint City Orchestra

Lee Chaeun bei den Laax Open in Laax, Schweiz, am 17. Januar 2025.

Maximale Airtime bei den Laax Open 2025.

Samstag, 17. Januar

Time

Event

9:00-11:45

Semi-finals Slopestyle Snowboard – Men

12:45-13:30

Training Slopestyle Freeski – Women/Men

13:30-15:00

Finals Slopestyle Freeski – Women/Men

15:15-15:30

Slopestyle Freeski podium

15:30-22:00

Village activities

18:00-18:45

Training Halfpipe Snowboard – Women/Men

19:00-20:30

Finals Halfpipe Snowboard – Women/Men

20:30-21:30

Live concert – Phenomden @ rocksresort Stage

20:45-21:00

Halfpipe Snowboard podium

22:00-23:55

Parties indoor & outdoor @ rocksresort Stage

22:00-23:55

After party @ Riders Club

22:30-23:30

Live concert – Stereo Luchs @ rocksresort Stage

Sonntag, 18. Januar

Time

Event

12:30-13:15

Training Slopestyle Snowboard – Women/Men

13:15-15:00

Finals Slopestyle Snowboard – Women/Men

15:15-15:30

Slopestyle Snowboard podium

02

Wie du die Laax Open 2026 live verfolgen kannst

Die Finals werden zu den folgenden Zeiten live auf Red Bull TV gestreamt:
  • Freeski Slopestyle - 17. Januar, 13:30 Uhr MEZ
  • Snowboard Half Pipe - 17. Januar, 18:45 Uhr MEZ
  • Snowboard Slopestyle - 18. Januar, 13:00 Uhr MEZ
Bitte beachte: Es können geografische Einschränkungen gelten.
03

Wer nimmt an den Laax Open 2026 teil?

Scotty James lieferte bei den Laax Open 2025 ab und verteidigte seinen Titel in der Halfpipe.

Scotty James konnte 2025 seinen Titel verteidigen.

Folgende Namen für die Laax Open 2026 sind bereits bestätigt:

Athlete

Nationality

Discipline

Zoi Sadowski Synnott

NZL

Snowboard

Ayumu Hirano

JPN

Snowboard Halfpipe

Su Yiming

CHN

Snowboard

Mathilde Gremaud

SUI

Freeski

Mark McMorris

CAN

Snowboard Slopestyle

Scotty James

AUS

Snowboard Halfpipe

Mia Brookes

GBR

Snowboard

04

FAQs

Erfahre die Details vor dem Event

05

Das solltest du nicht verpassen: Red Bull Rail Riot

Ein Rider bei Red Bull Rail Riot.

Noch mehr Action gibt es bei Red Bull Rail Riot.

Zurück im Tal bietet das Red Bull Rail Riot zusätzliches Adrenalin. Der offen angelegte Street Contest für Freeskier:innen und Snowboarder:innen findet während den LAAX Open im rocksresort statt und ist für alle ab 16 Jahren zugänglich.
Zuschauer:innen sind bei dem Event natürlich herzlich willkommen. Für zusätzliches Adrenalin und einen Extra-Push ist gesorgt, denn die Stimmung bei diesem Setup im rocksresort ist einzigartig.

True Ranking

Ein punkteloses Bewertungssystem, bei dem die Judges die Rider nach Style, Kreativität und Trick-Execution ranken.

Es wird nicht nach Punkten bewertet, sondern nach dem sogenannten "True Ranking" der Judges. Die Anzahl der Runs pro Heat ist bei dieser Jam-Sessions unbegrenzt. Den ganzen Tag über gibt es Qualifikationen mit einem 30-Rider-Heat, aufgeteilt nach Kategorien. Für das abendliche Finale in Freeski und Snowboard qualifizieren sich die Top 8 bei den Frauen und die Top 16 bei den Männern. Zusätzlich zu den Podiumsplätzen wird auch ein Best Amateur Award vergeben.

Entdecke die Kollektion