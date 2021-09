So werden Lars Forster und sein Scott Spark Race ready

24:00h bis zum Start: Race Bike zerlegen und wieder zusammenbauen

Kurt Gross: " Lars Forsters Bike für das Training und jenes für das Rennen sind technisch identisch. Ein wesentlicher Unterschied ist, dass er auf dem Race Bike viel weniger Kilometer fährt. Im Übrigen sind es Details wie die Kugellager, die den Unterschied machen. Nach dem letzten Training am Tag vor dem Rennen, zerlege ich das Bike zu 80 Prozent. Ich öffne jedes einzelne Lager, putze es und behandle es mit Spezial-Öl. Normalerweise ist Fett in den Kugellagern, das hält viel länger, gibt aber mehr Widerstand."

Mit Liebe zum Detail: Kurt Gross checkt jede Schraube am Bike. © Bartek Wolinski

"Aufgrund des Short Race und der Trainings weiss Lars, wie er das Set-up will, welche Reifen, welchen Radsatz, welchen Reifendruck, wie hart die Dämpfer reagieren sollen lauter solche Sachen. Das besprechen wir miteinander, dann stelle ich alles so ein."

"Um nichts zu vergessen, arbeite ich von vorne nach hinten, zerlege das Bike vom Vorderrad her bis zum Heck und beginne für den Neuaufbau wieder vorne. Wenn ich am Heck des Bikes fertig bin, ziehe ich alle Schraube nochmals mit einem Drehmoment-Schlüssel im korrekten Mass fest."

Um nichts zu vergessen, arbeitet Kurt das Bike immer von vorne... © Bartek Wolinski ... nach hinten durch und checkt jede einzelne Schraube. © Bartek Wolinski

"Der Ablauf ist immer genau der Gleiche. So bin ich sicher, dass ich alles getan habe, was Lars’ Bike braucht für eine optimale Performance im Rennen. "

06:30h bis zum Start: Frühstück

Lars Forster: "Etwa dreieinhalb Stunden vor dem Start esse ich eine Portion Reis. Darum frühstücke ich drei Stunden vor dieser Mahlzeit. Wie immer: Müsli, Brot, Käse, Honig, klassisch schweizerisch halt."

06:00h bis zum Start: Bike in Ruhe überprüfen

Kurt Gross: "Es kann sein, dass am Nachmittag vor dem Rennen um das Team-Zelt herum zu viel Betrieb war. Als wir das neue Spark zum ersten Mal auf dem Rennplatz hatten, wollten es alle sehen, mehrmals mussten wir es für ein Foto-Shooting herausgeben. An solchen Wochenenden überprüfe ich am Sonntagmorgen das Bike nochmals ganz genau. Erst dann bin ich sicher, dass alles stimmt. Danach bringen wir die Bikes für das Aufwärmen zum Hotel unserer Athleten."

What a Beauty! Am Race Day ist Lars‘ Bike perfekt vorbereitet. © Bartek Wolinski

05:30h bis zum Start: Podium Bag packen

Lars Forster: "Alles was ich noch vor und vor allem nach dem Rennen brauche, kommt in eine Tasche, die einer der Betreuer vom Hotel mit ins Team-Zelt nimmt. Für den Fall, dass ich aufs Podium fahre, kommt ein kompletter, frischer Satz Teamkleider mit, Joggingschuhe, wenn es kalt ist auch etwas Warmes zum Überziehen, dazu eine Mütze, eine saubere Brille und eine Dose Red Bull. "

Die Podium Bag liegt jederzeit für den nächsten Sieg bereit. © Bartek Wolinski

05:00h bis zum Start: Aufwärmrunde

Lars Forster: "Nach dem Frühstück gehen wir uns im Team 30 bis 45 Minuten ganz locker warm fahren. Meist tun wir das auf einer Strasse in der Nähe des Hotels. Die Aufwärmrunde mache ich auf dem Race Bike, das mir Kurt Gross am Vorabend bereit gemacht hat. So sehe ich auch gleich, ob alles passt – was es übrigens immer tut."

Im Training begutachten Lars und sein Team die Strecke ganz genau. © Bartek Wolinski Das Beobachten der anderen Fahrer hilft Lars beim Einschätzen der Strecke. © Bartek Wolinski Jeder Abschnitt wird genau analysiert... © Bartek Wolinski ... und im Anschluss befahren. © Bartek Wolinski Am Ende müssen Fahrer, Bike und Strecke genau aufeinander abgestimmt sein. © Bartek Wolinski

04:15h bis zum Start: Ein letzter Eindruck von der Strecke während des U23-Rennens (vielleicht)

Lars Forster: "Wenn es über Nacht geregnet hat, oder die Strecke sonst wie verändert ist, gehe ich während des U23-Rennens an die Strecke. Vielleicht braucht es doch andere Reifen oder ich muss meine Linie an einer bestimmten Stelle korrigieren. Ganz selten gehe ich vor dem U23-Rennen selber noch auf die Strecke. Wenn es schlammig ist, nehme ich das Trainingsbike dafür – damit die Mechaniker, dieses auch noch putzen dürfen – im Ernst, natürlich, um das Race Bike sauber zu halten."

04:00h bis zum Start: Beschäftigungstherapie und letzter Check

Lars Forster: "Die Situation vor dem Rennen stresst mich nicht, nur die Langweile ist mühsam. Wir sitzen im Hotel zusammen und plaudern, mehr läuft nicht. Die letzten Stunden vor dem Rennen sind die schwierigsten, denn es gibt fast nichts zu tun. Ich versuche mir irgendwelche Aufgaben zu geben, Nachrichten beantworten zum Beispiel."

Finaler Check: Kurt überprüft noch einmal den Reifendruck. © Bartek Wolinski

Kurt Gross: "Nach der Aufwärmrunde kommt das Bike wieder zu mir. Lars gibt mir Feedback, ob alles gut funktioniert und ob er das Set-up immer noch so will, wie wir es besprochen haben. Manchmal hat er mir schon frühmorgens eine Nachricht geschickt, dass er einen anderen Reifen- oder Dämpferdruck will, weil es über Nacht geregnet hat oder die Strecke vom Wind abgetrocknet wurde."

"Wir setzen im Rennen immer eingefahrene Reifen ein, denn der Rollwiderstand ist besser als der von ganz neuen Pneus. Das bringt das Risiko von kleinen Schnitten oder Löchern mit sich, Also kontrolliere ich alle Reifen, auch die Ersatzreifen, ganz genau auf kleinste Verletzungen. Noch mehr Zeit verbringe ich mit der Kette: Ungefähr zwanzig Minuten dauert es, bei jedem einzelnen Glied zu überprüfen, ob es sich richtig bewegt, ob es verformt ist oder sich sogar schon leicht öffnet. Ein Kettenriss ist schnell passiert und in einem Cross-Country-Rennen verheerend."

03:20h bis zum Start: Es gibt Reis!

Lars Forster: "Reis ist unser Kohlehydratspender für das Rennen. Das ganze Team isst im Hotel gemeinsam Reis mit Olivenöl und etwas Parmesan. Ich esse bis ich satt bin und passe auf, dass ich nicht zu wenig esse. Kate hat ihre Mahlzeit dann schon gehabt, weil sie ja zwei bis drei Stunden früher startet."

Mit Helm und Brille ausgestattet, geht es für Lars an den Start. © Bartek Wolinski Die Schuhe: für jeden Fahrer einer der wichtigsten Teile des Equipments. © Bartek Wolinski Die Trinkflasche am Bike ist ebenso einsatzbereit. © Bartek Wolinski Auf Hochglanz und mit Garmin Bike Computer © Bartek Wolinski Auch im Bike selbst stecken viele schöne Details... © Bartek Wolinski

03:00h bis zum Start: Material für die Tech & Feed Zone bereit machen

Kurt Gross: "Lars hat in der Tech Zone den identischen Radsatz, also die gleichen Räder und die gleichen Reifen, die er am Bike hat. Dazu nehmen wir Ersatzmaterial mit: Schuhe, Pedale, Wechsler, Bremse und so weiter. Hinzu kommen Trinkflaschen mit Sportgetränk, Gels, sowie, wenn es schlammig ist, Flaschen mit Wasser, mit denen die Fahrer im Vorbeifahren die Schaltung abspritzen können. Wenn es sehr heiss ist, haben wir auch Kühlflüssigkeit dabei, mit der sich die Fahrer kühlen können."

02:30h bis zum Start: Das Rennen der Frauen kucken

Lars Forster: "Einerseits interessiert es uns natürlich, wie sich unsere Teamkollegin und weitere Kolleginnen im Rennen schlagen. Zudem erhalten wir so noch einen Eindruck von der Strecke, die sich ja auch durch die U23-Rennen und jenes der Frauen verändert. Wir schauen ausschliesslich auf Red Bull TV . Lange herumstehen, sollten wir vor dem Rennen nicht."

"Wir schauen ausschliesslich auf Red Bull TV." © Bartek Wolinski

01:30h bis zum Start: Startnummern und Transponder abholen

Kurt Gross: "Die Fahrer erhalten für das Training, dann für das Short Race und je nach dessen Verlauf für das Hauptrennen jeweils eine neue Nummer. Für das Short Race und für das Hauptrennen bekommen sie zudem je einen Transponder, der ihnen im Ziel abgenommen wird. Eineinhalb Stunden vor dem Start kann ich die Nummern und den Transponder bei der Rennorganisation abholen. Darauf befestige ich sie am Bike."

01:00h bis zum Start: Bikes zum Hotel bringen

Kurt Gross: "Damit die Athleten mit den Bikes auf den Rennplatz fahren können, bringt jemand aus dem Team diese eine Stunde vor dem Start zum Hotel."

Dressed to impress: mit diesem Outfit fährt Lars um den Sieg. © Bartek Wolinski

00:45h bis zum Start: Ab auf den Rennplatz

Lars Forster: "Wenn ich mit dem Velo vom Hotel zum Rennplatz fahre, weiss ich auch gleich, dass ich alles anhabe. Was ich trage? Helm, Brille, Shirt, Hose, Socken und Schuhe. Handschuhe ziehe ich nur an, wenn es kalt ist, was in der Weltcup-Saison eigentlich nie vorkommt. Flasche oder Gel habe ich nicht dabei, die kriege ich während dem Rennen in der Feed Zone."

00:30h bis zum Start: Startnummer und Transponder befestigen, Luftdruck-Ritual

Lars Forster: "Mir ist es viel lieber, wenn ich am Schluss etwas Zeitdruck habe, als wenn sich bis unmittelbar vor dem Start alles träge dahinschleppt. Die Startnummer für das Rennen – die dritte nach der für das Training und jener für das Short-Track-Rennen – erhalten wir erst kurz vor dem Start. Die befestige ich am Shirt. Mechaniker Kurt Gross sagt mir, auf welchen Luftdruck er die Reifen gepumpt hat, worauf ich bestätige, dass ich damit einverstanden bin oder welchen anderen Druck ich möchte."

Ein Herz und eine Seele: Lars und Kurt vertrauen sich blind. © Bartek Wolinski

Kurt Gross: "Lars kommt zu mir und ich kontrolliere nochmals die Luftdrucke vorne und hinten, die wir vereinbart haben und auf die ich die Reifen gepumpt habe. Er bestätigt mir dann, dass er so fahren will, oder welchen Druck er stattdessen wünscht. Falls es eine Änderung gibt, passe ich den Druck an. Sollte sonst etwas am Bike nicht optimal sein, habe ich jetzt noch Zeit, das zu regeln."

00:15h bis zum Start: In die Startbox

Lars Forster: " Short Race und Weltrangliste ergeben zusammen die Reihenfolge, in der sich die Fahrer ihren Platz an der Startlinie aussuchen dürfen . Wenn ich meinen Platz bezogen habe, heisst es locker bleiben und warten. Meist habe ich die viertleichteste Übersetzung eingelegt, um gut beschleunigen zu können."

Kurt Gross: "Normalerweise sehe ich Lars’ Bike zum letzten Mal aus der Nähe, wenn er in die Startbox muss. Ich kann aber auch dort noch etwas am Bike machen. Es kam auch schon vor, dass wir bei der Reifenwahl gepokert hatten, beispielsweise auf Regen gesetzt hatten, der dann nicht kam. Dann haben wir unmittelbar vor dem Start noch Räder mit anderen Reifen montiert."

00:05h bis zum Start: Tech & Feed Zone beziehen

Kurt Gross: "Ich gehe in die Tech & Feed Zone und halte mich bereit. So gerne ich mit Bikes arbeite, während dem Rennen hoffe ich, dass es an Lars’ Bike und auch an denen unserer anderen Athleten nichts zu reparieren oder ersetzen gibt."

Start frei: für Lars geht es in jedem Rennen um den Sieg. © Bartek Wolinski

00:01h bis zum Start: Konzentration auf Signal und Pedal

Lars Forster: "Natürlich habe ich eine Wunschlinie, wie ich die Startgerade fahren und in die erste Kurve einbiegen will, aber im Startgetümmel hat man wenig Einfluss darauf, wo sich Lücken auftun. An Weltcup-Rennen schaltet eine Ampel auf Grün, an anderen Rennen kann es auch ein Startschuss oder sonst ein Signal sein. Mein einziger Gedanke unmittelbar vor dem Start: Möglichst schnell ins Pedal einklicken und Vollgas geben!"

