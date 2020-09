Filmreif: Doku zeigt Lars Forsters XCO Saison 2019 auf Red Bull TV

in die Saison startete. Er musste sich bewähren und schoss dabei übers Ziel hinaus. Im ersten Weltcup-Rennen des Jahres stürzte er mehrmals und musste danach verletzt pausieren. In Filmsprache: Der Held lag am Boden – würde er wieder aufstehen?

Lars Forster – Way to the Top

aller Zeiten. Das letzte Rennen der Saison – das Finale des Films – gipfelte in einem Duell um den Sieg zwischen den beiden Teamkollegen. Der Held nutzte seine letzte Chance und zeigte es allen – Happy End und aus! Red Bull TV zeigt Lars Forsters wilden Ritt an die Weltspitze in einer sehenswerten Dokumentation.

Music What‘s New In Your Playlist, Lars Forster?

Start der UCI Saison 2020 verschoben

, Lars war in Form und konnte diese nicht ausspielen. «Am Anfang waren die Absagen eine Enttäuschung, aber bald nahm ich sie einfach hin», beschreibt er seine Saison. «Dafür war ich noch nie so oft auf dem Enduro Bike unterwegs. Der

In "Get fit for... Bike" zeigen dir Lars Forster und Andri Frischknecht, wie du dich optimal auf die Bike-Saison vorbereitest:

Get fit for... Bike

Showdown 2020: Drei Wochen für die Entscheidung

; das Ganze innerhalb von gerademal drei Wochen. Die Höhepunkte werden sich jagen wie im Showdown eines James-Bond-Films. «Alle wichtigen Rennen einer Saison in so kurzer Zeit, das ist krass», findet Lars. Die mentale Belastung ist enorm. «Wenn man in diesen drei Wochen nicht parat ist und sein Potential nicht abrufen kann, dann ist die ganze Saison futsch.» Es steht viel auf dem Spiel, der Held ist gerüstet.