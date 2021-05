Last Chair, First Run: 4 Jungs, 2 Sportarten, 1 actionreicher Tag im Freien

Für Mountainbiker ist der erste Tag nach dem Winter, an dem der Schnee endlich geschmolzen ist, ein wahrer Feiertag. Snowboarder hingegen haben es an den ersten Frühlingstagen nicht ganz so feierlich. Wieder heißt es lange warten, bis die nächste Wintersaison ansteht.

Dazwischen gibt es diese ganz besonderen Wochen, an denen noch etwas Schnee liegt, der sich vernünftig verwerten lässt, während die Trails zugleich so schneefrei sind, um das Mountainbike aus seinem Winterschlaf zu wecken. Diese Tage schreien doch regelrecht nach einem actionreichen Crossover!

