Laura Stigger: "Jetzt weiß ich schon ungefähr wie die ticken"

Es war schon eine spannende Zeit, die eine ziemliche Einteilung erfordert hat. Vormittag in der Schule, teilweise bis um 16 Uhr. Dann schnell etwas essen, auf’s Rad trainieren und dann noch Freizeit bzw. lernen. Das Radlfahren war für mich aber immer abschalten von der Schule. Da habe ich Energie getankt, damit ich mich am Abend wieder zum Lernen setzen hab können. Dadurch, dass ich in einer Sportschule bin, hatten wir weniger Stunden. Das war auch hilfreich, damit man nebenher sporteln kann.

Es war schon eine spannende Zeit, die eine ziemliche Einteilung erfordert hat. Vormittag in der Schule, teilweise bis um 16 Uhr. Dann schnell etwas essen, auf’s Rad trainieren und dann noch Freizeit bzw. lernen. Das Radlfahren war für mich aber immer abschalten von der Schule. Da habe ich Energie getankt, damit ich mich am Abend wieder zum Lernen setzen hab können. Dadurch, dass ich in einer Sportschule bin, hatten wir weniger Stunden. Das war auch hilfreich, damit man nebenher sporteln kann.

Es war schon eine spannende Zeit, die eine ziemliche Einteilung erfordert hat. Vormittag in der Schule, teilweise bis um 16 Uhr. Dann schnell etwas essen, auf’s Rad trainieren und dann noch Freizeit bzw. lernen. Das Radlfahren war für mich aber immer abschalten von der Schule. Da habe ich Energie getankt, damit ich mich am Abend wieder zum Lernen setzen hab können. Dadurch, dass ich in einer Sportschule bin, hatten wir weniger Stunden. Das war auch hilfreich, damit man nebenher sporteln kann.

Erleichterung täte ich jetzt nicht sagen. Am Anfang waren wir schon enttäuscht, weil wir voll den Fokus darauf hatten. Ich sehe die Verschiebung gar nicht als negativen Aspekt, weil ich bin jetzt ein Jahr erfahrener, habe die Schule hinter mir – deswegen kann ich mich jetzt 100 % dem Radlfahren widmen. Ich habe mich richtig gut entwickelt in diesem Jahr und freue mich natürlich, dass Olympia heuer stattfindet.

Erleichterung täte ich jetzt nicht sagen. Am Anfang waren wir schon enttäuscht, weil wir voll den Fokus darauf hatten. Ich sehe die Verschiebung gar nicht als negativen Aspekt, weil ich bin jetzt ein Jahr erfahrener, habe die Schule hinter mir – deswegen kann ich mich jetzt 100 % dem Radlfahren widmen. Ich habe mich richtig gut entwickelt in diesem Jahr und freue mich natürlich, dass Olympia heuer stattfindet.

Erleichterung täte ich jetzt nicht sagen. Am Anfang waren wir schon enttäuscht, weil wir voll den Fokus darauf hatten. Ich sehe die Verschiebung gar nicht als negativen Aspekt, weil ich bin jetzt ein Jahr erfahrener, habe die Schule hinter mir – deswegen kann ich mich jetzt 100 % dem Radlfahren widmen. Ich habe mich richtig gut entwickelt in diesem Jahr und freue mich natürlich, dass Olympia heuer stattfindet.

Best of the Women's Race – Nové Město