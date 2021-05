Olm Volle – Immer Vollgas: Lauras Weg in die Mountainbike Elite

, freut uns dich zum Interview begrüßen zu dürfen. Wie hast du den Lockdown verbracht? Hast du – so wie viele andere Leute – viel gebacken und neue Sachen gelernt?

Ich bin nicht so die große Köchin, aber – man glaubt es kaum – ich habe angefangen Brot zu backen. Ansonsten ist aber das Training ganz normal weitergegangen.

Ich bin nicht so die große Köchin, aber – man glaubt es kaum – ich habe angefangen Brot zu backen. Ansonsten ist aber das Training ganz normal weitergegangen.

Ich bin nicht so die große Köchin, aber – man glaubt es kaum – ich habe angefangen Brot zu backen. Ansonsten ist aber das Training ganz normal weitergegangen.

Warst du vom Training her eingeschränkt oder konntest du immer Mountainbiken?

Warst du vom Training her eingeschränkt oder konntest du immer Mountainbiken?

Warst du vom Training her eingeschränkt oder konntest du immer Mountainbiken?

Der erste Lockdown war schon ziemlich hart. Da sind wir viel am Indoor-Trainer gefahren. Jetzt bin ich aber froh, dass wir im Freien trainieren dürfen. Dadurch, dass ich gern im Freien bin, wäre mir das sicher abgegangen, wenn man weiterhin im Haus trainieren hätte müssen. Hoffen wir, dass es so bleibt.

Der erste Lockdown war schon ziemlich hart. Da sind wir viel am Indoor-Trainer gefahren. Jetzt bin ich aber froh, dass wir im Freien trainieren dürfen. Dadurch, dass ich gern im Freien bin, wäre mir das sicher abgegangen, wenn man weiterhin im Haus trainieren hätte müssen. Hoffen wir, dass es so bleibt.

Der erste Lockdown war schon ziemlich hart. Da sind wir viel am Indoor-Trainer gefahren. Jetzt bin ich aber froh, dass wir im Freien trainieren dürfen. Dadurch, dass ich gern im Freien bin, wäre mir das sicher abgegangen, wenn man weiterhin im Haus trainieren hätte müssen. Hoffen wir, dass es so bleibt.

Risikofreudig, am Limit, aber noch kontrolliert. Umso schwieriger, umso besser.

Risikofreudig, am Limit, aber noch kontrolliert. Umso schwieriger, umso besser.

Risikofreudig, am Limit, aber noch kontrolliert. Umso schwieriger, umso besser.

Laura Stigger in Action

Challenges mag ich gern. Ich geh gerne an die Grenzen. Dadurch, dass wir von klein auf schon immer Techniktraining im Training dabei gehabt haben, kommt mir das sicher zugute.

Challenges mag ich gern. Ich geh gerne an die Grenzen. Dadurch, dass wir von klein auf schon immer Techniktraining im Training dabei gehabt haben, kommt mir das sicher zugute.

Challenges mag ich gern. Ich geh gerne an die Grenzen. Dadurch, dass wir von klein auf schon immer Techniktraining im Training dabei gehabt haben, kommt mir das sicher zugute.

Kannst du kurz erklären, was Techniktraining beim Mountainbiken umfasst?

Kannst du kurz erklären, was Techniktraining beim Mountainbiken umfasst?

Kannst du kurz erklären, was Techniktraining beim Mountainbiken umfasst?

Im Kleinen macht man’s spielerisch und schaut, dass man mit dem Radl gut umgehen kann. Jetzt – auf diesem Level – geht das vom Springen bis zu den Positionen am Radl. Da gibt es einiges, woran man arbeiten kann. Damit man sich mit den Strecken weiterentwickeln ist das auch erforderlich.

Im Kleinen macht man’s spielerisch und schaut, dass man mit dem Radl gut umgehen kann. Jetzt – auf diesem Level – geht das vom Springen bis zu den Positionen am Radl. Da gibt es einiges, woran man arbeiten kann. Damit man sich mit den Strecken weiterentwickeln ist das auch erforderlich.

Im Kleinen macht man’s spielerisch und schaut, dass man mit dem Radl gut umgehen kann. Jetzt – auf diesem Level – geht das vom Springen bis zu den Positionen am Radl. Da gibt es einiges, woran man arbeiten kann. Damit man sich mit den Strecken weiterentwickeln ist das auch erforderlich.

Kannst du in Prozent ausdrücken, wieviel Zeit du beim Techniktraining und wieviel Zeit du bei Rennen verbringst?

Kannst du in Prozent ausdrücken, wieviel Zeit du beim Techniktraining und wieviel Zeit du bei Rennen verbringst?

Kannst du in Prozent ausdrücken, wieviel Zeit du beim Techniktraining und wieviel Zeit du bei Rennen verbringst?

Das ist schwierig zu sagen. Meistens baut man das Techniktraining kurz ein wenn man einen Downhill fährt und fährt nochmal rauf und schaut, was könnte noch besser gehen. Das fließt ins Training mit ein.

Das ist schwierig zu sagen. Meistens baut man das Techniktraining kurz ein wenn man einen Downhill fährt und fährt nochmal rauf und schaut, was könnte noch besser gehen. Das fließt ins Training mit ein.

Das ist schwierig zu sagen. Meistens baut man das Techniktraining kurz ein wenn man einen Downhill fährt und fährt nochmal rauf und schaut, was könnte noch besser gehen. Das fließt ins Training mit ein.

Laura Stigger glänzt in ihrem ersten Weltcup-Rennen.

Ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage. Ich nehm es einfach so wie es ist und probier das Beste daraus zu machen. Und wenn es nicht geht, dann probier ich es halt noch einmal.

Ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage. Ich nehm es einfach so wie es ist und probier das Beste daraus zu machen. Und wenn es nicht geht, dann probier ich es halt noch einmal.

Ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage. Ich nehm es einfach so wie es ist und probier das Beste daraus zu machen. Und wenn es nicht geht, dann probier ich es halt noch einmal.

Risikofreudig, am Limit, aber noch kontrolliert. Umso schwieriger, umso besser.

Risikofreudig, am Limit, aber noch kontrolliert. Umso schwieriger, umso besser.

Risikofreudig, am Limit, aber noch kontrolliert. Umso schwieriger, umso besser.

Warst du als Kind auch schon so mutig?

Warst du als Kind auch schon so mutig?

Warst du als Kind auch schon so mutig?

Das klingt super: schnell, aber unter Kontrolle. Was ist die Faszination am Mountainbiken für dich?

Das klingt super: schnell, aber unter Kontrolle. Was ist die Faszination am Mountainbiken für dich?

Das klingt super: schnell, aber unter Kontrolle. Was ist die Faszination am Mountainbiken für dich?

Erstens brauch ich nicht irgendwelche Sportstätten. Ich kann die Haustüre aufmachen, das Radl herausholen und dann habe ich schon meinen Spielplatz vor mir. Ich bin einfach volle gern in der Natur. Über Stock und Stein zu fahren, das gefällt mir. Das löst bei mir einfach positive Aspekte aus.

Erstens brauch ich nicht irgendwelche Sportstätten. Ich kann die Haustüre aufmachen, das Radl herausholen und dann habe ich schon meinen Spielplatz vor mir. Ich bin einfach volle gern in der Natur. Über Stock und Stein zu fahren, das gefällt mir. Das löst bei mir einfach positive Aspekte aus.

Erstens brauch ich nicht irgendwelche Sportstätten. Ich kann die Haustüre aufmachen, das Radl herausholen und dann habe ich schon meinen Spielplatz vor mir. Ich bin einfach volle gern in der Natur. Über Stock und Stein zu fahren, das gefällt mir. Das löst bei mir einfach positive Aspekte aus.

Wie fühlst du dich auf einem schnellen Downhill in den Bergen?

Wie fühlst du dich auf einem schnellen Downhill in den Bergen?

Wie fühlst du dich auf einem schnellen Downhill in den Bergen?