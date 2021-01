Halfpipe Finals bei den Laax Open 2021: Battle für die Geschichtsbücher

Superpipe in Laax: Die ultimative Arena

Halfpipe der Frauen: Königin Chloes Rückkehr

Es war fast zwei Jahre her, dass ich zum letzten Mal in einer Competition war und ich hatte so viele Fragen... würde ich immer noch mit dem Druck umgehen können?

Es war fast zwei Jahre her, dass ich zum letzten Mal in einer Competition war und ich hatte so viele Fragen... würde ich immer noch mit dem Druck umgehen können?

Es war fast zwei Jahre her, dass ich zum letzten Mal in einer Competition war und ich hatte so viele Fragen... würde ich immer noch mit dem Druck umgehen können?

Halfpipe der Männer: Scotty vs Yuto