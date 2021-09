Lars Forster: Sein Weg zum Cross Country-Profi

Hügel, Wälder, Wege über Wege. Die Gegend am oberen Zürichsee könnte nicht besser sein, um im Gelände Fahrrad zu fahren. Das war schon so, als

What‘s New In Your Playlist, Lars Forster?

und Lars wollte natürlich auch Rennen fahren. Leider durften die Kleinsten nur auf einem Geschicklichkeitsparcours gegen die Uhr antreten. "Den Parcours fand ich nicht cool, ich wollte beim richtigen Rennen dabei sein", erinnert er sich. Am Swiss Bike Masters in Küblis war es dann soweit. Eigentlich war Lars mit sechs Jahren noch zu jung für das Rundenrennen, doch irgendwie schafften es seine Eltern, ihm einen Startplatz zu verschaffen. Das Resultat ist nicht überliefert, aber Lars wusste fortan, was er wollte:

Dabei war das Mountainbike keineswegs sein einziges Hobby. Mit der gleichen Leidenschaft spielte er mit seinen Freunden Fussball, gab am jährlichen Unihockey-Turnier seiner Schule alles. Am meisten ins Staunen versetzte er seine Eltern aber mit seiner Disziplin im Kampfsport Jiu Jitsu. Der Junge, der vor allem Spass haben wollte, merkte sich komplizierteste Bewegungsabläufe (Kattas), im Training sass er mit den anderen mucksmäuschenstill da, wenn er nicht selber in Aktion war. "Diese Konzentrationsfähigkeit, die er sich da angeeignet hat, die hat ihm später im mentalen Bereich enorm geholfen", ist sein Vater überzeugt. Bis ins Teenageralter und zum braunen Gürtel blieb Lars dem Kampfsport treu.

Basketball was another sport that Forster excelled at

Forster enjoyed taking part in cyclo-cross races as well as mountain biking

durfte schon früh in der Gruppe der etwas Ambitionierteren mitfahren. Dort gaben die sechs, beziehungsweise acht Jahre älteren Fabian Giger und Marcel Wildhaber das Tempo vor. "So lernte er zu beissen", weiss Trainer Peter Giger, der sich gut an Lars erinnert. Schon als Schüler und Junior zeigte sich eine der Stärken von Lars: Wenn er auf der Schlussrunde die Spitzengruppe noch in Sichtweite hatte, dann konnte er unheimliche Kräfte mobilisieren. Lars selber sagt über jene Zeit: "Ich hatte nicht das Gefühl zu trainieren. Ich hatte einfach Spass mit den Kollegen auf den Trails."

. In jeder Altersklasse wurde er mindestens einmal Schweizermeister. Den Junioren-EM-Titel bezeichnet er auch heute noch als eines seiner Karriere-Highlights. Lars war in jenen Jahren ein echter Puncher, der in den für

Die Oberstufe absolvierte Lars in einer Sportschule. Zum ersten Mal trainierte er täglich. Die Lehre zum Polymechaniker machte er hingegen ohne Privilegien. Auch wenn der Chef des Lehrbetriebs sportbegeistert war und sich freute, ein Nationalmannschaftsmitglied unter seinen Angestellten zu haben, gab es keine Sonderbehandlung. Am Montag um sieben hatte Lars in der Werkstatt zu stehen, egal wie hart das Rennen am Sonntag gewesen war.

Nach der Lehre arbeitete Lars in einem Teilzeitpensum im gleichen Betrieb weiter – die Leistung muss also gepasst haben. Daneben aber trieb er seine Karriere voran.

Entscheidenden Schub erhielt seine Entwicklung, als er in die Rekrutenschule für Leistungssportler aufgenommen wurde. Mit seinem Jugendfreund Andri Frischknecht teilte er sich das Zimmer im nationalen Leistungszentrum Magglingen und gemeinsam trainierten sie nach der militärischen Grundausbildung während Monaten wie Vollprofis. Zwischendurch hatten die beiden auch mal Spass, wie es sich in diesem Alter gehört.

