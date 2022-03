So trainiert der Downhill MTB-Star Laurie Greenland

Laurie Greenland: In den letzten drei Jahren ist die Saisonpause bei mir ziemlich ähnlich verlaufen. Die Vorbereitung beginnt mit grundlegenden Kraft- und Fitness-Workouts - die Gewichte werden graduell schwerer und die Distanzen auf dem Bike länger. Sobald wir eine gute Basis aufgebaut haben, arbeiten wir an der Balance in Form von Lifts auf einem Bein und Squats, um so die Körperstabilität aufzubauen und die Gesäßmuskeln zu trainieren.

Sobald wir ein adäquates Level erreicht haben, halten wir das Krafttraining zwar aufrecht, doch konzentrieren wir uns stark auf plyometrisches Training, indem wir Treppen und Wände hochspringen und die Sessions auf schnelle und explosive Bewegungen aufbauen. Es ist ein Schwellentraining, bei dem wir mit dem Milchsäureanteil arbeiten. Ich mache auch Intervall-Sessions, bei denen ich auf meinem Bike durch ein "S" fahre. Wir können auf einige Tracks zurückgreifen und setzen dabei auf eine Helmkamera, um Videomaterial für die Analyse meiner Performance zur Verfügung zu haben. Wir versuchen etwa einen Run in Fort William zu simulieren, damit ich weiß, dass ich diese Jumps noch immer absolvieren kann.