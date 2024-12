Die 10 besten Champion Paare für Duo Queue Ranked in League of Legends

Du spielst gerne mit Freunden League of Legends aber mit der Vielzahl an möglichen Champions fällt es euch schwer effektive Kombinationen für die DuoQ-Rangliste auszuwählen? Dieser Artikel stellt euch 10 gefürchtete und gefährliche Kombinationen für alle Lanes vor, die nicht nur effektiv sind, sondern auch Spaß machen. So steht eurem gemeinsamen Climb nichts mehr im Weg.

01 10. Caitlyn & Lux

Dark Cosmic Lux © Riot

Caitlyn‘s beste Freundin Morgana wurde ersetzt. Sie und Lux stellen nun schon seit einigen Seasons eines der gefürchtetsten Botlane-Duos dar. Durch den Crowd Control von Lux kann Caitlyn leicht ihre Fallen korrekt platzieren und so den extra Headshot-Damage anbringen. Durch die hohe Reichweite beider Champions sind sie vor allem im Earlygame kaum zu schlagen und dominieren die Laningphase. Dadurch können sie sich viele Platings sichern und das Spiel von Anfang an übernehmen.

02 9. Zeri & Yuumi

Immortal Journey Zeri © Riot

Anders als Caitlyn und Lux versuchen Zeri und Yuumi nicht die Laningphase zu dominieren, sondern dann die späteren Teamfights und reißen so das ganze Game an sich. Yuumi bietet dafür die optimalen Voraussetzungen, da die Katze es Zeri ermöglicht im Teamfight am Leben zu bleiben und abzuwarten. Nur um sich dann im richtigen Moment, gemeinsam mit dem treuen Begleiter, in das Gefecht zu stürzen und aufzuräumen. Positioniert man sich auf Zeri gut, ist sie mit Yuumi ausgestattet kaum down zu bekommen. Umgekehrt besitzt Zeri die notwendige Mobilität, wodurch es im Turn kaum ein Entrinnen gibt und das ganze gegnerische Team schlussendlich gnadenlos runtergerannt wird.

03 8. Senna & Tahm Kench

Project: Senna © Riot

Senna erlaubt durch ihr Kit einzigartige Kombinationen in der Botlane. Egal ob Cho’ath, Lee Sin oder Yasuo der Kreativität sind beinahe keine Grenzen gesetzt. Du erhältst einen funktionalen Carry auf der Supportpositon und einen zusätzlichen voll ausgestatteten Bruiser an ihrer Seite. Die klassische Kombination aus Tahm Kench und Senna ist und bleibt jedoch die bevorzugte Variation. Mit hohem Grundschaden, Tankiness und Sustain bietet Tahm Kench als Frontline, Senna die Möglichkeiten laufend ihren Schaden anzubringen und so Seelen zu sammeln.

Zusätzlich erlaubt es das Supportkit beider Champions selbst Ganks meist ohne Probleme zu überstehen, da immer enorme Sicherheit gegeben ist. So skalieren sie optimal in die späteren Phasen des Spieles, wo sie vor allem in Teamfights ihre Stärken beweisen und auch ihr übriges Team in Szene setzen.

04 7. Lucian & Nami

Pulsefire Lucian © Riot

Lucian und Nami sind ein Klassiker, wenn es um aggressive Botlanes geht. Namis E synergiert perfekt mit Lucians passiver Doppelschuss-Fähigkeit, sodass er in kurzer Zeit enormen, oft vom Gegner nicht erwartenden Schaden, anrichten kann. Vor allem im Midgame, sobald beide ihr erstes Item fertiggestellt haben, übernehmen sie Spiele oft im Alleingang. Nach der Laningphase begeben sie sich auf die Midlane und das Duo macht es dem Gegner enorm scher Waves anzufechten, da das schnell in einem Oneshot endet. Wichtig hierbei ist es jedoch als Duo diese Aggressivität wirklich auszuleben. Ein schneller Dash nach vorne, kombiniert mit Nami’s E & W auf Lucian ermöglichen dabei diese tödliche Combo. Durch den Slow, enormen Burst und den darauffolgenden Ultimates gibt es selten die Chance wirklich zu entkommen.

05 6. Vi & Vex

Primal Ambush © Riot

Um nicht nur über die Botlane zu sprechen begeben wir uns jetzt auf andere Lanes. Hier starten wir mit einer weniger bekannten aber genauso gefährlichen Paarung. Diese stellen Vi und Vex dar. Ab Level 6 ist diese simple Kombination kaum zu überleben. Vi entscheidet sich für einen Gegner und klickt ihre Ultimate auf den gewünschten Target, Vex landet nun auch ihre Ultimate ohne Probleme, da der Gegner ohnehin schon bewegungsunfähig ist. Dem folgt dann sofort ihr Fear und der kombinierte Burst schaltet jeden Carry im Oneshot sofort aus, ohne das Counterplay geboten wird. Hierbei ist vor allem gute Kommunikation und Target Selektion der Schlüssel zum Erfolg.

06 5. Taric & Master Yi

Luminshield Taric © Riot

Taric und Master Yi sind seit langer Zeit eines der legendären Duos in League of Legends. Der enorm hohe Schaden von Master Yi, kombiniert mit Tarics Ultimate, die beide unsterblich macht, machen diese Kombinationen von Champions gerade im Mid- und Lategame extrem potent. Im frühen Spiel greift man daher eher auf die Powerfarm-Variante zurück um die nötigen Items auf dem Carry im Jungle zu bekommen und abzuwarten bis Taric seine Ultimate freigeschalten hat. Dann läuft man gemeinsam auf der Map herum und übernimmt jeden Teamfight.

Aber Achtung, das Timing auf Tarics Stun sowie auf der Ultimate erfordert definitiv Training und Absprache. Außerdem sollte man die lange Abklingzeit der Ultimate nicht unterschätzen und währenddessen keine unnötigen Kämpfe suchen. Sobald man diese Schwierigkeiten jedoch gemeistert hat, kann man so ganze Teams absolut überlaufen.

07 4. Hecarim & Zilean

Winterblessed Zilean © Riot

Wir bleiben beim Stichwort überlaufen. Hecarim und Zilean sind dahingehend ein Albtraum für jeden gegnerischen Carry. Zileans starken Speed-Buffs und sein Revive synergieren perfekt mit Hecarims Engage und hohem Schaden, der zudem von Bewegungstempo profitiert. Hecarim kann so mit Zileans Unterstützung quer durch den Teamfight galoppieren die Carries einfach ausschalten und gleichzeitig selbst ohne Probleme überleben oder einfach wiederbelebt werden.

08 3. Nidalee & Renekton

Pool Party Renekton © Riot

Dieses Duo dominiert durch ihre außerordentliche Synergie die Topseite der Karte. Renekton bietet durch seine W-Fähigkeit eine sichere Möglichkeit, Nidalees Speer zu treffen und so den Oneshot verlässlich zuzulassen. Zusammen können sie Gegner im Jungle oder in der Lane in Sekunden eliminieren und so schon ab dem Earlygame das Spiel übernehmen. Während Renekton durch seinen eigenen Burst die übliche Kombination darstellt, erlauben andere Champions wie Twisted Fate auf der Midlane ein ähnlich starkes Setup für den dominanten SoloQ-Champion Nidalee.

09 2. Yasuo & Diana

Blood Moon Diana © Riot

Yasuo fühl sich rund um Knock-Ups besonders wohl. Egal ob Gragas oder Malphite, jede dieser Combos kann Teamfights entscheiden bevor sie überhaupt beginnen. Die epischsten Combos gemeinsam mit Yasuo bietet jedoch Diana. Über große Range kommt sie blitzschnell an Gegner heran und zieht sie mit ihrer Ultimate zusammen, wodurch Yasuo seine eigene Ultimate perfekt einsetzen kann. Diese Kombination ist verheerend in Teamfights und kann ganze Gegnerteams einfach ausradieren. Dies gelingt bei diesen beiden besonders gut weil beide Champions Carries darstellen und damit den nötigen Schaden mitbringen.

10 1. Nocturne & Orianna

Orbeeanna Orianna © Riot

An der absoluten Spitze der Liste steht die unerwartete, aber unglaublich effektive Kombination aus Nocturne und Orianna. Orianna platziert ihren Ball auf Nocturne, der dann mit seiner Ultimate selbst weit entfernt aus dem Fog of War direkt in das Gegnerteam oder auch auf einzelne Carries springt. Während der Flugzeit bevor er außerhalb der eigenen Ballreichweite ist und noch bevor er am Ziel ankommt, löst Orianna nun ihre Ultimate aus, was massiven Flächenschaden verursacht und vor allem Carries sofort auslöscht.

Aber Achtung übt die genaue Reichweite und das Timing erst bevor ihr euch in die Rangliste stürzt, denn auch dabei können durchaus Fehler passieren. Sobald man dies jedoch gemeistert hat, ist diese Kombo nicht nur unglaublich effektiv, sondern auch äußerst schwer zu kontern für den Gegner.

Fazit

Bei diesen Paaren sollte für jeden und jede etwas Passendes dabei sein, egal welche Lanes ihr bevorzugt. Kommunikation und gemeinsame Übung sind dabei jedoch unersetzlich, aber dann steht eurem gemeinsamen Climb nichts mehr im Weg.